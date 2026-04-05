ChatGPT sale a bordo: l'IA è ora disponibile su CarPlay: come usarlo e come attivarlo
Con iOS 26.4, ChatGPT diventa accessibile su CarPlay. L’IA funziona a mani libere, e permette di avere informazioni (e non solo) direttamente dagli altoparlanti dell’auto.
Non solo al computer: ora puoi utilizzare l’intelligenza artificiale anche all’interno dell’abitacolo di un’auto. È il caso di CarPlay, la piattaforma digitale sviluppata da Apple per integrare lo smartphone con i sistemi di bordo, che con l’aggiornamento a iOS 26.4 si ritrova come companion ChatGPT di OpenAI.
Ma come funziona la più diffusa intelligenza artificiale al mondo durante la guida? Quali funzionalità offre? E soprattutto, quali alternative ci sono?
- Come funziona ChatGPT su CarPlay
- Come usare l'IA sull'auto
- Come attivare l'IA nell'auto
- Disponibile anche per Android Auto?
Come funziona ChatGPT su CarPlay
Con l’implementazione di OpenAI, annunciata anche su X dalla società stessa, ChatGPT arriva a bordo senza passaggi intermedi. Non serve più attivare Siri né interagire con lo smartphone: l’assistente digitale ora può essere adoperato direttamente dal display dell’auto.
Una volta collegato l’iPhone, Apple CarPlay si avvia automaticamente e, nella schermata principale, compare anche l’icona dedicata al chatbot tra le applicazioni disponibili.
Il sistema è interamente vocale: al momento non restituisce contenuti testuali o visivi. Una scelta precisa, pensata per limitare al massimo le distrazioni e garantire che l’attenzione del conducente resti concentrata sulla strada.
Come usare l’IA sull’auto
Tra le attività che puoi eseguire in auto con ChatGPT su Carplay, puoi ad esempio chiedere indicazioni, informazioni o spiegazioni: le risposte ad ogni tuo prompt vocale saranno fornite direttamente dagli altoparlanti dell’auto.
Permette inoltre di riprendere le conversazioni precedenti, comprese quelle iniziate in forma testuale su iPhone, continuandole semplicemente tramite comandi vocali.
L’integrazione offre quindi un’esperienza a mani libere durante la guida, pur restando limitata alle sole conversazioni vocali. Gli unici elementi grafici presenti sul display sono il pulsante per attivare o disattivare il microfono e quello per terminare la conversazione. Tutto il resto funziona in background.
Attenzione: al momento non esiste un wake word dedicato, sullo stile di “Hey Google”. Inoltre l’app non permette di gestire funzioni dell’auto tramite comandi vocali.
Come attivare l’IA nell’auto
Non tutti possono adoperare ChatGPT su CarPlay. Oltre ad avere in tuo possesso un’auto compatibile con il servizio Apple, sia con collegamento via cavo sia in modalità wireless, devi possedere un iPhone aggiornato: il dispositivo deve infatti eseguire iOS 26.4 o versioni successive, mentre l’app deve essere aggiornata all’ultima release disponibile.
Per verificare eventuali aggiornamenti del sistema operativo, basta accedere a Impostazioni → Generali → Aggiornamento software su iPhone. L’aggiornamento dell’app, invece, può essere controllato direttamente dall’App Store.
Disponibile anche per Android Auto?
La novità di ChatGPT è disponibile al momento solo su CarPlay. Se invece possiedi un veicolo con Android Auto, non potrai usare altri chatbot all’infuori di Gemini, introdotto da qualche mese per il sistema targato Google. Pertanto, se hai Android Auto e desideri sfruttare l’IA di OpenAI hai due alternative: impostarlo come assistente digitale predefinito sullo smartphone oppure usare direttamente l’app sul telefono, ascoltando le risposte dagli altoparlanti dell’auto.
C’è da dire che difficilmente CarPlay limiterà l’accesso a un solo chatbot. Probabilmente Claude e Gemini potrebbero seguire a breve, diventando applicazioni come WhatsApp, che in questi mesi sta sperimentando una sua app nativa. In futuro, scegliere quale intelligenza artificiale utilizzare durante la guida potrebbe diventare semplice e naturale quanto selezionare la propria stazione radio preferita.
FAQ
È l'integrazione di ChatGPT direttamente nel display di Apple CarPlay, che permette interazioni vocali con il chatbot senza passare dallo smartphone.
Il sistema è interamente vocale: ricevi risposte dagli altoparlanti dell'auto e sul display compaiono solo i pulsanti microfono e termina conversazione.
Serve un'auto compatibile con CarPlay e un iPhone aggiornato a iOS 26.4 o successivo con l'app ChatGPT aggiornata.
No: al momento ChatGPT è disponibile solo su CarPlay; su Android Auto è presente principalmente Gemini, oppure puoi usare l'app sul telefono.
No: l'app non permette di gestire funzioni dell'auto via comandi vocali e non ha un wake word dedicato.