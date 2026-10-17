Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

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Chi naviga sul web, che sia per lavoro o per studio (oltre che per diletto) lo sa bene: bastano pochi minuti per ritrovarsi con decine di tab aperte e perdersi nella confusione più totale. Per risolvere una volta per tutte questo disordine digitale, OpenAI ha lanciato l’estensione di ChatGPT per Google Chrome, una novità che trasforma il browser in una "scrivania intelligente" capace di dialogare con tutte le pagine attive contemporaneamente, raggruppandole per argomento ed estraendone i dati salienti al volo.

Modalità Chat e Work, le nuove funzioni per le schede aperte

La grande novità introdotta da OpenAI prevede due modalità operative distinte ma complementari, pensate per soddisfare le esigenze quotidiane e professionali di ogni utente.

Cominciamo dalla modalità Chat, dove l’intelligenza artificiale si comporta come un assistente alla lettura: basta richiamare il sistema per analizzare in un colpo solo tutte le schede aperte durante la navigazione. Ciò rende più agevoli e immediati compiti generalmente "noiosi", come confrontare più schede prodotto su un e-commerce (o su siti differenti), estrarre i prezzi migliori per prenotare un viaggio e ancora sintetizzare lunghi articoli, senza mai abbandonare la pagina visualizzata.

Per la massima produttività, abbiamo a disposizione la modalità Work, un vero e proprio collaboratore virtuale che può compilare moduli online, scaricare allegati, inviare comunicazioni e riorganizzare il caos delle decine di tab aperte, raggruppandole automaticamente per argomento. La grande comodità di questa funzione risiede nella gestione dei processi: tutte le operazioni vengono elaborate in background, lasciando all’utente la totale libertà di continuare a navigare indisturbato.

Come usare la barra laterale e i comandi rapidi di ChatGPT su Chrome

Dal punto di vista dell’usabilità quotidiana, l’estensione si presenta con una pratica barra laterale a scomparsa, accessibile con un semplice clic sull’icona della barra degli strumenti o da tastiera tramite delle "scorciatoie". Questo pannello affianca i contenuti web senza oscurarli, mantenendo sincronizzata l’intera cronologia delle conversazioni e consentendo di riprendere discussioni e progetti avviati in precedenza, senza alcuna interruzione.

C’è anche il comando dedicato @chrome, che consente di chiamare in causa il browser direttamente dai prompt di testo di ChatGPT. Inoltre, evidenziando porzioni di testo con il tasto destro o selezionando i sottotitoli di un filmato in riproduzione, è possibile inviare istantaneamente i passaggi chiave all’intelligenza artificiale per ottenere spiegazioni, traduzioni o anche per rielaborare i testi.

Funzioni gratuite e vantaggi per gli abbonati

Sebbene sia stata presentata come estensione per Google Chrome, la novità di Open AI non esclude chi preferisce navigare altrove. Il pacchetto distribuito sul Chrome Web Store è leggerissimo e compatibile con tutti i principali browser basati sul motore Chromium (Microsoft Edge, Brave e Opera inclusi).

OpenAI ha scelto una strategia precisa: l’estensione può essere scaricata e installata da chiunque, anche dagli utenti che possiedono account gratuito. Attenzione però, perché per sfruttare le funzioni più avanzate della modalità Work, come la compilazione dei moduli e il controllo attivo dei siti web, è necessario disporre di un abbonamento. La versione gratuita garantisce comunque la lettura multi-scheda e la consultazione veloce delle informazioni online.

Cosa vede davvero ChatGPT tra le nostre schede e come proteggere i dati

Affidare a un’intelligenza artificiale la supervisione del proprio browser ha sollevato inevitabilmente degli interrogativi sulla tutela dei dati personali degli utenti. L’estensione ChatGPT per Chrome necessita, infatti, di permessi di sistema ampi per leggere e modificare i contenuti dei siti e a coordinare i download dei file.

OpenAI ha pensato anche a questo aspetto, predisponendo un sistema di sicurezza basato sul consenso esplicito per prevenire abusi o azioni indesiderate. Prima di autorizzare l’assistente virtuale a interagire con un nuovo dominio web o a inserire informazioni, il software richiede una conferma all’utente, che può accordare un permesso temporaneo oppure continuativo. Inoltre, Open AI ha precisato che la cronologia e i dettagli di navigazione non vengono memorizzati in registri permanenti, tutelando così la riservatezza delle credenziali e dei dati di accesso.