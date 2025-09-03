ChatGPT Down oggi 3 settembre 2025, il chatbot di OpenAI non funziona
ChatGPT è in down e da tutto il mondo continuano ad arrivare molte segnalazioni di utenti che hanno riscontrato problemi con il chatbot, cosa sta succedendo
Oggi, 3 settembre 2025 diversi utenti stanno riscontrando diversi problemi con ChatGPT. A confermare il down del celebre chatbot di OpenAI anche il sito downdetector e, naturalmente, un numero crescente di utenti che sta condividendo la propria esperienza in tempo reale con i disservizi in corso.
Dalle prime dichiarazioni, sembra che la maggior parte delle persone non riesca ad accedere al sito mentre un numero ridotto di segnalazioni riguarda anche l’app per dispositivo mobile.
Da quello che sappiamo, il down è stato segnalato in tutto il mondo. Sconosciute anche le cause del malfunzionamento e il sito con lo status di ChatGPT riporta solamente la dicitura “ChatGPT non visualizza le risposte”.