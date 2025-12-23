Libero

Cos'è il nuovo Creator Studio su X e cosa cambia per i creatori di contenuti

X (ex Twitter) ha lanciato Creator Studio una suite di strumenti disponibile su smartphone per monitorare performance, monetizzazione e stato del proprio account

Pubblicato:

Foto di Chiara Beretta

Chiara Beretta

Giornalista

Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

X Yalcin Sonat / Shutterstock.com

In sintesi

  • Con il lancio di Creator Studio, X centralizza strumenti precedentemente disponibili solo su desktop direttamente nell’app mobile.
  • I creator possono ora monitorare in tempo reale le analytics, gestire la monetizzazione e aggiornare i dati di pagamento, rendendo la gestione professionale del profilo immediata.

X (ex Twitter) compie un ulteriore passo nella costruzione di un ecosistema orientato ai creator con l’arrivo di Creator Studio, una suite di strumenti accessibile direttamente dall’app mobile sviluppata per aiutare i creatori di contenuti sulla piattaforma.

Al suo interno è disponibile un centro di controllo unico per monitorare performance, monetizzazione e stato del proprio account anche dal proprio smartphone, semplificando notevolmente l’esperienza mobile.

Come funziona Creator Studio

Creator Studio si trova nel menu laterale dell’app e riunisce in un’unica interfaccia funzioni che, fino a poco tempo fa, erano disponibili solo per la versione web. In questo spazio i creator possono verificare rapidamente se il proprio account è idoneo ai programmi di revenue sharing e consultare una stima aggiornata dei guadagni relativi al periodo di pagamento in corso.

Presente anche una sezione specifica è dedicata alle sottoscrizioni dove viene indicato se l’account può attivare questa forma di monetizzazione e qual è lo stato attuale del servizio. Non manca l’accesso alle statistiche dettagliate, con dati su impression, andamento dei follower e rendimento complessivo dei contenuti pubblicati.

Oltre a questo, Creator Studio include anche una gestione semplificata delle impostazioni di pagamento, consentendo ai creator di verificare o aggiornare rapidamente i dati necessari per ricevere i compensi.

Inoltre, per gli utenti abbonati a X Premium è disponibile anche un canale di assistenza dedicato, accessibile direttamente dall’app, in modo da ridurre i tempi di risoluzione di problemi tecnici o burocratici e a rafforzare il rapporto tra piattaforma e creator più coinvolti. A completare il quadro c’è un collegamento diretto al Centro assistenza, con documentazione e spiegazioni sui diversi programmi di monetizzazione offerti da X.

Altra novità molto interessante è la sezione Inspiration, pensata per mostrare i post con le migliori performance a livello globale. I contenuti possono essere filtrati in base a diversi archi temporali offrendo una panoramica sulle tendenze e sui temi che stanno generando maggiore engagement sulla piattaforma.

Cosa sta facendo X per i creator

L’arrivo del Creator Studio segna un ulteriore passo avanti nella trasformazione di X in una piattaforma che punta a diventare un ambiente di lavoro per i creator, oltre che un social network. Centralizzare analytics, monetizzazione e supporto direttamente nell’app mobile risponde a un’esigenza concreta, quella di rendere la gestione del profilo più immediata, continua e professionale.

Resta da capire se questi strumenti saranno sufficienti a distinguere X in un panorama sempre più competitivo, dove altre piattaforme stanno investendo pesantemente in funzionalità dedicate ai creator.

Ma il segnale è chiaro, la battaglia per attrarre e trattenere chi produce contenuti passa sempre di più da strumenti pratici, dati accessibili e monetizzazione semplificata, soprattutto da smartphone.

Ti suggeriamo

Visit Monaco

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963