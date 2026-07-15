Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

123RF

Dopo sei mesi di blocco dovuti a policy di Meta, ChatGPT torna su WhatsApp in Italia e in Europa grazie a una decisione della Commissione Europea che impone misure per la concorrenza.

Per avviare la chat basta salvare il numero ufficiale +1-800-242-8478 in rubrica e inviare un messaggio, senza obbligo di creare un account OpenAI.

L'assistente conserva funzionalità complete multimediali: testi, immagini, note vocali e generazione di immagini, con supporto in diverse lingue e opzioni avanzate per chi associa il proprio account.

Dopo sei mesi di blocco dovuti alle policy di Meta, l’intelligenza artificiale di OpenAI sbarca di nuovo sull’applicazione di messaggistica in Italia e in Europa grazie a una decisione della Commissione Europea: per usarla basta salvare in rubrica un numero di telefono, senza l’obbligo di creare un account.

Il ritorno dell’intelligenza artificiale in chat

Se a metà gennaio avevate notato la sparizione improvvisa del vostro assistente virtuale preferito da WhatsApp, non eravate i soli.

Il servizio era stato disattivato a causa di un cambio di policy da parte di Meta. Ora, dopo sei mesi di stop forzato, ChatGPT torna ufficialmente operativo all’interno dell’applicazione di messaggistica in tutta l’Unione Europea, Italia compresa.

La svolta è arrivata grazie all’intervento della Commissione Europea. Le autorità antitrust di Bruxelles hanno imposto a Meta misure cautelari urgenti per garantire la libera concorrenza, obbligando il colosso di Menlo Park a ripristinare l’accesso gratuito per gli assistenti virtuali concorrenti.

Il rilascio della funzione è graduale: se non riuscite a farlo funzionare immediatamente, potrebbe essere solo questione di pochi giorni.

I passaggi per avviare la conversazione

Dimenticate le procedure complicate, le registrazioni infinite o la necessità di scaricare nuove applicazioni che intasano la memoria dello smartphone.

Per iniziare a usare ChatGPT su WhatsApp vi basta seguire un unico, semplicissimo passaggio che fate ogni volta che conoscete una persona nuova.

Dovete soltanto salvare nella rubrica del vostro telefono il numero di telefono ufficiale e verificato: +1-800-242-8478 (corrispondente al contatto 1-800-CHATGPT).

Una volta memorizzato il contatto, aprite WhatsApp, cercate il nome che avete scelto per salvarlo e inviate un normale messaggio di testo per avviare la conversazione.

Non serve avere un account OpenAI per partire. Tuttavia, se ne possedete già uno, potete associarlo alla chat per sbloccare limiti di utilizzo giornalieri più alti e fare più domande.

Cosa si può fare concretamente nella chat

L’aspetto più interessante di questo ritorno è che non ci troviamo davanti a una versione dimezzata o pigra dell’assistente virtuale. L’interazione è completa e sfrutta i canali multimediali a cui siamo già abituati ogni giorno quando parliamo con amici o colleghi.

Attraverso la chat potrete inviare messaggi scritti per chiedere riassunti o consigli, ma anche caricare immagini da analizzare, inviare note vocali e persino generare nuove immagini da zero.

Il tutto funziona in diverse lingue, compreso l’italiano. Come ha spiegato Emmanuel Marill, VP e Managing Director EMEA di OpenAI, l’obiettivo è proprio quello di rendere l’intelligenza artificiale accessibile nei luoghi digitali che le persone frequentano abitualmente, offrendo massima libertà di scelta senza costringere a continui salti da una piattaforma all’altra.