Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

ChatGPT 5 è ancora più smart nelle sue funzionalità. Con il passaggio alla nuova versione GPT-5.5, il chatbot più famoso del mondo ora diventa un vero e proprio lavoratore autonomo, capace di gestire attività ancora più complesse, e senza la necessità di supervisione continua.

Vediamo tutte le novità dell’IA, e cosa si può fare ora.

Le principali novità di ChatGPT 5

OpenAI lo chiarisce fin da subito nel suo comunicato: nella nuova versione GPT-5.5, ChatGPT “capisce cosa stai cercando di fare più velocemente e può svolgere una parte maggiore del lavoro stesso“.

Con l’ultimo upgrade, il chatbot eccelle ancora di più nella scrittura, nel debugging del codice, nella ricerca online, nell’analisi dei dati, nella creazione di documenti e fogli di calcolo, oltre che nell’utilizzo di strumenti software e nella gestione di flussi di lavoro articolati fino al completamento di un’attività.

In parole povere, invece di gestire attentamente ogni passaggio, ora puoi affidare a GPT‑5.5 un compito disordinato e articolato in più parti e fidarti di lui per pianificare, utilizzare gli strumenti, verificare il suo lavoro, superare le ambiguità e andare avanti.

E senza compromettere la velocità: come sottolinea OpenAI, i modelli più grandi e più capaci sono spesso più lenti da servire, ma “GPT-5.5 riesce a mantenere una latenza simile a GPT-5.4 nella produzione reale di token, garantendo al tempo stesso un livello di intelligenza e precisione nettamente superiore“.

Cosa si può fare ora con il chatbot di OpenAI

Guardando al concreto, con GPT-5.5 le attività quotidiane diventano più semplici e soprattutto più rapide da gestire.

Rispetto alle versioni precedenti, il chatbot non si limita più a rispondere a singole domande, ma è in grado di interpretare un obiettivo complessivo e organizzare in autonomia tutti i passaggi necessari per raggiungerlo.

Addirittura, sottolinea OpenAI, il modello può anche interagire con software esterni, correggere eventuali errori durante l’esecuzione e portare avanti il lavoro anche quando i prompt iniziali sono incomplete o poco definite.

E questo per quanto riguarda le attività “personali”.

Come si può utilizzare l’IA nel lavoro

Anche in ambito professionale ChatGPT 5 diventa ora più che mai un valido alleato in diversi settori come software, finanza e marketing.

Nel campo dello sviluppo software, ad esempio, è possibile analizzare nel Codex grandi volumi di dati relativi alle richieste di intervento, costruire modelli di valutazione del rischio e validare sistemi automatici di gestione dei messaggi, in modo che le richieste meno critiche vengano elaborate automaticamente.

In ambito finanziario, sempre attraverso Codex, il sistema può esaminare decine di migliaia di moduli fiscali, contribuendo ad accelerare operazioni che in precedenza richiedevano settimane.

Nel marketing, invece, viene riportato da OpenAI il caso di automazione nella generazione dei report settimanali aziendali, che ha comportato un notevole risparmio stimato di ore di lavoro a settimana.

In tutti i casi, il risultato finale è la produzione di documenti completi e strutturati, riducendo in modo significativo la necessità di supervisione umana nelle singole fasi.

Disponibilità del nuovo servizio

Come già avvenuto per le release precedenti, GPT-5.5 viene distribuito progressivamente su ChatGPT e Codex per gli utenti dei piani Plus, Pro, Business ed Enterprise.

Il modello è disponibile anche in variante “thinking”, per offrire un ragionamento più approfondito e articolato nelle risposte.

Accanto a questa, OpenAI mette a disposizione GPT-5.5 Pro, una versione potenziata riservata esclusivamente agli utenti Pro, Business ed Enterprise, per contesti più avanzati e professionali.