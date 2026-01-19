Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

ChatGPT Go è stato rilasciato in tutto il mondo: costa poco, ha più memoria rispetto alla vresione gratuita e rende l’AI accessibile.

Per anni l’intelligenza artificiale è stata raccontata come qualcosa di potente, affascinante, ma spesso distante. Troppo tecnica, troppo costosa, troppo “da addetti ai lavori”. Con ChatGPT Go, questa distanza si accorcia in modo netto. Dopo un debutto mirato in India nell’agosto del 2025, il piano più economico di ChatGPT è ora disponibile a livello globale, segnando un passaggio chiave nella strategia di OpenAI: portare l’AI avanzata nella quotidianità, non solo negli uffici o nei laboratori.

Di fatto, non nasce come un compromesso al ribasso, ma come un punto d’ingresso intelligente. Un piano pensato per chi usa davvero l’AI ogni giorno, per scrivere, studiare, creare immagini, organizzare idee, risolvere problemi pratici, senza voler (o poter) spendere cifre elevate. E i numeri parlano chiaro: è il piano con la crescita più rapida mai registrata dalla piattaforma.

Da esperimento locale a piano globale

L’India è stata il banco di prova. Un mercato enorme, giovane, digitale, dove il prezzo conta quanto la funzionalità. Lì ChatGPT Go ha dimostrato che esisteva una domanda concreta per un’AI potente ma accessibile. L’adozione è stata rapida, l’uso quotidiano intenso, e soprattutto trasversale: studenti, creator, freelance, professionisti, persone comuni che non cercavano “l’AI perfetta”, ma uno strumento utile.

Da quel momento il rollout è stato progressivo ma deciso. Oggi ChatGPT Go è disponibile ovunque sia disponibile ChatGPT, con un prezzo di riferimento di 8 dollari al mese negli Stati Uniti, adattato localmente nei diversi mercati. Una cifra che lo posiziona come uno degli abbonamenti AI più convenienti in assoluto.

ChatGPT GO: equilibrio tra gratuito e professionale

Con l’arrivo globale di ChatGPT Go, l’offerta di ChatGPT si struttura in modo chiaro su tre livelli. Il piano gratuito resta la porta d’ingresso universale. ChatGPT Go diventa il piano “di tutti i giorni”. Plus e Pro restano le opzioni per chi spinge davvero sull’acceleratore. Il punto interessante è che Go non vive all’ombra dei piani superiori. Al contrario, occupa uno spazio preciso: offre un accesso molto più ampio rispetto al piano gratuito, senza entrare nel territorio più specialistico di Plus e Pro. È il piano pensato per chi non vuole limiti frustranti, ma nemmeno strumenti iper-complessi.

Cosa cambia?

Nell’uso concreto, ChatGPT Go cambia il ritmo. Dove il piano gratuito costringe spesso a fermarsi, Go permette di continuare. Più messaggi, più caricamenti di file, più generazione di immagini. Non si tratta solo di “fare di più”, ma di lavorare con continuità.

Un altro aspetto chiave è la memoria e la finestra di contesto più ampie. ChatGPT Go riesce a ricordare meglio ciò che conta nel tempo, seguire conversazioni più lunghe, mantenere coerenza. Per chi lo usa come supporto allo studio, alla scrittura o alla pianificazione, questa differenza si sente subito. Il modello alla base è GPT-5.2 Instant, pensato per essere rapido, fluido e sempre disponibile. Non è il modello più “pensante” della famiglia, ma è quello che risponde meglio alle esigenze quotidiane: veloce, affidabile, versatile.

Go, Plus e Pro: a chi serve cosa

Il confronto con le differenti versioni è inevitabile:

ChatGPT Plus resta il piano ideale per chi lavora su contenuti complessi, analisi, documenti lunghi, ricerca strutturata. Offre accesso a modelli più avanzati, maggiore profondità di ragionamento, limiti ancora più alti e strumenti dedicati come l’agente di codifica.

resta il piano ideale per chi lavora su contenuti complessi, analisi, documenti lunghi, ricerca strutturata. Offre accesso a modelli più avanzati, maggiore profondità di ragionamento, limiti ancora più alti e strumenti dedicati come l’agente di codifica. ChatGPT Pro , invece, è chiaramente rivolto a power user e professionisti dell’AI: massimo accesso, memoria estesa al limite, anteprime delle nuove funzionalità. È una scelta consapevole, non un piano “per tutti”.

, invece, è chiaramente rivolto a power user e professionisti dell’AI: massimo accesso, memoria estesa al limite, anteprime delle nuove funzionalità. È una scelta consapevole, non un piano “per tutti”. ChatGPT Go si colloca esattamente in mezzo, ma con una missione chiara: essere il piano giusto per la maggioranza silenziosa. Quella che non fa benchmark, ma vuole risultati.

L’arrivo degli annunci: il compromesso dichiarato

C’è però un elemento nuovo, destinato a far discutere. OpenAI ha annunciato l’intenzione di iniziare a testare annunci pubblicitari all’interno di ChatGPT Go negli Stati Uniti. Una scelta che non arriva a sorpresa, ma che segna un confine netto. L’obiettivo dichiarato è sostenere l’accessibilità.

Gli annunci permettono di mantenere basso il costo di Go. È un compromesso trasparente: Go diventa il piano “accessibile con pubblicità”, mentre Plus, Pro, Business ed Enterprise restano completamente senza annunci. Resta da capire come verranno integrati questi annunci e quanto saranno invasivi. La partita, qui, non è tecnica ma culturale: quanto gli utenti saranno disposti ad accettare pubblicità in cambio di AI a basso costo.

Perché ChatGPT Go è una mossa strategica (non solo commerciale)

Questo modello non è solo un nuovo piano tariffario. È una dichiarazione di intenti. OpenAI sta dicendo chiaramente che il futuro dell’AI non passa solo da modelli sempre più potenti, ma da modelli sempre più diffusi. Rendere l’AI parte della vita quotidiana significa accettare compromessi, semplificare, adattare. Significa smettere di pensare all’utente come a un “esperto” e iniziare a pensarlo come a una persona normale, con bisogni concreti e tempo limitato. In questo senso, ChatGPT Go è probabilmente il piano più importante lanciato finora. Non il più potente, ma il più rappresentativo.