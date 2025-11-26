Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Con la nuova funzione Ricerca acquisti è ora possibile sfruttare ChatGPT per scegliere cosa acquistare, valutando pro e contro dei vari prodotti

In sintesi

Ricerca acquisti di ChatGPT crea un ambiente dedicato allo shopping in cui l’AI analizza fonti affidabili (pagine prodotto, immagini, recensioni) per guidare gli utenti nella scelta, ponendo domande mirate e suggerendo pro, contro e alternative.

La funzione è disponibile per tutti (Free, Plus e Pro), utilizzabile anche nelle Chat di Gruppo e accessibile da mobile e web, risultando particolarmente utile durante periodi di shopping intenso come Black Friday e festività.

Continua la crescita di ChatGPT che oggi registra l’arrivo di una nuova funzione chiamata Ricerca acquisti. Si tratta di un sistema pensato per mettere in ordine le idee durante la spesa online e individuare il prodotto giusto da acquistare con il supporto dell’intelligenza artificiale. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come funzione Ricerca acquisti di ChatGPT

Con la nuova Ricerca acquisti di ChatGPT è oggi possibile accedere a un nuovo metodo per scegliere cosa comprare. Si tratta di un servizio particolarmente utile nel periodo del Black Friday e dello shopping pre-natalizio.

Quando l’utente pone una domanda legata allo shopping o a un prodotto in particolare, ChatGPT avvierà un ambiente dedicato dove l’utente potrà richiedere informazioni e dialogare con l’intelligenza artificiale per poter scegliere cosa acquistare.

L’AI farà delle domande mirate, con l’obiettivo di capire le necessità degli utenti e rendersi utile nella fase di scelta del prodotto giusto. Per portare avanti il dialogo, ChatGPT andrà ad analizzare fonti pubbliche che vengono considerare affidabili, analizzando pagine prodotto, immagini ma anche recensioni e commenti.

In questo modo, l’assistente AI sarà in grado di proporre una vera e propria guida all’acquisto, evidenziando pro e contro di un prodotto ma anche offrendo delle opzioni alternative da considerare, sia per risparmiare sia per poter puntare su un prodotto più in linea con quelle che sono le proprie necessità.

Il sistema può essere attivato anche all’interno delle Chat di Gruppo, una delle ultime novità introdotte da ChatGPT. In questo modo, più persone hanno la possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale per individuare l’opzione giusta.

Come si usa Ricerca acquisti

Ricerca acquisti è disponibile all’interno di ChatGPT, sia per la versione Free che per le versioni a pagamento come Plus e Pro. L’utilizzo è “quasi illimitato” in questo periodo di festività, come evidenziato da OpenAI ed è possibile accedere alla funzione sia da mobile che dalla versione web del chatbot. Si tratta di una novità molto importante per l’assistente AI che diventa ancora più completo e, soprattutto, riesce a rendersi utile anche in contesti reali come quello della scelta del prodotto giusto da comprare in base a una moltitudine di fattori.