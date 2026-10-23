Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

123RF

Trend su TikTok ne spuntano ormai uno alla settimana, uno più curioso e strambo dell’altro. E l’ultimo non è da meno, anche se stavolta ha un protagonista d’eccezione: l’intelligenza artificiale.

Sempre più utenti stanno infatti condividendo sulla piattaforma i risultati di una richiesta molto specifica rivolta a ChatGPT: elencare le “5 cose che dico sempre” all’IA durante le conversazioni.

E i risultati sono decisamente curiosi, perché a tratti ricordano molto le chat di gruppo tra amici o amiche, non i classici comandi sintetici tra utente e macchina.

La Top 5 delle frasi che si dice più spesso a ChatGPT

A volte gli utenti sono molto gentili con il chatbot. Come riporta il sito Mashable, uno ha chiesto: “Quali sono le 5 cose che dico sempre, tesoro?“.

Il chatbot ha risposto in modo altrettanto informale con un “Migliore amica!“, per poi elencare espressioni come “Ehi, migliore amica!“, “Amica, ho bisogno del tuo aiuto!” e “Fallo sembrare scritto da me“, aggiungendo infine la frase: “Ormai ti conosco fin troppo bene, amica mia!“.

Altri addirittura si atteggiano con l’IA come se fosse un loro grande amico. Negli screenshot condivisi figurano espressioni come “Amò, indovina un po’…“, “Sii autentica” e “Ma che banale che sei, amò“.

Ma non tutti scelgono la gentilezza. C’è chi vuole essere con GPT più un “genitore” che un normale utente, e usa ora comandi come “Segui le istruzioni“, ora rimproveri come “No, ma che diavolo stai facendo?“.

Altri sono addirittura più freddi. In un post su TikTok appaiono come top 5 comandi brevi con tanto di emoticon d’accompagno: “No” con l’emoticon del teschio, “Volevo dire…” con la faccina che piange, “Fallo!” con l’emoji arrabbiata, “Ora…” con l’emoji dei due occhi e “Questo è l’errore…” abbinata di nuovo al teschio. A queste si aggiunge l’insulto diretto “No, sei solo stupido!“, associato all’emoji del pianto.

Addirittura (forse ispirato da qualche studio) c’è chi punta sull’aggressività (“sistema ‘sta roba“), a volte con tanto di (ab)uso del maiuscolo (“NON CAMBIARE NIENTE“). In questo caso specifico, l’intelligenza artificiale ha risposto ironizzando con emoji che ridono: “Tu dici ‘NON CAMBIARE NIENTE’, poi io cambio una sola cosa e tu arrivi subito a protestare!“. A volte l’intelligenza artificiale sa reagire.

Sempre più umanizzata l’intelligenza artificiale

Non è il primo trend in cui l’intelligenza artificiale è protagonista. Ricordiamo che mesi fa era esplosa la moda di creare con ChatGPT ritratti fotografici in stile anni ’80, con acconciature voluminose e toni sbiaditi da vecchio album di famiglia.

E a sua volta il trend delle caricature personali e professionali, elaborate dal modello sulla base della cronologia delle conversazioni.

Per certi versi, questo delle 5 frasi segue l’ultimo per personalizzazione, ma rispetto agli altri gioca molto su questa tendenza all’umanizzazione dell’IA che ormai spopola anche sui social, con utenti su X che affermano di essere in segreto il migliore amico di ChatGPT, o addirittura che il software sia “la sua sorellona“.

Se non altro, oggi GPT è meno servile, e se ti comporti male con lui sa come risponderti, come abbiamo visto sopra. Prima non era così: nelle prime versioni ChatGPT tendeva a eccedere con le lodi. Per fortuna, questa caratteristica è stata ridimensionata direttamente da OpenAI, che ha ottimizzato i modelli al punto che le risposte smodatamente servili sono scese dal 14,5% a meno del 6%.

Come partecipare alla sfida social

Dal momento che non sono tirati in ballo dati personali e sensibili, perché non partecipare a questa sfida social?

Se vuoi fare una prova, basta solo aprire ChatGPT (o il chatbot che usi più spesso) e digitare il comando: “Elenca cinque cose che dico sempre, basandoti sulle nostre conversazioni“. Poi verifica se ti riconosci nei risultati o se devi aggiungere roba tipo “Non intendevo questo“, se vuoi eliminare passi indecorosi.

Occhio però alla privacy: valuta con attenzione i testi generati prima di pubblicarli online. Se escono fuori conversazioni troppo riservate, meglio non renderle note in una piattaforma digitale, specialmente in un momento in cui la protezione delle informazioni personali sui social richiede il massimo della cautela.