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INTELLIGENZA ARTIFICIALE

ChatGPT, Grok e Claude fuori uso: picco di segnalazioni per le principali AI

ChatGPT registra oltre 35.000 segnalazioni su Downdetector. OpenAI conferma errori elevati e sta indagando sulle cause del disservizio. Problemi anche per Grok e Claude.

3 min di lettura

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Biagio Petronaci

Tech Editor

Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

ChatGPT, Grok e Claude fuori uso: picco di segnalazioni per le principali AI
  • ChatGPT registra un forte picco di segnalazioni, con oltre 35.000 report su Downdetector e numeri ancora in crescita nelle prime ore del disservizio.
  • Problemi analoghi emergono anche per Claude e Grok, mentre OpenAI conferma errori elevati su ChatGPT e Codex e indaga sull'origine del guasto.
  • La causa resta sconosciuta e i dati continuano a oscillare, rendendo ancora incerta la portata reale dell'interruzione sui servizi di intelligenza artificiale.

Problemi per ChatGPT nella giornata del 3 settembre. Le segnalazioni su Downdetector hanno superato quota 35.000 e continuano ad aumentare, indicando un disservizio che sta interessando un numero elevato di utenti.

La situazione non riguarda soltanto il servizio di OpenAI. Anche Claude sta registrando difficoltà, con più di 1.000 segnalazioni su Downdetector e un dato ancora in crescita. Problemi vengono segnalati anche per Grok.

OpenAI conferma problemi con ChatGPT e Codex

La pagina ufficiale di OpenAI segnala “Elevated errors across ChatGPT and Codex”. L’azienda ha indicato di essere al lavoro per individuare il problema che interessa i servizi coinvolti.

Al momento, però, non è stata comunicata una causa certa del disservizio. Non è quindi possibile stabilire se i problemi riscontrati sulle diverse piattaforme siano collegati tra loro.

ChatGPT, Grok e Claude down: cosa sta succedendo ai servizi di intelligenza artificiale

Il numero delle segnalazioni continua a cambiare rapidamente, soprattutto per ChatGPT. Per Claude l’aumento risulta più contenuto, ma resta significativo.

La situazione è ancora in evoluzione e non ci sono al momento informazioni sufficienti per spiegare l’origine dei problemi.

Articolo in aggiornamento.

FAQ

ChatGPT è davvero in down oggi?

Sì, le segnalazioni su Downdetector hanno superato quota 35.000 e continuano a salire, segno di un disservizio diffuso per molti utenti.

Anche altri servizi AI stanno avendo problemi?

Claude registra oltre 1.000 segnalazioni e risulta in crescita, mentre arrivano lamentele anche per Grok. Il guasto sembra quindi coinvolgere più piattaforme.

Cosa dice OpenAI sui malfunzionamenti?

OpenAI ha segnalato “elevated errors across ChatGPT and Codex” e sta lavorando per individuare l’origine del problema che colpisce i servizi.

Si conosce già la causa del disservizio?

Al momento no, non è stata comunicata una causa certa. Restano quindi incerti anche eventuali collegamenti tra i guasti delle diverse AI.

La situazione è già tornata stabile?

La situazione è ancora in evoluzione e le segnalazioni cambiano rapidamente, soprattutto per ChatGPT. Per ora non ci sono certezze sul completo ripristino.

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