Arriva Traduci con ChatGPT e la sfida con Google Translate è aperta

Mossa interessante di OpenAI, che entra in uno dei campi più presidiati del mondo tech: la traduzione automatica. Lo fa quasi in silenzio (si fa per dire), evitando grandi annunci. Ci ritroviamo così a parlare di ChatGPT Translate, servizio pensato per competere direttamente con Google Translate (che non sarà il più preciso, ma resta il più usato grazie alla nota pigrizia degli utenti).

Non è una semplice funzione integrata nel chatbot, sia chiaro. Si tratta di uno strumento autonomo, con una propria interfaccia e un approccio che segue la filosofia dell’IA generativa: non ci si limita a tradurre ma si adatta il testo al contesto comunicativo specifico.

ChatGPT Translate: come funziona

OpenAI ha ben pensato di non stravolgere l’approccio alla traduzione simultanea digitale. L’impostazione iniziale è infatti familiare: due riquadri affiancati. Uno dedicato al testo di partenza e l’altro a quello tradotto, semplicemente.

Si può incollare un testo, digitarlo o dettarlo a voce, com’è per tutti gli altri concorrenti. In cosa si distingue, dunque? Sotto la traduzione appaiono diverse opzioni rapide: “più fluido”, “più formale”, “più accademico”, “adatto a un bambino”.

Ogni scelta dà inizio a una micro-conversazione con il modello, che sfrutta dei prompt preimpostati per rielaborare il testo in base alle esigenze dell’utente. La correttezza linguistica non basta, oggi si può ambire all’adeguatezza comunicativa. Una svolta interessante per ambito lavorativo e privato. Qualcosa di possibile con ChatGPT e già attuato da molti, ma ora esiste una soluzione a parte e studiata ad hoc.

Pensate di voler tradurre un testo in arabo, senza avere la minima conoscenza della lingua. Inviare un messaggio a un amico con tono decisamente formale sarebbe strano. Lo stesso dicasi per un tono e una scelta lessicale eccessivamente colloquiali in ambito lavorativo. Cesellare la propria traduzione, specificando esattamente le proprie necessità sociali, è ciò che si può definire un “game changer”.

I limiti del servizio

L’IA generativa tratta la traduzione come un processo di riscrittura controllata. Di fatto ci si avvicina a lavoro di un traduttore editoriale. Esistono però dei limiti, che potrebbero essere semplicemente attuali e risolti in seguito.

ChatGPT Translate è un prodotto in fase iniziale, il che vuol dire che occorrono dei miglioramenti. Allo stato attuale, ad esempio, supporta esclusivamente testi semplici:

non è possibile caricare documenti;

non sono attive le traduzioni dirette di pagine web;

non è garantita una gestione dei dialoghi in tempo reale.

Nell’interfaccia pubblica non è inoltre attiva la funzione di riconoscimento delle immagini contenenti testo. Al tempo stesso non si può ancora lavorare con testi scritti a mano o scansionati.

Google mantiene per ora un chiaro vantaggio, che passa anche dalla quantità di lingue supportate e dalla copertura di varianti regionali.

Ciò non vuol dire però che il colosso possa restare alla finestra, immobile. Con l’integrazione dei modelli Gemini, Google Translate sta migliorando la gestione di espressioni idiomatiche, slang e registri colloquiali, aree in cui le traduzioni automatiche hanno storicamente mostrato i limiti maggiori. È inoltre fase di test anche una traduzione vocale in tempo reale tramite cuffie smart, pensata per conversazioni dal vivo e per l’apprendimento linguistico. Ancora un po’ di pazienza, dunque, il futuro sta arrivando.