Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

123rf

È ufficiale: a partire dal 24 agosto, ChatGPT Ads fa il suo debutto in 31 Paesi europei, e tra questi ci sono Germania, Francia, Spagna, e anche l’Italia.

L’ultima trovata di OpenAI arriva quindi anche da noi e sarà presente in tutte le nuove conversazioni che verranno avviate.

Così da permette a noi utenti di scoprire nuovi prodotti, e ai brand di farsi pubblicità non più soltanto sui motori di ricerca o sui siti web, ma direttamente dentro le risposte del chatbot.

Come cambia il chatbot di OpenAI con ChatGPT Ads

Sostanzialmente ti ritroverai un box pubblicitario posizionato subito sotto l’output generato da ChatGPT. Il che è un bene, se si pensa che fin dal suo annuncio mesi fa, si temeva che gli annunci venissero inseriti di nascosto all’interno delle risposte testuali dell’IA.

Invece, come riportato nel comunicato, “in linea con i principi pubblicitari di OpenAI, gli annunci in ChatGPT sono chiaramente identificati e separati dalle risposte di ChatGPT“.

Inoltre, “la pubblicità non influenza le risposte fornite da ChatGPT“. Anche perché sei tu come utente a influenzare gli annunci. Se per esempio stai organizzando una vacanza, cercando un software di gestione per il tuo lavoro, scegliendo l’arredamento di casa o cercando di capire come iniziare un nuovo hobby, l’IA ti fornirà prima la risposta di cui hai bisogno e subito dopo ti proporrà qualche opzione commerciale in tema.

Rispetto però ad altri continenti, in Europa questa personalizzazione parte con il freno a mano (un po’) tirato. Sempre OpenAI ha precisato che gli annunci basati sui dati personali non saranno attivi fin da subito nello Spazio Economico Europeo (ovvero nei Paesi dell’Unione Europea insieme a Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e in Svizzera.

Pertanto, le inserzioni mostrate agli utenti europei si baseranno quasi esclusivamente sul tema della conversazione in corso e su parametri di base come la lingua utilizzata o la posizione geografica approssimativa.

Come attivare e disattivare la modalità pubblicitaria

Purtroppo, se utilizzi l’account gratuito, non esiste un semplice interruttore per spegnere del tutto la pubblicità.

O meglio, c’è un modo per evitare la pubblicità senza dover pagare un abbonamento; bisognerebbe però accettare una serie di limitazioni d’uso, tra cui l’accesso ridotto a funzioni avanzate come la generazione di immagini o gli strumenti di ricerca approfondita (Deep Research).

Se vuoi attivare questa modalità con limitazioni ma senza annunci, devi solo: aprire l’app di ChatGPT; andare su Impostazioni ; selezionare l’opzione Controllo degli annunci e poi la voce per cambiare il piano ed eliminare gli annunci; infine toccare l’opzione per ridurre i limiti dei messaggi.

Altrimenti ti toccherà attivare un piano di abbonamento. Le inserzioni compaiono infatti soltanto nei piani Free e Go, mentre gli abbonamenti Plus, Pro, Business, Enterprise ed Edu ne rimangono completamente privi.

Una nuova forma di pubblicità (e di entrate per OpenAI)

Forse siamo davvero di fronte a un modello di advertising digitale del tutto nuovo, per certi versi molto più preciso. Invece di limitarti a digitare due o tre parole chiave, con l’IA puoi spiegare nei dettagli cosa stai cercando, quali sono le tue esigenze specifiche e persino i tuoi vincoli di budget o di tempo.

Il massimo della personalizzazione, il che è una manna per il marketing. Semmai il problema (almeno per noi utenti) è che così facendo un servizio globale come le chat di intelligenza artificiale non sarà più free-ads.

Ormai la pubblicità è sempre più invasiva e invadente nell’etere, ma ha senso visto che è una miniera d’oro per le imprese tech.

La stessa OpenAI non si è fatta nemmeno pagare poco il servizio di advertising. Secondo quanto riportato dal Financial Times, durante le prime fasi di test negli Stati Uniti la società di Sam Altman chiedeva agli inserzionisti intorno ai 60 dollari ogni mille impression, con impegni minimi di spesa vicini ai 200 mila dollari. Cifre piuttosto alte, che però le ha permesso di arrivare a oltre 100 milioni di dollari di ricavi annualizzati in meno di sei settimane.