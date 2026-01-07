CES: perché NVIDIA non presenterà nuove schede video

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

NVIDIA

Negli ultimi anni, NVIDIA ha sfruttato la vetrina del CES, una delle fiere più importanti del settore dell’elettronica, in corso in queste ore a Las Vegas con l’edizione 2026. Anno dopo anno, l’azienda, oggi punto di riferimento assoluto del settore dell’IA, ha scelto il CES per mostrare le nuove schede video.

Oggi, come da diversi anni, NVIDIA è leader del mercato delle GPU, sia in ambito consumer che in ambito business. Ogni nuovo prodotto annunciato dall’azienda, quindi, ha un impatto importante. Con la crisi delle memorie, caratterizzata da scorte limitate e prezzi alle stelle, l’azienda ha scelto di adottare una nuova strategia.

In occasione del CES 2026, infatti, non ci sono nuove schede video da annunciare. Questa scelta è legata a doppio filo alla crisi delle memorie, dovuta alle tante richieste di chip da parte dell’industria tech e, in particolare, da parte delle aziende che sono impegnate nel settore dell’intelligenza artificiale. Andiamo a scoprire i dettagli.

Una scelta ben precisa

Quella di NVIDIA è stata una scelta molto precisa, studiata con grande attenzione, valutando sia la sua posizione (da leader) del mercato delle schede video sia il contesto attuale, con i problemi con le forniture. Nel corso della fiera, quindi, NVIDIA non presenterà alcun nuovo modello, concentrando l’attenzione sulle tecnologie a cui possono accedere le sue schede e che da tempo rappresentano uno dei motivi principali del successo della gamma RTX.

Tra le novità principali, ad esempio, c’è il DLSS 4.5, nuova evoluzione del sistema che punta a migliorare le performance nei videogiochi su PC, abbinando upscaling e generazione di frame. L’azienda, impegnata anche nella realizzazione di chip per computer, ha anche svelato nuovi dettagli su Vera Rubin, il supercomputer di prossima generazione (attualmente in produzione) che sarà in grado di raddoppiare le prestazioni per watt rispetto al modello precedente.

Si attendono le Super

La scelta di non presentare nuove schede video al CES 2026 non significa che NVIDIA non abbia modelli in arrivo per il prossimo futuro. L’azienda sta lavorando all’aggiornamento delle sue schede RTX 50, con architettura Blackwell, che erano state presentate in occasione del CES dello scorso anno.

In arrivo, infatti, ci sono le nuove RTX 50 Super. Secondo alcuni rumor, queste schede avrebbero dovuto risolvere uno dei principali problemi delle attuali RTX 50 ovvero la scarsa dotazione di memoria. La crisi in corso e la presenza di moduli di memoria GDDR7 (veloci ma difficili da produrre) per le schede video potrebbero aver spinto l’azienda a modificare i piani.

Le nuove Super, probabilmente, non sono state cancellate ma soltanto rimandate. NVIDIA si prenderà un po’ di tempo in più per valutare il da farsi e studiare la migliore strategia possibile per aggiornare la sua gamma di schede video nel corso dei prossimi mesi. Per i videogiocatori, quindi, ci sarà ancora da attendere.

Ulteriori aggiornamenti in merito a quelle che saranno le scelte di NVIDIA per la sua divisione di schede video RTX potrebbero emergere nel corso delle prossime settimane. L’arrivo delle Super potrebbe non essere poi così lontano.