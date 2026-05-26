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ChatGPT si integra con PowerPoint, e ti permette di creare o modificare presentazioni usando semplici prompt e supportando anche dati da Gmail e Outlook.

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Hai bisogno di preparare una presentazione per una riunione di lavoro ma non sai cosa creare su PowerPoint? Allora chiedi aiuto a ChatGPT, che grazie a una nuova integrazione firmata OpenAI ora ti permette di creare presentazioni da zero o di modificare quelle già esistenti, utilizzando soltanto dei semplici prompt in linguaggio naturale.

Vediamo come funziona questo nuovo servizio, come usarlo al meglio, come installarlo e attivarlo.

Come funziona ChatGPT su PowerPoint

Niente di più facile. Partendo da appunti, documenti, fogli di calcolo, prompt testuali oppure una presentazione già pronta, puoi chiedere a ChatGPT di generare nuove diapositive, riscrivere i contenuti, migliorare la struttura informativa, aggiungere sezioni o rifinire una bozza esistente, mantenendo sempre un file compatibile e modificabile direttamente in PowerPoint.

il chatbot di OpenAI opera all’interno dell’ecosistema del software, interpreta la struttura della presentazione e aiuta a preservare il contenuto in formato editabile. A te spetta solo di rivedere ogni modifica e verificare dati e/o affermazioni rilevanti.

Inoltre, rispetto ai tradizionali template, il chatbot può attingere informazioni da Gmail, Outlook e SharePoint, sfruttando dati e contesto già presenti nell’ecosistema lavorativo.

Come usarlo al meglio: alcuni prompt d’esempio

Le possibilità sono pressoché infinite con ChatGPT su PowerPoint. Puoi ad esempio analizzare una presentazione esistente per capire quali sono i punti più deboli, e cosa manca per renderla ancora migliore.

Oppure puoi utilizzare il chatbot per sintetizzare, riorganizzare e semplificare slide complesse, rendendole più chiare e dirette.

Guardando però a come fare tutto questo, passiamo ora ai prompt. Nel suo comunicato ufficiale la stessa OpenAI ha fornito anche alcuni esempi di prompt utili per chi ha meno dimestichezza con questo tipo di strumenti

“Trasforma queste note in un aggiornamento di 10 diapositive per la bacheca, con un riepilogo per i dirigenti, una diapositiva sui rischi e i prossimi passi chiari“.

“Rivedi questa presentazione e personalizzala utilizzando i dati di utilizzo e le note sull’account allegati“.

“Sintetizza le diapositive 5-8 per un pubblico di dirigenti. Riduci il testo, chiarisci i punti chiave e mantieni la presentazione modificabile“.

Come installarlo e collegarlo a PowerPoint

Per attivarlo è sufficiente aggiungere il componente ChatGPT per PowerPoint dalla sezione Home → Componenti aggiuntivi, cercando poi il chatbot nell’apposito store.

Una volta installato, il servizio si apre direttamente dalla barra multifunzione e richiede l’accesso con il proprio account OpenAI.

L’autenticazione avviene infatti tramite il componente aggiuntivo integrato in PowerPoint, che collega l’account dell’utente alla piattaforma.

Quando sarà disponibile

Rispetto ad altre soluzioni AI, ChatGPT per PowerPoint è disponibile per tutti: non solo per gli utenti dei piani Business, Enterprise, Edu, Teachers e K-12, ma anche per gli utenti dei piani Free, Go, Pro e Plus.

Attenzione però: si tratta ancora di una versione preliminare. E a tal riguardo, OpenAI sottolinea, funzionalità e prestazioni “potrebbero cambiare in base ai feedback degli utenti e che i risultati generati non sono sempre completi o privi di errori“.

Per questo motivo è bene rivedere con attenzione tutti i contenuti (dati numerici, affermazioni…) prima della condivisione o dell’utilizzo. Almeno per evitare di fare una brutta figura durante la presentazione aziendale.