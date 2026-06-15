Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Anker Zolo Cavo USB-C 240W, il cavo intrecciato ultra resistente e flessibile per ricaricare notebook, tablet e smartphone è in sconto del 40%.

Amazon

Se ti sei stancato di cavi che si spezzano dopo pochi mesi o che non riescono a sostenere la ricarica dei tuoi dispositivi più potenti, questa è la promo giusta da cogliere al volo. Il Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C da 1,8 metri oggi è proposto con uno sconto del 40%, così puoi portarti a casa un cavo da ricarica rapida da ben 240W spendendo meno di quanto penseresti per un accessorio di questa qualità.

Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C

Questo cavo è pensato per chi vuole un accessorio unico per ricaricare tutto: dal MacBook Pro da 16" agli iPad Pro e agli ultimi Galaxy S24 e iPhone con USB-C. La potenza fino a 240W permette di arrivare a metà batteria del MacBook in circa 25 minuti e di ricaricare rapidamente anche i tablet più esigenti. Il rivestimento intrecciato resistente allo sporco mantiene il cavo pulito nel tempo, il connettore sottile non dà fastidio con le custodie più ingombranti e la struttura flessibile, testata per oltre 10.000 piegature, lo rende ideale anche per chi lo porta sempre nello zaino o in borsa.

Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C in offerta: sconto del 40% sul prezzo di listino

In questo momento puoi acquistare il Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C da 1,8 metri a soli 8,99€ grazie allo sconto del 40%, un prezzo decisamente competitivo per un accessorio da 240W che può sostituire diversi cavi meno performanti. Nella sua fascia è una soluzione economica per chi vuole ricaricare notebook, tablet e smartphone moderni con un unico cavo affidabile e resistente, riducendo il numero di accessori da portare con sé.

Il cavo USB-C Anker con la ricarica da 240W e il rivestimento intrecciato resistente

Se ti capita spesso di ricaricare notebook e tablet potenti, oppure vuoi un cavo unico che non ti lasci a piedi dopo pochi mesi, questo modello è pensato proprio per coprire queste esigenze quotidiane.

Ricarica rapida da 240W : consente di riportare un MacBook Pro da 16" (M3) dal 0 al 50% in circa 25 minuti e un iPad Pro da 13" (M4) in circa 48 minuti, così puoi fare ricariche veloci tra una riunione e l’altra o mentre sei in viaggio.

: consente di riportare un MacBook Pro da 16" (M3) dal 0 al 50% in circa 25 minuti e un iPad Pro da 13" (M4) in circa 48 minuti, così puoi fare ricariche veloci tra una riunione e l’altra o mentre sei in viaggio. Cavo unibody resistente alle macchie : il rivestimento pensato per resistere allo sporco mantiene il cavo più pulito anche se lo appoggi spesso su scrivanie, zaini o superfici non perfette.

: il rivestimento pensato per resistere allo sporco mantiene il cavo più pulito anche se lo appoggi spesso su scrivanie, zaini o superfici non perfette. Connettore elegante e sottile da 5,8 mm : il profilo ridotto evita interferenze con molte custodie di smartphone e tablet, permettendoti di collegare e scollegare il cavo senza togliere la cover.

: il profilo ridotto evita interferenze con molte custodie di smartphone e tablet, permettendoti di collegare e scollegare il cavo senza togliere la cover. Flessibile e durevole : la struttura morbida e piacevole al tatto è progettata per resistere a oltre 10.000 flessioni, ideale per chi avvolge spesso il cavo o lo porta in tasca o nello zaino.

: la struttura morbida e piacevole al tatto è progettata per resistere a oltre 10.000 flessioni, ideale per chi avvolge spesso il cavo o lo porta in tasca o nello zaino. Dotazione completa: in confezione trovi il cavo Anker Zolo USB-C da 180 cm, la guida di benvenuto e una garanzia di 24 mesi, così sei coperto a lungo termine in caso di problemi.

Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C, approfitta subito dell’offerta lampo al 40% di sconto prima che le scorte si esauriscano.

FAQ Il cavo Anker Zolo da USB-C a USB-C supporta la ricarica rapida dei notebook? Sì, il cavo supporta fino a 240W e può ricaricare rapidamente notebook come il MacBook Pro da 16''. Il rivestimento del cavo Anker Zolo si sporca facilmente? No, è progettato con un rivestimento resistente alle macchie per restare pulito più a lungo. Il connettore del cavo Anker Zolo entra con le custodie più ingombranti? Sì, il connettore è sottile, con uno spessore di circa 5,8 mm, pensato per non interferire con molte custodie. Il cavo Anker Zolo è resistente alle piegature frequenti? Sì, è testato per resistere a oltre 10.000 flessioni, adatto quindi a un uso intenso quotidiano.