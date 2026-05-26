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Abbiamo usato gli stessi prompt su ChatGPT e Gemini per capire quale AI crea immagini più realistiche e convincenti.

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Per molto tempo, il confronto tra le principali intelligenze artificiali si è concentrato quasi esclusivamente sulla scrittura. Oggi, invece, una parte sempre più importante della competizione passa dalla generazione di immagini. OpenAI, con ChatGPT, e Google, con Gemini, stanno investendo enormemente in questo settore e i risultati iniziano a essere evidenti anche nell’utilizzo quotidiano.

ChatGPT Images 2.0

Con l’arrivo di ChatGPT Images 2.0, OpenAI ha migliorato sensibilmente il proprio sistema grafico, introducendo immagini più realistiche, una comprensione dei prompt più accurata, una luce migliore e una gestione del testo decisamente più precisa rispetto alle versioni precedenti.

Nano Banana

Google risponde invece con Gemini e Nano Banana, modelli che negli ultimi mesi hanno attirato attenzione soprattutto per la qualità visiva e la forte integrazione con l’ecosistema Google.

ChatGPT Images 2 vs Nano Banana: i test

La differenza tra i due approcci emerge soprattutto quando si utilizza lo stesso prompt su entrambe le piattaforme. Alcune AI tendono a creare immagini più cinematografiche e naturali, altre preferiscono colori più intensi e uno stile immediatamente riconoscibile. Anche dettagli apparentemente secondari, come le ombre o la coerenza degli elementi sullo sfondo, oggi fanno una grande differenza.

Negli ultimi mesi si è notato un miglioramento importante nella qualità generale delle immagini generate da ChatGPT, soprattutto nelle scene fotorealistiche e nell’editing contestuale. Gemini continua però a distinguersi in alcune situazioni, in particolare nella resa grafica più aggressiva e nella gestione di composizioni molto elaborate.

Per comprendere meglio le differenze reali, abbiamo utilizzato gli stessi prompt su ChatGPT e Gemini, confrontando i risultati in scenari completamente diversi tra loro, dal ritratto realistico fino alle ambientazioni fantascientifiche.

Nei test che abbiamo effettuato, le differenze tra ChatGPT e Gemini sono emerse soprattutto nella gestione del realismo e dei dettagli.

Ritratto realistico

“Crea il ritratto fotorealistico di un ragazzo seduto in un piccolo bar italiano al tramonto, luce naturale proveniente dalla finestra, pelle realistica con imperfezioni leggere, profondità di campo cinematografica, stile fotografico professionale, formato quadrato”

Nel ritratto del ragazzo al bar, ChatGPT ha creato un volto estremamente credibile, con espressioni naturali e una fotografia molto vicina a uno scatto professionale. Gemini, invece, ha mostrato maggiore attenzione allo sfondo, aggiungendo più elementi ambientali come insegne, bottiglie, persone e dettagli secondari, anche se il soggetto principale appariva meno convincente.

Prodotto pubblicitario

“Crea una pubblicità realistica per un paio di cuffie wireless appoggiate su una scrivania in legno accanto a uno smartphone e una tazza di caffè, illuminazione morbida del mattino, riflessi realistici, aggiungi la scritta: ‘Il suono che resta con te’, formato quadrato”

Nel test pubblicitario dedicato alle cuffie wireless, ChatGPT ha nettamente dominato il confronto. Ombre, riflessi, gestione della luce e soprattutto il testo inserito nell’immagine sono risultati molto più realistici e coerenti. Gemini ha comunque generato una buona immagine, ma con una resa leggermente più artificiale.

Scena cyberpunk

“Crea una strada cyberpunk a Tokyo durante una notte piovosa, insegne al neon riflesse sull’asfalto bagnato, persone con ombrelli trasparenti, atmosfera cinematografica molto dettagliata, stile realistico, formato quadrato”

Più equilibrato il confronto nella scena cyberpunk, dove entrambe le AI hanno prodotto città futuristiche dettagliate e credibili. ChatGPT è sembrata più realistica nella resa complessiva, mentre Gemini ha mostrato personaggi leggermente più rigidi e meno naturali.

Testo e coerenza grafica

“Crea il poster di un film immaginario ambientato nel 2080, con una città futuristica ispirata a Roma sullo sfondo e una figura misteriosa al centro. Inserisci il titolo leggibile: ‘Last City’, stile cinematografico realistico, formato quadrato”

La differenza più evidente è emersa nel poster cinematografico finale. ChatGPT ha creato un’immagine sorprendentemente credibile, con loghi, testi, dettagli grafici e una composizione visiva vicina a quella di un vero poster promozionale. Gemini ha restituito un buon risultato, ma meno rifinito sia nella parte visiva sia nella gestione del testo.

ChatGPT o Gemini: qual è la migliore per creare immagini?

Nel complesso, almeno in questa prova, ChatGPT ha dato l’impressione di essere oggi la soluzione più convincente per chi cerca immagini realistiche, pubblicitarie, cinematografiche e progetti grafici con testi, mentre Gemini continua a distinguersi per quantità di dettagli e velocità di generazione.