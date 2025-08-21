Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

In Sintesi

TikTok ha lanciato una nuova funzionalità chiamata Campus Verification, che permette agli studenti universitari di connettersi e interagire con i loro coetanei nello stesso campus.

Una mossa strategica che vuole trasformare il celebre social in una piattaforma orientata alle connessioni nel mondo reale, per creare un senso di appartenenza all’interno degli ambienti universitari.

Come funziona Campus Verification su TikTok

Per accedere a questa nuova funzione gli utenti non devono fare altro che aggiungere il proprio campus e l’anno di laurea al profilo. La verifica avviene tramite l’indirizzo email accademico, come ulteriore garanzia che l’utente sia effettivamente uno studente dell’università scelta.

Una volta effettuate tutte le verifiche del caso, il nome dell’università e l’anno di laurea diventano visibili sul profilo.

In questo modo gli studenti possono navigare nella pagina dedicata alla propria università, filtrare gli utenti per anno di laurea e visualizzare tutti gli iscritti e, in modo facile e veloce, “ripristinare la connessione col mondo reale e con le persone reali”.

Una funzione molto interessante che va un po’ a riscoprire le origini di Facebook, nato appunto per creare amicizie e legami all’interno del campus universitario (e anche per conoscere le ragazze) e che nel giro di pochissimo è diventato un colosso della tecnologia con milioni di utenti in tutto il mondo.

Ed è, forse, proprio questa crescita spropositata che ha snaturato un po’ la natura del social, con gli utenti che possono arrivare a migliaia di amici, provenienti da tutto il mondo ma che, alla fine, potrebbero non incontrare mai e, addirittura, potrebbero non avere alcuna interazione con loro.

Per questo TikTok ha preferito fare le cose al contrario, partendo dall’essere una piattaforma globale con milioni di utenti per tornare “restringere la cerchia delle amicizie” e scegliere come target gli studenti universitari.

È interessante notare che Instagram aveva testato una funzionalità simile l’anno scorso, ma poi tutto si è concluso con un nulla di fatto e non ci sono indicazioni se il progetto sia stato abbandonato o se Meta intenda ancora implementarlo in futuro.

I dubbi sulla privacy

Sebbene la funzione sia un’ottima soluzione per connettersi con altri studenti, solleva anche delle preoccupazioni sulla privacy digitale, poiché potrebbe rendere molto più semplice il tracciamento degli utenti online.

Tuttavia, è importante ricordare che l’uso della funzionalità è totalmente facoltativo, permettendo agli utenti di scegliere se associare il proprio percorso di studi al profilo TikTok o meno.

Per quanto riguarda l’arrivo di questa nuova opzione, al momento è disponibile in oltre 6.000 università grazie a una partnership con UNiDAYS, una piattaforma specializzata nella verifica dello stato degli studenti.

Tuttavia Campus Verification non è ancora accessibile agli studenti italiani e non è chiaro se arriverà nel nostro paese o meno.