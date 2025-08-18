Che cos'è il 5G e in che modo sta rivoluzionando le telecomunicazioni

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Photon photo/Shutterstock

In Sintesi

Il 5G rappresenta un cambiamento significativo nel concetto di connettività, andando oltre un semplice aggiornamento tecnologico.

Il 5G abilita servizi avanzati in vari settori dall’automotive alla sanità, passando per l’industria 4.0 e la realtà virtuale/aumentata.

Il 5G è anche una tecnologia che guarda al futuro, gettando le basi per il 6G, che rivoluzionerà il settore delle telecomunicazioni.

Quando si parla di 5G non si fa riferimento a un semplice “aggiornamento tecnologico”, ma si tratta di un vero e proprio cambiamento nel concetto di connettività che sta ridisegnando il modo di connettersi e interagire con il mondo.

Se il 4G ha reso possibile il mobile browsing e lo streaming video, il 5G getta le basi per un futuro iperconnesso, in cui dispositivi e intelligenza artificiale comunicano tra loro in tempo reale, aprendo la strada a scenari che fino a poco tempo fa non erano nemmeno vagamente immaginabili. Scopriamo di più al riguardo

Che cos’è l’architettura del 5G

A differenza delle tecnologie precedenti, il 5G non si basa su un’unica tipologia di frequenze, ma utilizza uno spettro radio suddiviso in tre bande principali, ognuna con caratteristiche e applicazioni specifiche.

La prima è il 5G a banda bassa, che opera su frequenze vicine a quelle televisive e radiofoniche tra i 600 e i 900 MHz. Pur non offrendo velocità elevatissime, ha il vantaggio di coprire vaste aree geografiche, garantendo una connettività stabile anche nelle zone rurali.

La seconda fascia è il 5G a banda media tra 1-6 GHz. Questa banda offre una maggiore capacità e velocità rispetto alla banda bassa e una copertura più ampia rispetto alla banda alta. Per questa ragione si tratta della a tipologia più usata nel quotidiano, dallo streaming video in alta risoluzione al gaming mobile.

Infine, il 5G a banda alta, noto anche come mmWave (onde millimetriche), opera su frequenze molto alte dai 24 ai 47 GHz. È la banda che offre le velocità più estreme (potenzialmente fino a 10 Gbps) ma il suo raggio d’azione è limitato e il segnale è facilmente ostacolato da ostacoli fisici come muri o alberi. Per questo motivo, richiede una fitta rete di piccole celle e antenne, rendendole ideali per aree ad alta densità di traffico come aeroporti, stadi e centri cittadini.

A completare il quadro, è fondamentale distinguere tra le due principali modalità di implementazione del 5G. Il 5G Non-Standalone che rappresenta un ibrido che si appoggia all’infrastruttura 4G/LTE esistente, sfruttandola per la gestione delle chiamate e la copertura di base, mentre il 5G viene utilizzato per la trasmissione dati ad alta velocità.

Il 5G Standalone, invece, è una rete “pura” e indipendente dal 4G, che sfrutta un’architettura completamente nuova e che è in grado di esprimere pienamente il potenziale di questa tecnologia in termini di velocità e latenza.

Le tecnologie che rendono possibile il 5G

Le straordinarie prestazioni del 5G non derivano da un singolo fattore, ma sono il risultato di una combinazione di diverse tecnologie che lavorano all’unisono.

Tra queste è il Massive MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), un sistema che utilizza un numero elevato di antenne sulle stazioni base per inviare e ricevere simultaneamente un numero maggiore di dati a più utenti.

Lavorando insieme al Massive MIMO, il beamforming è una tecnica che modella e direziona il segnale wireless in un fascio concentrato verso un singolo dispositivo, riducendo le interferenze e massimizzando il segnale per ogni utente. Queste due tecnologie sono fondamentali per aumentare la capacità e la densità di connessione delle reti 5G.

Un altro pilastro del 5G è il Network Slicing, che consente di creare “fette” di rete virtuali e isolate su un’unica infrastruttura fisica. Ogni fetta può essere personalizzata per soddisfare i requisiti specifici di un’applicazione.

Infine, c’è l’Edge Computing in grado di spostare la capacità di elaborazione dei dati più vicino all’utente finale, riducendo la latenza. Invece di inviare tutti i dati a un server centrale, l’edge computing li processa “ai margini” della rete, permettendo risposte in tempo reale cruciali per le applicazioni più complesse.

Applicazioni e settori rivoluzionati dal 5G

Il 5G non è solo un’evoluzione della banda larga mobile ma rappresenta una tecnologia in grado di garantire l’accesso a nuovi servizi.

Per questo le sue applicazioni sono svariate e possono spaziare in numerosi settori.

