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OpenAI ha integrato ChatGPT con Messaggi di macOS, permettendo all’assistente di cercare nelle chat, ricostruirne il contenuto e preparare risposte.

La funzione richiede un Mac con Apple Silicon e autorizzazioni estese, comprese cronologia, contatti e Full Disk Access, con attivazione esplicita da parte dell’utente.

Il nodo centrale resta la privacy, perché l’accesso alle conversazioni è ampio e l’invio automatico dei messaggi va gestito con cautela.

OpenAI ha introdotto un’integrazione che consente a ChatGPT di accedere alle conversazioni presenti nell’app Messaggi di macOS. Il sistema può cercare informazioni nelle chat e ricostruirne il contenuto. È inoltre in grado di preparare una risposta e inviarla per conto dell’utente. La novità rende più sottile il confine tra assistenza digitale e accesso alle comunicazioni personali, sollevando inevitabili interrogativi sulla privacy.

Come funziona l’integrazione tra ChatGPT e iMessage?

Il plugin Apple Messages opera attraverso l’app Messaggi installata sul Mac. Può esaminare la cronologia per ritrovare una vecchia conversazione oppure sintetizzarne il contenuto. Le informazioni emerse dalle chat possono anche servire a ChatGPT per formulare un nuovo messaggio.

La funzione, che richiede un dispositivo con processore Apple Silicon, è disponibile nell’app desktop di ChatGPT per macOS, l’applicazione ufficiale creata da OpenAI che permette di usare l’intelligenza artificiale direttamente sul computer, senza aprire il browser. L’integrazione può essere utilizzata attraverso ChatGPT Work e Codex. Non è invece supportata nelle normali conversazioni di ChatGPT. Non permette neppure di controllare l’assistente a distanza inviandogli un iMessage.

L’installazione richiede diversi passaggi. Il plugin deve essere attivato volontariamente e ChatGPT deve ricevere l’autorizzazione ad accedere alla cronologia conservata sul computer. L’utente deve poi concedere il permesso Full Disk Access dalle Impostazioni di Sistema del Mac. Ulteriori autorizzazioni riguardano i contatti e gli strumenti di automazione.

ChatGPT può leggere tutti i messaggi?

OpenAI sostiene che il plugin funzioni localmente sul Mac, sfruttando tecnologie già presenti in macOS come AppleScript e le funzioni di accessibilità. La società ha inoltre precisato che il sistema non crea un indice completo dei messaggi dell’utente.

Queste indicazioni aiutano a comprenderne il funzionamento, ma non sciolgono ogni dubbio. Le fonti disponibili non chiariscono nel dettaglio quali parti delle conversazioni possano essere elaborate dai sistemi di OpenAI durante una richiesta. L’accesso alla cronologia locale resta comunque ampio, dal momento che il plugin deve poter recuperare informazioni anche dalle chat meno recenti.

Il tema più delicato riguarda dunque le autorizzazioni. Attivare l’integrazione significa consentire a ChatGPT di consultare comunicazioni che possono contenere dati personali, compresi quelli appartenenti ad altre persone.

Quali rischi ci sono quando ChatGPT invia un iMessage

Con le impostazioni predefinite, ChatGPT non può spedire liberamente un messaggio. Prima dell’invio mostra un’anteprima completa, che l’utente deve approvare.

È possibile concedere un’autorizzazione permanente per una determinata chat. OpenAI sconsiglia però di farlo senza averne valutato le conseguenze. Eliminando la conferma, l’utente rinuncia all’ultima possibilità di controllare il contenuto prima che venga inviato a suo nome.

La funzione non agisce dunque senza consenso, ma richiede l’accesso a una parte particolarmente sensibile del Mac. Per ridurre i rischi conviene mantenere attiva l’approvazione per ogni invio e revocare il plugin quando non serve più. iMessage è il servizio di messaggistica istantanea gratuito sviluppato da Apple e integrato nell’app Messaggi.

Non è ancora noto se OpenAI estenderà questa integrazione ad altri sistemi operativi o servizi di messaggistica. La novità si inserisce comunque in una tendenza già visibile: negli ultimi mesi, un numero crescente di servizi basati sull’intelligenza artificiale ha introdotto funzioni capaci di automatizzare attività che prima richiedevano l’intervento diretto dell’utente.