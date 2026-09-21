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La centrifuga della Philips ti aiuta a preparare succhi freschi in pochissimi minuti. Da oggi è in offerta con uno sconto del 36% e fai un ottimo affare.

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Bere succhi freschi di frutta e verdura ogni giorno è un’abitudine salutare, ma spesso richiede tempo, spazio in cucina e tanta pazienza per la pulizia. Con la Philips centrifuga frutta e verdura puoi semplificare la routine del mattino approfittando di uno sconto del 36% che rende l’acquisto ancora più interessante per chi vuole un elettrodomestico pratico e compatto.

Questa centrifuga è pensata per ottenere il massimo succo con il minimo sforzo: il motore da 500W ti permette di lavorare senza difficoltà frutta e verdura fresca, mentre il design compatto occupa poco spazio sul piano di lavoro e si integra facilmente in qualsiasi cucina. Il contenitore della polpa trasparente rende l’esperienza d’uso più immediata perché ti consente di controllare a colpo d’occhio quando è il momento di svuotarlo, e la tecnologia QuickClean velocizza la pulizia grazie ai componenti rimovibili lavabili anche in lavastoviglie.

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Se stai cercando un modo semplice per introdurre più succhi freschi nella tua dieta quotidiana, questa centrifuga Philips da 500W oggi è particolarmente interessante: puoi portarti a casa la Philips centrifuga frutta e verdura a soli 69,90€, con una capacità fino a 1,5 litri di succo alla volta, ideale per preparare bevande per tutta la famiglia in un’unica sessione.

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La centrifuga Philips con la tecnologia QuickClean e la capacità da 1,5 litri

Se ti pesa perdere tempo tra taglio degli ingredienti e pulizia degli elettrodomestici dopo ogni spremuta, questa centrifuga nasce proprio per ridurre al minimo gli sforzi e rendere più immediata la preparazione dei succhi di tutti i giorni.

Massimo succo con minimo sforzo : il motore da 500W lavora frutta e verdura fresca con efficienza, così puoi ottenere velocemente bicchieri di succo senza dover insistere più volte sugli stessi ingredienti.

: il motore da 500W lavora frutta e verdura fresca con efficienza, così puoi ottenere velocemente bicchieri di succo senza dover insistere più volte sugli stessi ingredienti. Design compatto : l’ingombro ridotto sul piano di lavoro ti permette di tenerla sempre pronta all’uso anche nelle cucine più piccole, evitando di doverla riporre e tirare fuori ogni volta.

: l’ingombro ridotto sul piano di lavoro ti permette di tenerla sempre pronta all’uso anche nelle cucine più piccole, evitando di doverla riporre e tirare fuori ogni volta. Contenitore della polpa trasparente : vedere in tempo reale il livello di scarto ti aiuta a capire quando svuotarlo, evitando intasamenti e interruzioni durante la preparazione.

: vedere in tempo reale il livello di scarto ti aiuta a capire quando svuotarlo, evitando intasamenti e interruzioni durante la preparazione. Capacità fino a 1,5 litri di succo : puoi preparare più bicchieri in una sola volta, ideale per famiglie o per chi vuole fare scorta di succhi per la giornata.

: puoi preparare più bicchieri in una sola volta, ideale per famiglie o per chi vuole fare scorta di succhi per la giornata. Tecnologia QuickClean : la pulizia richiede meno di un minuto, con componenti rimovibili che possono essere lavati anche in lavastoviglie, così non rinunci ai succhi freschi per colpa delle operazioni di lavaggio.

: la pulizia richiede meno di un minuto, con componenti rimovibili che possono essere lavati anche in lavastoviglie, così non rinunci ai succhi freschi per colpa delle operazioni di lavaggio. App HomeID dedicata: le ricette e le ispirazioni passo passo ti aiutano a sperimentare combinazioni diverse di frutta e verdura, rendendo più semplice variare la tua alimentazione.

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FAQ La centrifuga Philips è adatta a preparare succhi per tutta la famiglia? Sì, ha una capacità fino a 1,5 litri di succo per volta, sufficiente per più bicchieri. La centrifuga Philips è facile da pulire dopo l’uso quotidiano? Sì, grazie alla tecnologia QuickClean e ai componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie. Quanto spazio occupa la centrifuga Philips sul piano di lavoro? Ha un design compatto pensato per occupare poco spazio e restare sempre pronta all’uso. Posso usare la centrifuga Philips anche con verdure più dure? Il motore da 500W consente di lavorare frutta e verdura fresca in modo efficace per succhi rapidi.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.