Tero Vesalainen / Shutterstock

In sintesi

AI e catfishing : l’intelligenza artificiale generativa rende le truffe online più sofisticate, permettendo di creare identità false con testi, immagini, video e persino messaggi vocali realistici, così da ingannare le vittime con maggiore facilità.

: l’intelligenza artificiale generativa rende le truffe online più sofisticate, permettendo di creare identità false con testi, immagini, video e persino messaggi vocali realistici, così da ingannare le vittime con maggiore facilità. Come difendersi: la principale difesa è il dubbio. È fondamentale essere consapevoli delle capacità dell’AI, diffidare di contenuti audio/video sospetti e prestare la massima attenzione nelle comunicazioni digitali, in attesa di strumenti più efficaci per rilevare manipolazioni.

L’intelligenza artificiale può garantire numerosi vantaggi e può essere applicata in vari settori. L’utilizzo dell’AI generativa, però, si presta anche a potenziali truffe e può rappresentare una minaccia per gli utenti, che devono fare i conti con diverse minacce potenziali destinate a diventare sempre più pericolose.

Le crescenti capacità di questa tecnologia per la creazione di testo, immagini e video possono essere utilizzate per rafforzare le truffe di catfishing, una pratica che prevede la creazione di un’identità online falsa per ingannare altre persone, spesso per intraprendere relazioni romantiche o per commettere frodi.

Di cosa si tratta

Il catfishing è una pratica con cui vengono effettuate delle truffe legate alla creazione di un’identità online falsa. In genere, i truffatori rubano informazioni e immagini di una persona reale per creare un’identità alternativa da utilizzare per le proprie attività.

Una volta individuata una potenziale vittima, si cerca di creare una relazione (spesso di tipo sentimentale) con l’obiettivo di ottenere denaro, manipolare la persona dal punto di vista emotivo oppure ottenere informazioni di vario tipo.

Più pericolo con l’AI

Ricorrendo all’AI e alle sue capacità generative, le truffe di catfishing possono diventare molto più efficaci. Ad esempio, è possibile utilizzare questa tecnologia per inviare messaggi video, apparentemente reali, o anche generare dei messaggi vocali, spostando la conversazione dal testo all’audio e incrementando le possibilità di mettere a segno la truffa. Con l’intelligenza artificiale che diventa sempre più completa ed efficace, il catfishing con AI può rappresentare una minaccia concreta e da non sottovalutare.

Come difendersi

Il modo migliore per difendersi da questo tipo di truffe è quello di essere consapevoli delle capacità di questa tecnologia e, quindi, evitare di cadere in truffe di vario tipo. Bisogna, infatti, dubitare sempre di contenuti audio e video inviati tramite un qualsiasi servizio di messaggistica. Anche semplici telefonate possono essere manipolate (simulando la voce di un’altra persona).

In genere, le truffe che sfruttano l’AI sono mirate a ottenere denaro dalla vittima oppure a carpire informazioni chiave (ad esempio per spionaggio aziendale). La migliore difesa contro le truffe che sfruttano l’intelligenza artificiale è rappresentata proprio dal dubbio. In attesa che nasca una tecnologia efficace per rilevare l’alterazione con AI, il buon senso e la massima attenzione nelle comunicazioni digitali sono la risorsa più importante per difendersi.