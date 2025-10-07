Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Haul è il nuovo servizio di e-commerce low-cost di Amazon, che introduce un modello di business pronto a sfidare apertamente i colossi cinesi come Shein e Temu

In Sintesi

Haul, il nuovo e-commerce low-cost di Amazon, è disponibile in Italia ed è pronto a sfidare competitor come Shein e Temu offrendo un vasto catalogo di prodotti a basso costo.

La piattaforma è integrata nell’ecosistema Amazon, garantisce affidabilità e sicurezza, ma si differenzia per tempi di consegna più lunghi e l’assenza dei benefici Prime.

Haul, il nuovo servizio di e-commerce low-cost Amazon, è ufficialmente disponibile anche in Italia. Si tratta di un modello di business molto particolare, che vuole sfidare direttamente la crescita vertiginosa di piattaforme come Shein e Temu specializzate nel fast-fashion e nella vendita di articoli dai prezzi estremamente contenuti. Il lancio di questo nuovo e-commerce rappresenta un’evoluzione significativa nella strategia di vendita di Amazon, posizionandosi come concorrente degli e-commerce cinesi, pur garantendo affidabilità e sicurezza nelle transazioni.

Che cosa offre Amazon Haul

La caratteristica distintiva di Amazon Haul è un vastissimo catalogo di prodotti, che spazia dall’abbigliamento agli accessori, fino ad arrivare agli articoli per la casa e all’elettronica di consumo, venduti a un prezzo massimo 20 euro.

Rispetto ai competitor asiatici, però, questo nuovo e-commerce è totalmente integrato nell’ecosistema Amazon offrendo sicurezza dei prodotti, garanzie di resoe assistenza clienti tipiche del colosso di Seattle. Una strategia che contrasta direttamente con le problematiche di qualità, spedizione e talvolta di frode che hanno spesso caratterizzato le esperienze di acquisto su piattaforme cinesi, dove, oltretutto, la qualità del prodotto può risultare anche inferiore alle aspettative.

Un altro aspetto cruciale di questa nuova piattaforma è la gestione logistica, che differisce dalle condizioni standard di Amazon e, ad esempio, non sono presenti tutti i benefici riservati ai clienti Prime. Inoltre, per quanto le spedizioni, sono gratuite solo per ordini che raggiungono una spesa minima di 15 euro, in caso contrario, si applica un costo standard di 3,5 euro.

Discorso ben diverso per i tempi di consegna che, contrariamente alle spedizioni veloci di Amazon, in questo caso sono allineate a quelle dei marketplace cinesi, con consegne che possono arrivare fino a due settimane. Questa scelta indica che i prodotti Haul non utilizzano la rete logistica di Amazon Prime, ma si appoggiano a canali di spedizione più lenti e a basso costo per mantenere bassi i prezzi competitivi.

Come si utilizza Amazon Haul

Per accedere a Amazon Haul non c’è bisogno di credenziali aggiuntive e si può utilizzare tranquillamente il proprio account Amazon. Naturalmente, gli abbonati Prime in questo caso non avranno alcun beneficio e i vantaggi offerti dalla sottoscrizione non avranno alcun valore sulla nuova piattaforma.

Come già detto, l’e-commerce è totalmente integrato all’interno dell’ecosistema dell’azienda di Jeff Bezos, cambia, però, il design e l’interfaccia del sito. Per restare in linea con la concorrenza cinese, infatti, anche qui appaiono elementi grafici più vivaci e “giovanili” come emoji, pop-up e uno stile cromatico molto più evidente.

Infine, bisogna ricordare che per incoraggiare l’acquisto, Haul introduce incentivi legati alla spesa totale, come uno sconto del 5% per spese superiori a 30 euro e del 10% per spese che superano i 50 euro. Una strategia che, al pari di quella della concorrenza, vuole spingere i consumatori a comprare su questa piattaforma, attirati anche dai prezzi bassissimi dei prodotti al suo interno.