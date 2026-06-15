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Imperdibile 40% di sconto sul power bank super rapido con cavo da 1,8m

Anker Zolo Cavo USB-C 240W, il cavo intrecciato ultra resistente e flessibile per ricaricare notebook, tablet e smartphone è in sconto del 40%.

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Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C bianco intrecciato da 1,8 metri Amazon

Se ti sei stancato di cavi che si spezzano dopo pochi mesi o che non riescono a sostenere la ricarica dei tuoi dispositivi più potenti, questa è la promo giusta da cogliere al volo. Il Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C da 1,8 metri oggi è proposto con uno sconto del 40%, così puoi portarti a casa un cavo da ricarica rapida da ben 240W spendendo meno di quanto penseresti per un accessorio di questa qualità.

Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C

Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C

8,99 €(1,50 € / piede)14,99 € -6,00 € (40%)

Questo cavo è pensato per chi vuole un accessorio unico per ricaricare tutto: dal MacBook Pro da 16" agli iPad Pro e agli ultimi Galaxy S24 e iPhone con USB-C. La potenza fino a 240W permette di arrivare a metà batteria del MacBook in circa 25 minuti e di ricaricare rapidamente anche i tablet più esigenti. Il rivestimento intrecciato resistente allo sporco mantiene il cavo pulito nel tempo, il connettore sottile non dà fastidio con le custodie più ingombranti e la struttura flessibile, testata per oltre 10.000 piegature, lo rende ideale anche per chi lo porta sempre nello zaino o in borsa.

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Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C in offerta: sconto del 40% sul prezzo di listino

In questo momento puoi acquistare il Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C da 1,8 metri a soli 8,99€ grazie allo sconto del 40%, un prezzo decisamente competitivo per un accessorio da 240W che può sostituire diversi cavi meno performanti. Nella sua fascia è una soluzione economica per chi vuole ricaricare notebook, tablet e smartphone moderni con un unico cavo affidabile e resistente, riducendo il numero di accessori da portare con sé.

Il cavo USB-C Anker con la ricarica da 240W e il rivestimento intrecciato resistente

Se ti capita spesso di ricaricare notebook e tablet potenti, oppure vuoi un cavo unico che non ti lasci a piedi dopo pochi mesi, questo modello è pensato proprio per coprire queste esigenze quotidiane.

  • Ricarica rapida da 240W: consente di riportare un MacBook Pro da 16" (M3) dal 0 al 50% in circa 25 minuti e un iPad Pro da 13" (M4) in circa 48 minuti, così puoi fare ricariche veloci tra una riunione e l’altra o mentre sei in viaggio.
  • Cavo unibody resistente alle macchie: il rivestimento pensato per resistere allo sporco mantiene il cavo più pulito anche se lo appoggi spesso su scrivanie, zaini o superfici non perfette.
  • Connettore elegante e sottile da 5,8 mm: il profilo ridotto evita interferenze con molte custodie di smartphone e tablet, permettendoti di collegare e scollegare il cavo senza togliere la cover.
  • Flessibile e durevole: la struttura morbida e piacevole al tatto è progettata per resistere a oltre 10.000 flessioni, ideale per chi avvolge spesso il cavo o lo porta in tasca o nello zaino.
  • Dotazione completa: in confezione trovi il cavo Anker Zolo USB-C da 180 cm, la guida di benvenuto e una garanzia di 24 mesi, così sei coperto a lungo termine in caso di problemi.

Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C

Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C

8,99 €(1,50 € / piede)14,99 € -6,00 € (40%)

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Anker Zolo Cavo da USB-C a USB-C, approfitta subito dell’offerta lampo al 40% di sconto prima che le scorte si esauriscano.

FAQ

Il cavo Anker Zolo da USB-C a USB-C supporta la ricarica rapida dei notebook?

Sì, il cavo supporta fino a 240W e può ricaricare rapidamente notebook come il MacBook Pro da 16''.

Il rivestimento del cavo Anker Zolo si sporca facilmente?

No, è progettato con un rivestimento resistente alle macchie per restare pulito più a lungo.

Il connettore del cavo Anker Zolo entra con le custodie più ingombranti?

Sì, il connettore è sottile, con uno spessore di circa 5,8 mm, pensato per non interferire con molte custodie.

Il cavo Anker Zolo è resistente alle piegature frequenti?

Sì, è testato per resistere a oltre 10.000 flessioni, adatto quindi a un uso intenso quotidiano.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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