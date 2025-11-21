Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

OpenAI ha annunciato la disponibilità delle chat di gruppo in ChatGPT: ecco come funzionano, come si usano e come fare a crearle

Shutterstock

In sintesi

OpenAI introduce le chat di gruppo su ChatGPT: stanze virtuali dove fino a 20 utenti possono conversare, collaborare e interagire insieme all’AI, con gestione tramite amministratore.

I gruppi possono essere creati da qualsiasi utente e condivisi tramite link d’invito, trasformando ChatGPT in un vero ambiente collaborativo per pianificare, creare e prendere decisioni collettive.

ChatGPT è sempre più ricco di funzionalità. In queste ore, infatti, OpenAI ha annunciato l’arrivo delle chat di gruppo che trasformano l’app dell’assistente AI in una vera e propria piattaforma di collaborazione tra più utenti che, insieme all’AI, hanno la possibilità di lavorare su progetti condivisi o anche semplicemente di conversare tra di loro per scambiare idee e opinioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Come funzionano le chat di gruppo

Le chat di gruppo di ChatGPT sono delle vere e proprie “stanze” virtuali in cui più utenti hanno la possibilità di interagire tra di loro, come un vero e proprio gruppo WhatsApp, ad esempio. In questo, gli utenti del servizio potranno scambiarsi facilmente messaggi.

Nello stesso tempo, però, è possibile interagire con l’intelligenza artificiale, andando a sfruttare tutte le funzionalità di ChatGPT, esattamente come avviene nella chat singola. Il gruppo è gestito da un amministratore che, eventualmente, può aggiungere o rimuovere altre persone.

Le interazioni con l’AI prevedono la possibilità di sfruttare la tecnologia GPT-5.1 Auto, che seleziona automaticamente il modello più adatto in base al contenuto. Da segnalare che, per quanto riguarda la privacy, le chat di gruppo non sfruttano la memoria personale dell’account dell’utente e non vengono salvate

È possibile creare chat fino a 20 utenti. Secondo OpenAI: “Questo lancio segna l’inizio di ChatGpt come ambiente collaborativo e multiutente, e non più solo come esperienza individuale. Con il tempo, ChatGpt potrà svolgere un ruolo sempre più attivo nelle conversazioni di gruppo, aiutando le persone a pianificare, creare e prendere decisioni insieme”.

Il nuovo progetto rappresenta un’importante novità per ChatGPT che punta a espandere il suo raggio d’azione mettendo a disposizione degli utenti un gran numero di nuove funzionalità con l’obiettivo di diventare sempre più centrale nella vita delle persone.

Come si usano

Le chat di gruppo possono essere create da tutti gli utenti di ChatGPT. Una volta creato il gruppo, è possibile invitare altri utenti tramite un apposito link che rappresenterà la porta d’accesso al gruppo stesso. A questo punto, sarà possibile collaborare e sfruttare sia la possibilità di interagire con l’intelligenza artificiale per lavorare a progetti condivisi. Le chat di gruppo sono ora disponibili a livello globale per tutti gli utenti con piani Free, Go, Plus e Pro