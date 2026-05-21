Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

iStock

Malta lancerà il programma "AI for All" offrendo un anno gratuito di ChatGPT Plus a chi completa un corso di intelligenza artificiale.

Il corso, sviluppato dalla University of Malta, mira a insegnare uso responsabile e competenze pratiche sugli strumenti AI ai cittadini e residenti.

L'iniziativa, avviata con OpenAI, vuole favorire alfabetizzazione digitale e potrebbe servire da banco di prova per altri Paesi europei.

Malta diventerà il primo Paese al mondo a offrire gratuitamente un anno di ChatGPT Plus a cittadini e residenti che completeranno un corso dedicato all’intelligenza artificiale. L’iniziativa nasce da un accordo tra il governo maltese e la società guidata da Sam Altman, con l’obiettivo di diffondere competenze digitali e promuovere un utilizzo più consapevole degli strumenti AI.

Il progetto si chiama “AI for All” e rappresenta il primo accordo di questo tipo siglato tra OpenAI e un governo nazionale. La prima fase partirà a maggio 2026 e coinvolgerà gli utenti registrati al sistema di identità digitale maltese. L’accesso sarà esteso anche ai cittadini maltesi residenti all’estero.

Come ottenere ChatGPT Plus gratis a Malta?

Per ricevere l’abbonamento gratuito a ChatGPT Plus, gli utenti dovranno completare un corso online gratuito sviluppato dalla University of Malta. Il percorso formativo è stato progettato per spiegare che cosa sia l’intelligenza artificiale e in che modo possa essere utilizzata in maniera responsabile nella vita quotidiana e nel lavoro.

Secondo quanto comunicato dalla Malta Digital Innovation Authority, l’obiettivo è aiutare i cittadini a sviluppare competenze pratiche, evitando un approccio superficiale o poco consapevole verso gli strumenti AI.

Una volta terminato il corso, gli utenti riceveranno dodici mesi gratuiti di ChatGPT Plus, il piano premium di OpenAI che normalmente costa circa 20 dollari al mese e include l’accesso a modelli più avanzati e una maggiore capacità di utilizzo.

Perché Malta punta sull’intelligenza artificiale?

Il governo maltese presenta il progetto come una misura legata all’alfabetizzazione digitale. Silvio Schembri, ministro dell’Economia, dell’Impresa e dei Progetti Strategici di Malta, ha spiegato che l’iniziativa nasce con l’intenzione di trasformare l’intelligenza artificiale in uno strumento concreto per famiglie, studenti e lavoratori.

George Osborne, responsabile di OpenAI for Countries, ha invece definito Malta un esempio per altri governi, sostenendo che l’intelligenza artificiale stia diventando una sorta di “utility nazionale”, destinata a incidere sempre di più sulle attività quotidiane.

L’accordo rientra nel programma OpenAI for Countries, attraverso cui l’azienda sta cercando partnership con governi e istituzioni pubbliche. In passato, OpenAI aveva già avviato collaborazioni con Grecia ed Estonia nel settore educativo, mentre il Regno Unito ha firmato un memorandum con Anthropic per migliorare l’accesso ai servizi pubblici digitali.

ChatGPT Plus gratis: un esperimento che potrebbe interessare altri Paesi

Malta conta poco più di mezzo milione di abitanti ed è uno degli Stati più piccoli dell’Unione Europea. Proprio queste dimensioni potrebbero trasformarla in un banco di prova utile a capire se programmi di questo tipo siano davvero in grado di favorire un’adozione più ampia dell’intelligenza artificiale.

I dettagli economici dell’accordo non sono stati resi pubblici. OpenAI non ha comunicato il costo effettivo dell’operazione né eventuali forme di sovvenzione previste per sostenere il progetto.

Negli ultimi anni, Malta ha cercato più volte di posizionarsi come uno dei Paesi europei più aperti alla sperimentazione tecnologica. In passato aveva già sviluppato regolamenti dedicati a blockchain e criptovalute. Con “AI for All”, il governo prova ora a estendere questa strategia anche al settore dell’intelligenza artificiale, puntando in particolare sulla formazione delle persone che utilizzeranno questi strumenti.