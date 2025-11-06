Libero
Offerta sulla centrifuga Philips per succhi freschi in pochi secondi

Con 800W di potenza, sistema QuickClean e imbocco XL da 75mm, la centrifuga Philips da 2L è facile da usare e pulire, oggi a -18% su Amazon

Offerta sulla centrifuga Philips per succhi freschi in pochi secondi Amazon

Se punti a una soluzione pratica per estrarre succhi in pochi istanti, la Philips Centrifuga Serie 3000 è oggi protagonista di uno sconto del 18%. Scopri la promo con il link diretto su Amazon e approfitta del taglio di prezzo.

Questa centrifuga con motore da 800W unisce velocità e semplicità d’uso: l’imbocco extra large da 75 mm riduce i tempi di preparazione, la Tecnologia QuickClean con superfici lisce e setaccio lucidato semplifica la pulizia, mentre il contenitore trasparente raccoglie la polpa in un unico punto per evitare schizzi. Il beccuccio antigoccia e i piedini antiscivolo completano un design robusto e facile da assemblare.

Philips Centrifuga Serie 3000

Philips Centrifuga Serie 3000: prezzo, offerta e sconto Amazon

Su Amazon la Philips Centrifuga Serie 3000 è in offerta a 98,09€ con uno sconto del 18%. Un’occasione utile per dotarsi di una centrifuga capiente e comoda da pulire senza complicazioni.

Philips Centrifuga Serie 3000

Philips Centrifuga Serie 3000: le caratteristiche tecniche

Il cuore della macchina è un motore da 800W che consente di estrarre succo rapidamente anche da frutta e verdura dure. La Tecnologia QuickClean e il setaccio lucidato aiutano a rimuovere fibre e residui in tempi brevi, con superfici lisce che si sciacquano facilmente. È presente anche una funzione di pre-pulizia che, con un semplice flusso d’acqua, semplifica l’operazione.

L’apertura XL da 75 mm permette di inserire ingredienti più grandi riducendo i tagli preliminari. La capacità fino a 2 L consente di preparare più succhi in una sola volta, mentre il contenitore trasparente convoglia la polpa in un unico punto per mantenere la cucina in ordine. Il design è pensato per un utilizzo quotidiano: facile da montare, con componenti lavabili in lavastoviglie, beccuccio antigoccia e piedini antiscivolo per maggiore stabilità.

Dal punto di vista costruttivo, il modello è il HR1856/70 di Philips Domestic Appliances, in colore Black. Misura 22 x 40 x 24 cm e pesa circa 4,2 kg. Tra le specifiche figurano voltaggio 240, 1 velocità e la praticità dell’avvolgicavo integrato: un insieme di soluzioni che rendono questa centrifuga compatta, robusta e immediata da utilizzare.

Philips Centrifuga Serie 3000

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