Nell’automotive, ad esempio, il 5G è cruciale per la mobilità connessa e autonoma. La latenza ultra-bassa permette ai veicoli di comunicare in tempo reale tra loro e con l’infrastruttura stradale, scambiando dati su traffico, ostacoli e pericoli, e aprendo la strada a sistemi di navigazione in realtà aumentata (AR) che sovrappongono informazioni critiche alla visuale del conducente.

Anche la sanità sta vivendo una trasformazione radicale grazie alle reti ultra-veloci, con il 5G che abilita la telechirurgia, con medici che possono controllare bracci robotici a distanza per eseguire interventi precisi da remoto.

Restando sempre nel settore della sanità, per quando riguarda le cure domiciliari, il 5G consente il monitoraggio continuo dei parametri vitali dei pazienti, con i dati trasmessi istantaneamente ai medici, migliorando la prevenzione e la gestione delle malattie croniche.

Nell’industria, il 5G è il cuore pulsante di quella che viene chiamata comunemente Quarta Rivoluzione Industriale, consentendo la creazione di fabbriche intelligenti, dove robot e macchinari comunicano tra loro in modo efficiente e senza ritardi.

Questo permette un’automazione avanzata, il monitoraggio predittivo delle infrastrutture e l’ottimizzazione della produzione, aumentando la sicurezza e l’efficienza.

Anche nel settore del gaming e dell’intrattenimento possono beneficiare del 5G che in questo caso può essere usato per eliminare il problema della latenza, rendendo possibile il gioco multiplayer su dispositivi mobili senza ritardi e consentendo esperienze di realtà virtuale e aumentata molto più fluide e coinvolgenti.

Sfide e questioni aperte per questa tecnologia

Nonostante le sue grandi potenzialità, la crescita e la diffusione del 5G non è certo priva di ostacoli.

Le principali sfide riguardano l’infrastruttura, la sicurezza e, cosa da non sottovalutare, la percezione pubblica.

C’è bisogno, anzitutto, di una rete più fitta, con un maggior numero di piccole celle. Questo comporta costi di implementazione importanti e solleva, naturalmente questioni burocratiche e ambientali, causando un certo rallentamento della diffusione di questa tecnologia in alcune aree.

Sul fronte della sicurezza informatica, l’aumento esponenziale di dispositivi connessi (IoT) espande la superficie di attacco, rendendo ogni dispositivo un potenziale punto di vulnerabilità che potrebbe essere sfruttato dagli hacker.

La complessità delle reti 5G, con l’introduzione di nuovi protocolli, può inoltre portare a vulnerabilità ancora sconosciute che potrebbero avere conseguenze molto gravi sulla sicurezza di tutta l’infrastruttura.

Un’altra questione ampiamente dibattuta è quella legata alla salute. Nonostante organizzazioni come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la ICNIRP non abbiano trovato prove definitive di rischi per l’uomo, il dibattito pubblico rimane acceso e i timori persistono.

Un rapporto del Parlamento Europeo ha sottolineato la necessità di ulteriori studi sugli effetti delle frequenze più alte (mmWave) e ha suggerito che un’implementazione su larga scala senza dati scientifici più completi potrebbe essere vista come un “esperimento” sulla popolazione, cosa che potrebbe amplificare ulteriormente lo scetticismo e le paure intorno a questa tecnologia, rallentandone ulteriormente la diffusione.

Il futuro del 5G e la strada verso il 6G

Trattandosi di una tecnologia dal potenziale davvero impressionante, il 5G è destinato a evolversi ulteriormente, con aggiornamenti standardizzati come le Release 16 e 17 che miglioreranno ulteriormente le prestazioni e ottimizzeranno i protocolli per le applicazioni emergenti.

Allo stesso tempo, però, l’attenzione degli esperti si sta già spostando sulla prossima generazione: il 6G, il cui arrivo, secondo le prime stime, è atteso intorno al 2030.

Stando alle prime previsioni, il 6G supererà il 5G con velocità fino a 100 volte superiori (si parla addirittura di 1 Tbps), una latenza quasi nulla (<1 millisecondo) e l’uso di frequenze sub-THz e THz.

Il 6G, dunque, non sarà semplicemente una rete più veloce; sarà una rete intelligente, profondamente integrata con l’intelligenza artificiale e la computazione quantistica.

Si prevede che abiliterà nuove frontiere come le comunicazioni olografiche e la creazione di un metaverso completamente immersivo.

Tuttavia, questo porterà a nuove sfide, che avranno effetti visibili soprattutto in ambito geopolitico, con una potenziale corsa tra potenze mondiali per il predominio tecnologico, e sociali, con la crescente automazione che potrebbe avere un impatto significativo sul mercato del lavoro.

A oggi, dunque, possiamo dire che il 5G rappresenta la base su cui costruire un futuro iperconnesso, un futuro che, con l’arrivo del 6G, promette di essere ancora più integrato e rivoluzionario e stravolgere per sempre la vita lavorativa e privata delle persone.