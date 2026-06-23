Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Segnalazioni esplose su Downdetector il 23 giugno: errori, risposte mancate e account inaccessibili per molti utenti di ChatGPT e Claude

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Pomeriggio decisamente problematico per chi utilizza regolarmente l’intelligenza artificiale, ovvero tantissimi. Nelle ultime ore sono state registrate delle serie problematiche relative a due tra i chatbot più utilizzati al mondo, ChatGPT di OpenAI e Claude di Anthropic.

Un blocco che è avvenuto quasi nello stesso momento, stando ai dati forniti da Downdetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti. È stata infatti registrata un’impennata nelle segnalazioni per entrambi i servizi quest’oggi, mercoledì 23 giugno.

I grafici che riportiamo di seguito parlano chiaro. Dopo una giornata di normalità, le curve relative alle problematiche riscontrate sono schizzate verso l’alto nel tardo pomeriggio, con un picco netto e improvviso. Un doppio down che ha colpito in parallelo due grandi rivali nel campo IA, ora accomunati, seppur in negativo.

Che succede

Al momento né OpenAI né Anthropic hanno comunicato ufficialmente le cause del disservizio, che resta in evoluzione. Quel che è certo è che le segnalazioni sono aumentate nel giro di pochi minuti. Ciò vuol dire che il problema è serio e radicato. Allerte sono scattate non soltanto in Italia, il che ci porta a parlare di un’interruzione improvvisa e diffusa su scala globale (anche se mancano dati certi).

Gli utenti colpiti si trovano di fronte a messaggi di errore, risposte che non arrivano o impossibilità di accedere al proprio account. Un problema che, vista la diffusione di questi strumenti, ha effetti immediati su milioni di persone tra lavoro, studio e uso quotidiano.

Downdetector

Nel caso di ChatGPT, il 78% circa segnala problemi riguardanti il chatbot. Al secondo posto nella classifica dei malfunzionamenti troviamo poi il generatore d’immagini Dall-E e dall’app della creatura di OpenAI.

Lato Claude, invece, le difficoltà si concentrano soprattutto su Claude Code, per il 44% degli utenti, e su Claude Chat, per il 27%. Anche in questo caso, però, si evidenziano problematiche lato app. In entrambi i casi, quindi, a essere colpiti sono i servizi più utilizzati, sia nella versione web sia in quella per sviluppatori.

Downdetector

Doppio down che fa riflettere

Il fatto che i down siano in concomitanza fa decisamente pensare. Difficile ipotizzare una coincidenza. Decisamente più probabile un problema a monte condiviso, magari a livello di infrastrutture cloud o di rete.

L’episodio mostra però quanto la nostra quotidianità digitale dipenda ormai da pochi servizi centralizzati. Al tempo stesso, inoltre, quanto rapidamente ci siamo abituati ad avere a disposizione strumenti del genere, che rischiano un po’ di “instupidirci”, privando di quell’elasticità mentale data dall’allenamento del pensiero.