In sintesi

OpenAI ha lanciato Pulse, nuova funzione di ChatGPT che fornisce aggiornamenti personalizzati in modo proattivo, basandosi su cronologia chat, feedback ed eventualmente dati da app come Gmail e Calendar.

La funzione è in fase di test: disponibile solo su smartphone con versione Pro, ma destinata a essere estesa in futuro e a rendere ChatGPT un vero assistente personale sempre più proattivo.

OpenAI continua ad arricchire ChatGPT con nuove funzioni e con l’obiettivo di rendere il suo chatbot AI sempre più ricco e completo. L’ultima novità in ordine di tempo rappresenta una vera e propria rivoluzione. L’azienda, infatti, ha annunciato Pulse, una nuova funzione che rende ChatGPT in grado di proporre aggiornamenti diretti all’utente, senza che quest’ultimo ponga delle domande. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a quest’importante novità che rende l’assistente AI di OpenAI ancora più completo.

ChatGPT integra ora Pulse

Pulse è una delle novità più interessanti e potenzialmente più importanti del recente passato di ChatGPT. Grazie a questa funzione, infatti, l’AI è in grado di elaborare una sintesi personalizzata basata sulla cronologia delle conversazioni e sui vari feedback ricevuti.

In aggiunta, l’assistente AI è in grado (con il consenso dell’utente) di accedere a Gmail, Calendar e altre app per recuperare informazioni dai messaggi in arrivo, dagli eventi programmati e altro ancora. In questo modo, ChatGPT diventa un vero e proprio assistente personale, in grado di svolgere attività in autonomia, aiutando l’utente in modo proattivo.

L’assistente propone una serie di contenuti personalizzati al mattino, sulla base di tutti i dati a sua disposizione. Questo comportamento può essere personalizzato dall’utente stesso che può fornire indicazioni a ChatGPT in merito agli argomenti su cui focalizzarsi nei giorni successivi. I contenuti generati tramite Pulse restano disponibili per un periodo di tempo limitato ma possono essere salvati dall’utente.

Il sistema è ancora in fase di test tanto che la stessa OpenAI sottolinea come, in alcuni casi, i consigli ricevuti possono essere superflui o non pertinenti. In generale, il sistema ha bisogno di una serie di ottimizzazioni per essere completo e la versione disponibile oggi rappresenta un vero e proprio test. In linea di massima, con Pulse, l’azienda punta a rendere ChatGPT un servizio sempre più proattivo e non solo uno strumento reattivo.

Come usare Pulse

Per il momento, Pulse è disponibile in una versione di anteprima ed è accessibile con la versione Pro di ChatGPT e solo da smartphone. Si tratta di un test destinato a espandersi rapidamente in futuro. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, il nuovo tool sarà integrato progressivamente in tutte le versioni dell’assistente AI diventando un elemento centrale del servizio. Ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno a breve.