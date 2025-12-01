Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

Pubblicità in arrivo su ChatGPT per gli utenti Free: nel codice della versione beta Android compaiono riferimenti a banner pubblicitari, segnando l’inizio di una strategia pensata per monetizzare l’enorme traffico generato dagli utenti non abbonati.

Piano di monetizzazione più ampio: gli annunci arriveranno su tutte le piattaforme (Android, iOS, desktop e web) e si affiancheranno ai piani a pagamento, incluso il piano Go già testato in alcuni Paesi, per aiutare OpenAI a coprire i costi elevati del servizio.

C’è una rivoluzione in arrivo per ChatGPT e, considerando l’elevato numero di utenti che ogni giorno accede gratuitamente al servizio, è ormai uno scenario inevitabile. L’applicazione del chatbot si prepara, infatti, a integrare la pubblicità in modo da poter monetizzare l’uso del servizio, soprattutto per gli utenti con il piano Free. Andiamo a scoprire tutti i dettagli emersi in queste ore sulla questione.

Come sta cambiando ChatGPT

L’arrivo della pubblicità in ChatGPT servirà, soprattutto, a coprire (almeno in parte) i costi elevati del servizio. Il chatbot AI attira tantissimi utenti ma solo una piccola parte attiva un piano in abbonamento, anche considerando che con il piano Free è possibile accedere ai modelli AI più recenti (ma con qualche limitazione). Con le inserzioni pubblicitarie, invece, ChatGPT potrebbe monetizzare l’uso da parte degli utenti che non hanno un abbonamento.

Per il momento, l’arrivo della pubblicità in ChatGPT non è stato confermato ufficialmente da OpenAI ma come rivelato dall’insider Tibor Blaho su X, il codice della versione beta di ChatGPT per Android inizia a mostrare alcuni riferimenti alla presenza di banner pubblicitari all’interno dell’applicazione. I frammenti di codice individuati (per ora non attivi) non lasciano spazio ad altre interpretazioni. OpenAI sta preparando il terreno per l’arrivo della pubblicità all’interno della sua applicazione.

Dove arriverà la pubblicità

L’arrivo della pubblicità su ChatGPT non si limiterà all’app di Android. OpenAI, infatti, dovrebbe integrare banner pubblicitari e inserzioni di vario tipo in tutte le versioni del suo chatbot e, quindi, anche su iOS/iPadOS e per le versioni desktop, sia con le app Windows e macOS che per la versione web.

Come sottolineato in precedenza, si tratta di un‘evoluzione inevitabile per ChatGPT che ha sempre più bisogno di monetizzare l’alto traffico generato dagli utenti Free. In alcuni Paesi, OpenAI ha lanciato il piano Go che consente di utilizzare il servizio con un costo ridotto ma con meno limitazioni.

La combinazione di queste due strategie (piano low cost e pubblicità) potrebbe garantire all’azienda di incrementare i ricavi derivanti dal suo chatbot, compensando, almeno in parte, i costi elevati di utilizzo. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.