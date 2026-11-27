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Un taccuino dell'Ottocento conservato a Yale era senza autore da oltre due secoli. Grazie a GPT-6.2 Astra e all'analisi incrociata di fonti d'epoca, il caso è stato risolto in soli 22 minuti.

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Non bastava aver rivoluzionato la ricerca filologica e quella matematica: ora l’intelligenza artificiale si prepara a trasformare anche la ricerca storica.

È proprio quanto accaduto con un taccuino di schizzi risalente all’inizio dell’Ottocento, rimasto per oltre due secoli privo di un autore certo, finché l’intervento di ChatGPT, nella versione GPT-6.2 Astra, non ha ribaltato la situazione in quattro e quattr’otto.

Come è riuscito ChatGPT a risolvere il mistero storico

Non è la prima volta che l’IA viene impiegata nell’analisi documentale, però stavolta l’impresa era davvero impegnativa.

Datato 1808 e custodito presso la Beinecke Rare Book and Manuscript Library dell’Università di Yale, questo taccuino riportava soltanto poche didascalie, pochissime date e tracciava un itinerario battuto all’epoca da migliaia di viaggiatori.

Ciò nonostante, Mark Humphries (docente di storia alla Wilfrid Laurier University di Waterloo, in Ontario) non si è arreso; ha caricato la riproduzione digitale del manoscritto su GPT-6.2 Astra (in modalità “Ultra”), e ha chiesto al modello di risalire all’identità dell’autore.

E c’è riuscito, in appena 22 minuti. Analizzando e incrociando diverse fonti primarie (il registro dei pasti di un commerciante di pellicce, i verbali delle riunioni di un circolo…) il chatbot è riuscito a restringere progressivamente la cerchia delle persone che si trovavano nei luoghi raffigurati sulle pagine.

Alla fine, l’intelligenza artificiale ha indicato un nome preciso: Louis-Guy-Charles-Guillaume de Rohan-Chabot, visconte di Chabot, un aristocratico francese la cui famiglia era fuggita in esilio a causa della Rivoluzione francese. Divenuto ufficiale dell’esercito britannico, Chabot aveva trascorso gran parte del 1808 proprio in Canada.

E qui la conferma, direttamente da un’annotazione del 18 giugno 1808: approdato in canoa a Fort St. Joseph, sul lago Huron, l’ufficiale aveva scritto nel proprio diario “Ho fatto uno schizzo“, descrivendo nei dettagli la stessa veduta del forte ritratta nell’album conservato a Yale.

Tutti gli altri casi di intelligenza artificiale “ricercatrice”

Come accennato all’inizio, non mancano i casi in cui l’intelligenza artificiale ha potuto contribuire sensibilmente alla ricerca accademica, in particolare filologica e matematica.

L’IA, ad esempio, ha permesso a Rory Loughnane, docente di studi sulla prima età moderna presso l’Università del Kent, di scoprire che il dramma Edoardo III è stato sì scritto da William Shakespeare, ma con il contributo di Christopher Marlowe, il celebre autore del Dottor Faustus.

A sua volta, Claude ha aiutato Levent Alpoge di Anthropic a dimostrare l’ipotesi di Riemann, uno dei sette “problemi del millennio”, rimasto irrisolto per 167 anni.

In circa sei settimane di lavoro basate su studi preesistenti, il modello avrebbe superato le stesse capacità del ricercatore nelle fasi conclusive, generando una dimostrazione di oltre 250mila pagine.

Ci possiamo fidare dell’IA nella ricerca?

Nonostante la portata della scoperta, lo stesso Mark Humphries mantiene un atteggiamento tutt’altro che trionfalistico nei confronti dell’intelligenza artificiale.

In una telefonata rilasciata mercoledì a Business Insider, il docente ha spiegato che un ricercatore in carne e ossa sarebbe stato perfettamente in grado di condurre la medesima indagine.

Solo che avrebbe impiegato un’enorme mole di tempo. I documenti esaminati da GPT-6.2 Astra citavano centinaia di individui, ciascuno dei quali avrebbe richiesto un controllo incrociato individuale: sarebbe diventato un lavoro estremamente lungo e logorante, che quasi nessuno studioso avrebbe accettato di intraprendere.

Tra l’altro, Humphries è convinto che l’intelligenza artificiale non possa farsi carico di ogni fase del mestiere dello storico. Il mio atteggiamento nei confronti di questa tecnologia è molto più ambivalente di quanto si possa pensare“, precisando ad esempio di non utilizzare mai questi strumenti per scrivere i propri saggi e articoli.

A suo avviso, la comunità degli storici dovrebbe piuttosto definire con chiarezza in quali compiti specifici l’intelligenza artificiale risulti davvero efficace, riconoscendone ovviamente i limiti concreti. “Ciò che cerco di fare è mettere in luce una delle cose che questi modelli sono in grado di compiere.”