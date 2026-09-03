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ChatGPT registra oltre 35.000 segnalazioni su Downdetector. OpenAI conferma errori elevati e sta indagando sulle cause del disservizio. Problemi anche per Grok e Claude.

ChatGPT registra un forte picco di segnalazioni, con oltre 35.000 report su Downdetector e numeri ancora in crescita nelle prime ore del disservizio.

Problemi analoghi emergono anche per Claude e Grok, mentre OpenAI conferma errori elevati su ChatGPT e Codex e indaga sull'origine del guasto.

La causa resta sconosciuta e i dati continuano a oscillare, rendendo ancora incerta la portata reale dell'interruzione sui servizi di intelligenza artificiale.

Problemi per ChatGPT nella giornata del 3 settembre. Le segnalazioni su Downdetector hanno superato quota 35.000 e continuano ad aumentare, indicando un disservizio che sta interessando un numero elevato di utenti.

La situazione non riguarda soltanto il servizio di OpenAI. Anche Claude sta registrando difficoltà, con più di 1.000 segnalazioni su Downdetector e un dato ancora in crescita. Problemi vengono segnalati anche per Grok.

OpenAI conferma problemi con ChatGPT e Codex

La pagina ufficiale di OpenAI segnala “Elevated errors across ChatGPT and Codex”. L’azienda ha indicato di essere al lavoro per individuare il problema che interessa i servizi coinvolti.

Al momento, però, non è stata comunicata una causa certa del disservizio. Non è quindi possibile stabilire se i problemi riscontrati sulle diverse piattaforme siano collegati tra loro.

ChatGPT, Grok e Claude down: cosa sta succedendo ai servizi di intelligenza artificiale

Il numero delle segnalazioni continua a cambiare rapidamente, soprattutto per ChatGPT. Per Claude l’aumento risulta più contenuto, ma resta significativo.

La situazione è ancora in evoluzione e non ci sono al momento informazioni sufficienti per spiegare l’origine dei problemi.

Articolo in aggiornamento.