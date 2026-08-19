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OpenAI lancia ChatGPT for Teens per utenti tra 13 e 17 anni, con filtri più severi e strumenti pensati per un uso scolastico più guidato.

L’attivazione è automatica sugli account idonei e si accompagna a Study Mode e Study Hours, che favoriscono l’apprendimento senza scorciatoie.

Restano centrali privacy e sicurezza, con controlli parentali limitati, avvisi nei casi a rischio e divieti su contenuti sensibili o impropri.

ChatGPT for Teens è l’esperienza di OpenAI destinata agli utenti tra i 13 e i 17 anni. Non è un chatbot separato, ma una versione di ChatGPT dotata di protezioni adeguate all’età e di strumenti pensati per l’apprendimento. La novità arriva mentre la diffusione dell’intelligenza artificiale tra i più giovani alimenta dubbi sulla sicurezza e sull’uso dei chatbot per svolgere i compiti.

Come si attiva ChatGPT for Teens sugli account dei minori?

Per gli account idonei non occorre creare un nuovo profilo né attivare manualmente la funzione. L’esperienza viene applicata quando le informazioni associate all’account indicano che l’utente ha meno di 18 anni. Può contribuire anche il sistema di stima dell’età sviluppato da OpenAI. Se il dato resta incerto, il servizio sceglie l’impostazione più prudente.

Il rilascio, iniziato il 18 agosto, riguarda i piani personali gratuiti e quelli a pagamento. OpenAI ha precisato che la disponibilità verrà estesa nelle settimane successive. Non tutti gli account idonei possono quindi visualizzare subito la nuova esperienza. Un adulto associato per errore alla versione per adolescenti può verificare la propria età e chiedere la rimozione delle protezioni aggiuntive.

Le protezioni di base rimangono attive anche senza il collegamento a un account familiare. Per iscriversi a ChatGPT, OpenAI richiede almeno 13 anni oppure il raggiungimento dell’età minima prevista nel proprio Paese.

Study Mode e Study Hours: cosa cambia per gli adolescenti

Lo Study Mode è pensato per accompagnare lo studente verso una soluzione, anziché fornirgliela subito. Il chatbot propone domande e spiegazioni progressive, così da favorire la comprensione del passaggio affrontato. Se l’utente sembra cercare una scorciatoia per i compiti, un promemoria lo indirizza verso lo Study Mode.

Con Study Hours, l’adolescente o un genitore collegato può stabilire quando lo Study Mode diventa l’impostazione predefinita delle nuove chat idonee. ChatGPT resta comunque accessibile durante quelle ore.

L’esperienza può essere utilizzata anche per le domande quotidiane e non si limita al lavoro scolastico.

Quando disponibili, i quiz e le visualizzazioni didattiche aiutano lo studente a verificare la comprensione dei concetti affrontati.

Le protezioni di ChatGPT for Teens sui contenuti sensibili

Le impostazioni predefinite mirano a ridurre l’esposizione a contenuti dannosi o non adeguati allo sviluppo. Le restrizioni diventano più severe per quelli legati all’autolesionismo o sessualmente espliciti. Un’attenzione specifica riguarda il modo in cui il chatbot si presenta all’utente. OpenAI afferma che non deve descriversi come un essere cosciente né attribuirsi sentimenti personali.

I promemoria invitano a fare una pausa e ricordano che ChatGPT è uno strumento di intelligenza artificiale. Prima di caricare alcune immagini, un avviso segnala il rischio che contengano informazioni sensibili.

Controlli parentali e privacy delle conversazioni

Il collegamento non avviene automaticamente, perché richiede l’adesione del ragazzo e dell’adulto. Una volta attivato, consente al genitore di programmare le Quiet Hours. Durante queste fasce orarie, ChatGPT non è accessibile.

La supervisione non consente al genitore di leggere o monitorare le conversazioni. In circostanze limitate e considerate ad alto rischio, OpenAI può inviare una notifica di sicurezza. Secondo l’azienda, l’avviso contiene soltanto le informazioni indispensabili per aiutare il ragazzo.

L’efficacia complessiva non può considerarsi dimostrata al momento del lancio. I meccanismi pensati per contrastare le scorciatoie nei compiti non sono ancora stati verificati in modo indipendente su larga scala. Il nuovo assetto stabilisce regole più restrittive per gli account dei minori. La loro tenuta dovrà essere valutata anche di fronte ai tentativi di aggirarle.