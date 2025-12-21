Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

In sintesi

ChatGPT Go è il nuovo abbonamento più economico di OpenAI, ora disponibile anche in Italia, che offre meno limitazioni rispetto alla versione Free e l’accesso ai modelli AI più recenti.

Il piano costa 8 euro al mese, è attivabile dall’app e può essere disdetto in qualsiasi momento, risultando molto più conveniente rispetto a ChatGPT Plus.

Senza particolari annunci ufficiali (almeno per il momento), OpenAI ha reso disponibile ChatGPT Go anche in Italia. Il servizio in questione è l’abbonamento più economico per usare ChatGPT, che presto potrà contare sulla nuova Adult Mode, senza dover ricorrere alla versione gratuita, caratterizzata da diverse limitazioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito a questo nuovo piano che potrebbe contribuire in misura significativa ad accrescere il numero di utenti paganti che sfruttano ogni giorno l’assistente AI di OpenAI.

Come funziona ChatGPT Go

Con ChatGPT Go è possibile accedere a un abbonamento per usare ChatGPT senza dover ricorrere alla versione Free. Scegliendo la versione Go è possibile accedere all’assistente AI con maggiore flessibilità e, quindi, con meno limitazioni rispetto a quanto avviene con la versione Free.

Ad esempio, è possibile chattare più a lungo utilizzando i modelli AI più recenti, affrontare questioni più elaborate e creare immagini senza i limiti previsti dal piano Free. Si possono sfruttare attività avanzate, con la possibilità di memorizzare più contesto e ottenere aiuto per la pianificazione e le attività.

Quanto costa ChatGPT Go

Gli utenti interessati a ChatGPT Go hanno la possibilità di attivare l’abbonamento direttamente dall’app del servizio. Il costo è di 8 euro al mese, con possibilità di interrompere l’abbonamento in qualsiasi momento.

Si tratta di una spesa sensibilmente inferiore rispetto a quanto richiesto per la versione Plus, l’abbonamento che, in precedenza, rappresentava la versione più economica per usare ChatGPT e che costa 23 euro al mese.

Al momento, il rilascio di ChatGPT Go è in corso e alcuni utenti italiani potrebbero non vedere l’opzione per l’attivazione dell’abbonamento a questo piano. In questi casi, non bisognerà fare altro che attendere.

Si tratta di una novità importante per OpenAI che punta a offrire un servizio sempre più completo e articolato, con l’obiettivo di garantire ai suoi utenti la possibilità di accedere all’intelligenza artificiale in modo sempre più ricco e con sempre meno limitazioni, anche senza dover spendere troppo.

ChatGPT Go è stato lanciato nei mesi scorsi in alcuni Paesi e ora inizia a estendersi su scala globale. Il lancio in Italia del servizio rappresenta un’ulteriore conferma degli obiettivi di OpenAI.