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Alcune chat di Claude condivise con link pubblici sono comparse su Google. Non è stata una violazione degli account: ecco come controllare le pagine attive.

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Alcune chat condivise tramite la funzione Share di Claude sono finite nei risultati di ricerca dopo che i link pubblici sono stati postati online.

Anthropic sottolinea che le chat restano private per impostazione predefinita e che l'indicizzazione avviene se l'indirizzo viene reso pubblico.

Per ridurre i rischi si può controllare e revocare le condivisioni dalle impostazioni e evitare di usare Share per dati sensibili.

Alcune conversazioni condivise su Claude sono comparse nei risultati di Google, diventando rintracciabili anche da chi non aveva ricevuto il collegamento. Il caso riguarda la funzione Share di Anthropic e mette in luce il limite dei link pubblici. Una pagina destinata a circolare tra poche persone può infatti finire nell’indice di un motore di ricerca.

Non si è trattato di un accesso illecito agli account: le chat di Claude restano private per impostazione predefinita. L’esposizione ha riguardato soltanto le conversazioni per cui un utente aveva creato un link pubblico.

Perché le chat condivise su Claude sono apparse su Google

La vicenda è emersa nel fine settimana. Alcuni utenti di Reddit hanno notato che la ricerca “site.ai/share” restituiva numerose pagine condivise. Tra i risultati comparivano contenuti apparentemente destinati a una circolazione limitata.

Quando si usa Share, Claude genera un’istantanea della conversazione, raggiungibile tramite un indirizzo dedicato. L’interfaccia avverte che chiunque abbia il link può visualizzarla, ma non segnala che la pagina potrebbe comparire nei risultati di un motore di ricerca.

Anthropic, che ha recentemente lanciato Claude Science, ha dichiarato di non fornire a Google elenchi o sitemap delle chat condivise. Secondo la società, gli indirizzi non possono essere ricavati per tentativi. Diventano però rintracciabili se qualcuno li pubblica sul web. Un collegamento inserito in un forum o su un social network può infatti essere rilevato dai sistemi di indicizzazione.

Il file robots.txt di Claude indica ai crawler di non esplorare l’area dedicata alle condivisioni. Questa misura, però, non garantisce che un indirizzo già citato altrove resti escluso dai risultati, come chiarisce Google nella propria documentazione. Nelle pagine esaminate è stata inoltre rilevata l’assenza del tag noindex, la direttiva usata per chiedere ai motori di ricerca di non mostrarle.

Nei giorni successivi, la ricerca segnalata su Reddit ha smesso di restituire quelle conversazioni. Alcuni link risultavano comunque ancora accessibili a chi ne conservava l’indirizzo. La rimozione dai risultati non elimina eventuali copie già archiviate da servizi esterni, come ha ricordato la stessa Anthropic.

Come controllare e rimuovere le chat pubbliche di Claude

Chi non ha mai creato un link condiviso non è coinvolto. Gli altri utenti possono controllare le pagine pubbliche dalle Settings. Nell’area Privacy, la voce Shared Chats conduce al comando Manage, che permette di revocare le condivisioni ancora attive.

La scelta più prudente è non usare Share per conversazioni che contengono dati personali o informazioni di lavoro riservate. Se occorre inviare una risposta di Claude a una persona precisa, il testo può essere copiato in un documento protetto e condiviso con accessi limitati.

Il punto centrale è che la formula “chiunque abbia il link” non indica una condivisione privata. Identifica invece una pagina pubblica priva di controllo degli accessi. Se il collegamento viene pubblicato sul web, un motore di ricerca può scoprirlo e indicizzarlo.

Anche la natura del collegamento merita attenzione. La pagina pubblica non si aggiorna insieme alla conversazione, ma conserva soltanto l’istantanea creata al momento della condivisione. Gli scambi successivi restano esclusi, a meno che l’utente non aggiorni la pagina condivisa.