Cos'è il nuovo Creator Studio su X e cosa cambia per i creatori di contenuti

Chiara Beretta è giornalista professionista e collabora con testate nazionali, online e cartacee. Su Libero Tecnologia scrive di serie tv, film e spettacolo.

X (ex Twitter) ha lanciato Creator Studio una suite di strumenti disponibile su smartphone per monitorare performance, monetizzazione e stato del proprio account

Yalcin Sonat / Shutterstock.com

In sintesi

Con il lancio di Creator Studio, X centralizza strumenti precedentemente disponibili solo su desktop direttamente nell’app mobile.

I creator possono ora monitorare in tempo reale le analytics, gestire la monetizzazione e aggiornare i dati di pagamento, rendendo la gestione professionale del profilo immediata.

X (ex Twitter) compie un ulteriore passo nella costruzione di un ecosistema orientato ai creator con l’arrivo di Creator Studio, una suite di strumenti accessibile direttamente dall’app mobile sviluppata per aiutare i creatori di contenuti sulla piattaforma.

Al suo interno è disponibile un centro di controllo unico per monitorare performance, monetizzazione e stato del proprio account anche dal proprio smartphone, semplificando notevolmente l’esperienza mobile.

Come funziona Creator Studio

Creator Studio si trova nel menu laterale dell’app e riunisce in un’unica interfaccia funzioni che, fino a poco tempo fa, erano disponibili solo per la versione web. In questo spazio i creator possono verificare rapidamente se il proprio account è idoneo ai programmi di revenue sharing e consultare una stima aggiornata dei guadagni relativi al periodo di pagamento in corso.

Presente anche una sezione specifica è dedicata alle sottoscrizioni dove viene indicato se l’account può attivare questa forma di monetizzazione e qual è lo stato attuale del servizio. Non manca l’accesso alle statistiche dettagliate, con dati su impression, andamento dei follower e rendimento complessivo dei contenuti pubblicati.

Oltre a questo, Creator Studio include anche una gestione semplificata delle impostazioni di pagamento, consentendo ai creator di verificare o aggiornare rapidamente i dati necessari per ricevere i compensi.

Inoltre, per gli utenti abbonati a X Premium è disponibile anche un canale di assistenza dedicato, accessibile direttamente dall’app, in modo da ridurre i tempi di risoluzione di problemi tecnici o burocratici e a rafforzare il rapporto tra piattaforma e creator più coinvolti. A completare il quadro c’è un collegamento diretto al Centro assistenza, con documentazione e spiegazioni sui diversi programmi di monetizzazione offerti da X.

Altra novità molto interessante è la sezione Inspiration, pensata per mostrare i post con le migliori performance a livello globale. I contenuti possono essere filtrati in base a diversi archi temporali offrendo una panoramica sulle tendenze e sui temi che stanno generando maggiore engagement sulla piattaforma.

Cosa sta facendo X per i creator

L’arrivo del Creator Studio segna un ulteriore passo avanti nella trasformazione di X in una piattaforma che punta a diventare un ambiente di lavoro per i creator, oltre che un social network. Centralizzare analytics, monetizzazione e supporto direttamente nell’app mobile risponde a un’esigenza concreta, quella di rendere la gestione del profilo più immediata, continua e professionale.

Resta da capire se questi strumenti saranno sufficienti a distinguere X in un panorama sempre più competitivo, dove altre piattaforme stanno investendo pesantemente in funzionalità dedicate ai creator.

Ma il segnale è chiaro, la battaglia per attrarre e trattenere chi produce contenuti passa sempre di più da strumenti pratici, dati accessibili e monetizzazione semplificata, soprattutto da smartphone.