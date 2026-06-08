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Un messaggio virale invita a attivare la "Privacy avanzata della chat" per impedire a Meta AI di accedere alle conversazioni su WhatsApp.

La funzione esiste ma serve a limitare alcune operazioni in chat e non modifica la crittografia end-to-end né blocca presunti accessi generali.

Meta AI elabora solo i contenuti condivisi volontariamente durante le interazioni; diffondere catene senza verifica è fuorviante.

Un nuovo messaggio virale sta circolando su WhatsApp e sui social network. Il testo invita gli utenti ad attivare una funzione chiamata “Privacy avanzata della chat” per impedire a Meta AI di accedere alle conversazioni e ai dati personali presenti nell’app.

Il contenuto si sta diffondendo rapidamente attraverso uno schema già visto molte volte negli anni. Viene presentato un presunto rischio imminente e si invita a condividere l’avviso con il maggior numero possibile di persone. Il risultato è che il messaggio continua a propagarsi anche quando le informazioni riportate non corrispondono alla realtà.

“Privacy avanzata della chat” su WhatsApp: perché la catena sta creando confusione?

A rendere credibile il testo contribuisce un elemento reale: WhatsApp dispone effettivamente di una funzione chiamata “Privacy avanzata della chat”. Chi riceve il messaggio può quindi essere portato a considerarlo un avviso autentico.

La conclusione a cui arriva la catena, però, non coincide con lo scopo per cui questa impostazione è stata introdotta. Secondo il messaggio, l’attivazione della funzione servirebbe a impedire all’intelligenza artificiale di Meta di leggere tutte le conversazioni presenti nell’app.

Le informazioni disponibili sul funzionamento di WhatsApp non supportano questa interpretazione.

Cosa può fare davvero Meta AI?

Meta AI è l’assistente integrato all’interno di WhatsApp. Gli utenti possono interagire con il chatbot aprendo una conversazione dedicata oppure richiamandolo esplicitamente all’interno di una chat.

Questo non significa che il sistema analizzi automaticamente tutte le conversazioni presenti sull’app. L’assistente può elaborare i contenuti che gli utenti condividono volontariamente durante l’interazione con il chatbot.

La diffusione della catena nasce in gran parte dalla convinzione che la presenza dell’intelligenza artificiale all’interno dell’app implichi automaticamente l’accesso all’intero contenuto delle chat. Le caratteristiche tecniche della piattaforma delineano invece uno scenario differente.

Il ruolo della crittografia end-to-end

Per comprendere perché la teoria riportata nel messaggio virale non sia compatibile con il funzionamento di WhatsApp, bisogna considerare la crittografia end-to-end utilizzata dall’applicazione.

Questo sistema protegge sia le conversazioni individuali sia quelle di gruppo. I messaggi vengono cifrati sul dispositivo di chi li invia e possono essere letti esclusivamente dai destinatari autorizzati.

Di conseguenza, il contenuto delle chat non risulta accessibile durante il transito attraverso i server della piattaforma. È proprio questo meccanismo a costituire il fondamento della protezione delle conversazioni su WhatsApp.

A cosa serve la Privacy avanzata della chat su WhatsApp?

La funzione citata nella catena esiste realmente, ma è stata introdotta con finalità diverse da quelle descritte nel messaggio.

La “Privacy avanzata della chat” è pensata per limitare alcune operazioni che possono essere effettuate dai partecipanti a una conversazione. La sua attivazione non modifica il funzionamento della crittografia end-to-end e non interviene su un presunto accesso generalizzato di Meta AI alle chat.

Per questo motivo il messaggio che sta circolando in questi giorni viene considerato fuorviante. La funzione può essere utilizzata da chi desidera un maggiore controllo su alcune modalità di condivisione dei contenuti all’interno delle conversazioni, ma non serve a bloccare un’attività che, sulla base delle informazioni disponibili, non corrisponde al funzionamento della piattaforma.

Come accade spesso con le catene di Sant’Antonio digitali, il consiglio è verificare sempre le informazioni ed evitare di inoltrarle. La presenza di termini tecnici o richiami all’intelligenza artificiale non costituisce di per sé una prova dell’autenticità del messaggio.