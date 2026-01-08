Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Al CES 2026 di Las Vegas c’è stato spazio anche per un’idea decisamente fuori dagli schemi del classico consumer tech. GlocalMe ha presentato la nuova PetPhone C-Plus Suite, una versione evoluta del suo smartphone progettato specificamente per gli animali domestici. Non un gadget curioso fine a se stesso, ma un dispositivo rugged che combina comunicazione, localizzazione e monitoraggio della salute degli animali.

L’obiettivo dichiarato non è far “parlare” cani e gatti, ma offrire ai proprietari uno strumento per migliorare benessere, sicurezza e controllo, soprattutto nei casi di animali che soffrono di ansia da separazione o che trascorrono molto tempo all’aperto.

Comunicazione bidirezionale per ridurre l’ansia da separazione

Uno degli elementi centrali della PetPhone C-Plus Suite è la possibilità di instaurare una comunicazione a due vie tra proprietario e animale. Il dispositivo consente di avviare una sorta di “chiamata vocale” remota, utile per tranquillizzare il cane o gatto (o qualsiasi altro pet) quando mostra segnali di agitazione o stress. Il sistema può essere programmato per riconoscere comportamenti specifici, come abbai frequenti o movimenti improvvisi. In questi casi, lo smartphone invia una notifica al proprietario, che può intervenire immediatamente parlando all’animale, riproducendo messaggi vocali preregistrati o musica rilassante.

Fotocamera Full HD per vedere cosa fa il tuo animale

Rispetto alla generazione precedente, la nuova PetPhone integra una fotocamera da 1080p, pensata per lo streaming in tempo reale, la riproduzione video e la registrazione delle attività quotidiane dell’animale. Le immagini possono essere visualizzate live oppure archiviate per la consultazione successiva. La fotocamera può essere utilizzata direttamente sul dispositivo oppure separata e agganciata alla base di ricarica, offrendo una maggiore flessibilità nel posizionamento, ad esempio durante i viaggi o in ambienti non familiari.

Localizzazione avanzata con sei sistemi di posizionamento

Sul fronte della sicurezza, GlocalMe ha puntato su un sistema di tracciamento particolarmente completo. La PetPhone C-Plus Suite utilizza sei tecnologie di localizzazione, tra cui GPS, Bluetooth, Wi-Fi e radar attivo, per fornire una posizione quanto più accurata possibile anche in ambienti complessi. Questo permette di ricevere avvisi nel caso in cui l’animale si allontani troppo, ad esempio durante una passeggiata al parco, e di tentare un richiamo vocale diretto se necessario.

Il dispositivo non si limita alla localizzazione. La PetPhone funziona anche come monitor personalizzato della salute, registrando livelli di attività e variazioni comportamentali. Eventuali cambiamenti anomali vengono segnalati all’utente, offrendo un primo livello di controllo che può rivelarsi utile per individuare precocemente situazioni di disagio o problemi fisici. I dati raccolti, insieme a foto e video, possono essere archiviati localmente o nel cloud, con diverse opzioni di storage previste dal sistema.

Design rugged pensato per resistere a tutto

Dal punto di vista costruttivo, la PetPhone C-Plus Suite è pensata per affrontare l’uso quotidiano degli animali. La certificazione IP67 garantisce resistenza a polvere e acqua, con la possibilità di sopportare immersioni fino a un metro per trenta minuti. A questo si aggiunge un sistema di assorbimento degli urti a 360 gradi, con un nucleo progettato per smorzare vibrazioni e impatti, riducendo il rischio di danni in caso di cadute o urti accidentali.

Una nicchia che guarda al futuro

La PetPhone C-Plus Suite non è un prodotto pensato per il grande pubblico, ma rappresenta bene una delle tendenze emerse al CES 2026: dispositivi sempre più verticali, progettati attorno a esigenze molto specifiche. Nel caso di GlocalMe, la tecnologia viene declinata per il mondo degli animali domestici, un settore in forte crescita e sempre più attento a sicurezza e benessere. Resta ora da capire tempi di commercializzazione e prezzi, dettagli che l’azienda non ha ancora ufficializzato, ma l’idea di uno “smartphone per animali” sembra ormai destinata a uscire dalla fase sperimentale.