Google e la Nasa stanno lavorando a uno strumento di sull’intelligenza artificiale che rivoluzionerà la medicina e aiuterà gli astronauti nelle future missioni

Non è un segreto che l’uomo sta guardando allo spazio con interesse crescente e con l’estensione della durata e della distanza delle missioni spaziali, ci sono molte incognite che gli esperti devono risolvere.

Tra queste, la gestione della salute dell’equipaggio che, forse, rappresenta la sfida più grande per gli scienziati che devono escogitare un sistema per prendersi cura degli astronauti a migliaia di chilometri da casa, quando le comunicazioni con la Terra sono interrotte o ritardate.

Per affrontare questo problema, la NASA sta collaborando con Google per sviluppare un assistente medico basato sull’intelligenza artificiale, denominato Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA) che avrà il compito di fornire agli astronauti nelle future missioni verso Marte (e non solo) le indicazioni necessarie per diagnosticare e trattare problemi di salute in autonomia.

Come funziona CMO-DA

Sviluppato sulla piattaforma Vertex AI di Google Cloud, il CMO-DA utilizza un’interfaccia multimodale avanzata, che integra elaborazione del linguaggio naturale, riconoscimento delle immagini e analisi testuale che consentiranno agli astronauti di interagire facilmente con questo assistente AI.

Il tool, dunque, sarà in grado di comprendere i sintomi descritti a parole dai membri dell’equipaggio, leggere e interpretare dati clinici (come quelli provenienti da sensorimedici) e, addirittura, esaminare foto di ferite, eruzioni cutanee e altre anomalie.

In questo modo il sistema guida l’astronauta attraverso un processo strutturato che include l’anamnesi, la diagnosi differenziale e le raccomandazioni terapeutiche da seguire per la guarigione.

Al momento, il CMO-DA è stato testato in tre scenari medici simulati: un infortunio alla caviglia, un dolore al fianco e un’otite. Le prestazioni dell’IA sono state giudicate da un panel di tre medici, tra cui un astronauta esperto. I risultati sono stati incoraggianti, con un’accuratezza che va dal 74% fino all’88%,dimostrando l’efficacia del sistema e aprendo la strada a ulteriori sviluppi per l’utilizzo dell’AI nella medicina.

Come si evolverà la medicina grazie all’AI

I prossimi passi nello sviluppo del CMO-DA prevedono l’integrazione di sensori medici che possano monitorare la salute degli astronautiin tempo reale e, successivamente, passare all’addestramento del modello AI a riconoscere le patologie specifiche legate all’ambiente spaziale.

Nonostante lo scopo primario di CMO-DA sia la medicina nello spazio è innegabile che queste innovazioni possano avere un impatto significativo anche sulla “medicina terrestre”, con la possibilità di essere applicate in contesti dove l’assistenza medica è difficile da raggiungere, come aree remote, zone di guerra o situazioni di emergenza.

Oltretutto, un addestramento dell’AI concentrato specificatamente sulla medicina potrebbe rivoluzionare radicalmente la telemedicina, migliorando notevolmente l’integrazione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale in questo settore e aiutando il personale medico nella diagnosi e nel trattamento delle varie patologie.

Come già detto, il progetto è ancora in fase di test ma visti i risultati iniziali più che promettenti, è lecito ipotizzare un’accelerazione nello sviluppo di tali tecnologie che potrebbero compiere un balzo importante in tempi relativamente brevi.