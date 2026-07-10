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ChatGPT Work trasforma la chat in un agente capace di seguire incarichi complessi e produrre documenti, presentazioni e report finiti.

Il sistema unisce capacità di linguaggio e Codex, collegandosi a servizi aziendali per ricostruire il contesto senza copia manuale dei dati.

GPT-5.6 coordina pianificazione, uso di strumenti e verifica dei risultati, mentre l'utente mantiene responsabilità su obiettivi, dati e decisioni.

Finora usare ChatGPT al lavoro significava soprattutto porre una domanda o chiedere aiuto per risolvere un problema. Con ChatGPT Work, OpenAI prova a cambiare il rapporto tra utente e intelligenza artificiale: non più soltanto una conversazione da portare avanti messaggio dopo messaggio, ma un incarico da assegnare e seguire fino alla consegna.

La differenza è sostanziale. Work è progettato per affrontare progetti articolati, recuperando le informazioni necessarie e trasformandole in un risultato finito. Può creare documenti, presentazioni, fogli di calcolo, report e siti web. Non si limita, dunque, a spiegare come svolgere un’attività, ma prova a occuparsi direttamente dei passaggi necessari per completarla.

Come funziona ChatGPT Work?

Il nuovo agente combina ChatGPT con le capacità sviluppate da OpenAI per Codex, lo strumento nato inizialmente per lavorare sul codice. La stessa logica viene ora estesa a chi si occupa di testi, dati, presentazioni e applicazioni aziendali, senza richiedere competenze di programmazione.

ChatGPT Work può collegarsi a servizi come Slack, Microsoft Teams, Google Drive e SharePoint. Può inoltre utilizzare informazioni provenienti da e-mail, calendari, piattaforme CRM e strumenti per la gestione dei progetti. L’obiettivo è ricostruire il contesto necessario senza costringere l’utente a copiare manualmente ogni dato all’interno della chat.

Una volta ricevuto l’incarico, il sistema può suddividere il lavoro in più fasi e mantenere il filo del progetto mentre passa da una fonte all’altra. Può analizzare una raccolta di materiali, trasformarla in una presentazione pronta per la revisione, aggiornare un documento quando emergono nuovi elementi oppure preparare periodicamente una sintesi delle conversazioni di un gruppo di lavoro.

Le attività possono essere avviate anche da mobile e proseguire senza che l’utente debba restare davanti allo schermo. L’avanzamento può essere controllato in seguito dal browser o dalla nuova applicazione desktop, che riunisce Chat, Work e Codex.

Perché GPT-5.6 è centrale?

Alla base di ChatGPT Work c’è GPT-5.6, la nuova famiglia di modelli proposta nelle versioni Sol, Terra e Luna. OpenAI le ha differenziate per capacità e costo, in modo da adattarle a incarichi con livelli di complessità diversi.

Per un agente di questo tipo, però, non basta produrre un testo credibile. Il modello deve comprendere un obiettivo, stabilire come procedere, utilizzare gli strumenti disponibili e verificare ciò che sta costruendo. OpenAI sostiene che GPT-5.6 sia più efficace nella gestione delle attività professionali e nella creazione di materiali realmente utilizzabili, soprattutto quando deve lavorare con documenti e interfacce.

Nell’applicazione desktop, Work può operare anche su file locali e applicazioni. Le funzioni di Computer Use gli consentono di interagire con il computer, mentre il browser integrato permette di accedere a siti e servizi online. La nuova funzione Sites serve invece a trasformare il lavoro svolto in dashboard, portali interni, calendari di progetto e report interattivi.

Il lavoro umano non scompare, cambia posizione

ChatGPT Work non può sostituire ogni decisione umana. Può però assorbire una parte dell’esecuzione, soprattutto quando un incarico richiede di raccogliere informazioni e trasformarle in un contenuto concreto.

L’utente resta responsabile sia della richiesta sia del risultato finale. Deve definire gli obiettivi, scegliere quali parti del lavoro affidare all’intelligenza artificiale, decidere quali dati rendere accessibili, controllare i passaggi più delicati e approvare le azioni più importanti. Più l’AI può entrare nei file e nelle applicazioni aziendali, più diventa necessario stabilire confini precisi.

La novità, quindi, non dovrebbe essere considerata come un chatbot che “fa tutto”. È uno strumento che prova a prendere in carico interi flussi operativi. Ed è proprio qui che cambia il significato dell’assistenza artificiale: non più soltanto aiutare le persone a lavorare, ma cominciare a svolgere una parte del lavoro al loro posto.