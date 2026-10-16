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Un SMS sospetto può sembrare autentico. Cerchia e cerca di Android usa l'AI per individuare segnali di frode: ecco come verificare il messaggio senza aprire il link.

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Cerchia e cerca usa l’intelligenza artificiale per analizzare SMS sospetti, riconoscere possibili segnali di frode e controllare i link senza aprirli.

La funzione si avvia manualmente sugli smartphone Android compatibili e può suggerire di eliminare il messaggio e bloccare il mittente.

Se Cerchia e cerca non è disponibile, è possibile controllare uno screenshot con Google Lens, mantenendo prudenza e verificando i mittenti tramite canali ufficiali.

Un messaggio che segnala un pacco bloccato o chiede di verificare urgentemente il conto bancario potrebbe nascondere una truffa. Per aiutare gli utenti a riconoscere queste comunicazioni, Google consente di utilizzare Cerchia e cerca (Circle to Search) per analizzare gli SMS sospetti con l’intelligenza artificiale. Il 15 ottobre, l’azienda ha ricordato come utilizzare questa funzione, già disponibile sui dispositivi compatibili, per individuare possibili tentativi di frode prima di aprire un link pericoloso.

Come scoprire un sms truffa con Cerchia e cerca

Cerchia e cerca è una funzione di Android che permette di cercare informazioni su ciò che appare sullo schermo senza uscire dall’applicazione in uso. Basta selezionare un’immagine o una porzione di testo con un semplice gesto per avviare una ricerca.

Per riconoscere le possibili truffe, la funzione utilizza l’intelligenza artificiale di Google, che analizza il contenuto dei messaggi e lo confronta con le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori, consultando anche le informazioni disponibili sul web.

Tra i segnali che il sistema può riconoscere ci sono le richieste di pagamento accompagnate da scadenze imminenti, utilizzate per spingere il destinatario ad agire in fretta. Vengono esaminati anche gli indirizzi web presenti nel messaggio, per capire se conducono a siti attendibili o a pagine potenzialmente fraudolente.

Al termine dell’analisi, Google può mostrare una Panoramica AI che illustra gli eventuali segnali sospetti e suggerisce come comportarsi.

Come attivare Cerchia e cerca su Android per riconoscere le truffe

Per utilizzare questa funzione serve uno smartphone Android compatibile con Cerchia e cerca. Non è necessario uscire dall’applicazione in cui è arrivato il messaggio sospetto, ad esempio Google Messaggi.

Una volta aperta la conversazione, bisogna tenere premuto il pulsante Home o la barra di navigazione, a seconda delle impostazioni dello smartphone. Si attiva così Cerchia e cerca: a questo punto è sufficiente tracciare un cerchio attorno al testo da controllare.

Google avvia la ricerca e, se dispone di informazioni sufficientemente affidabili, mostra una risposta generata dall’intelligenza artificiale.

Il risultato può segnalare gli elementi sospetti e consigliare di bloccare il mittente. Non occorre aprire i link contenuti nel messaggio, perché il controllo viene effettuato direttamente attraverso la ricerca.

Quando è utile?

Cerchia e cerca può essere particolarmente utile quando si riceve un messaggio che sembra arrivare dalla propria banca o da un corriere. I truffatori imitano spesso le comunicazioni ufficiali per convincere le persone a condividere informazioni personali.

Se dall’analisi emergono segnali di una possibile frode, Google consiglia di eliminare il messaggio e bloccare il numero del mittente.

C’è però un limite da conoscere: Cerchia e cerca non analizza automaticamente tutti gli SMS ricevuti. Il controllo deve essere avviato manualmente dall’utente e non sempre viene mostrata una risposta dell’intelligenza artificiale, perché il sistema deve raggiungere un livello sufficiente di affidabilità.

Anche quando l’analisi non rileva problemi, è bene mantenere una certa prudenza. Se un messaggio lascia qualche dubbio, conviene contattare il presunto mittente attraverso i suoi canali ufficiali, senza utilizzare i collegamenti ricevuti.

Cerchia e cerca non disponibile? Le truffe si possono controllare con Google Lens

Chi utilizza uno smartphone che non supporta Cerchia e cerca può effettuare un controllo simile con Google Lens, disponibile anche su iPhone attraverso l’app Google.

La procedura è leggermente diversa: bisogna acquisire uno screenshot del messaggio sospetto, aprire Google Lens e selezionare l’immagine appena salvata.

L’intelligenza artificiale può quindi esaminare il testo e segnalare eventuali indizi di una truffa. Secondo Google, questa funzione di riconoscimento è disponibile a livello globale, anche se le risposte vengono mostrate soltanto quando il sistema è sufficientemente sicuro della propria valutazione.