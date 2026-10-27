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Se la galleria del vostro smartphone è già straripante di fotografie scattate a gatti incrociati per caso per strada, sappiate che potete sfruttare questa abitudine in un vero e proprio hobby. Come abbiamo fatto per anni con Pokémon Go, con la app Cat Collector possiamo tener traccia di ogni avvistamento. È gratuita e praticamente perfetta per ogni gattaro e gattara che si rispetti.

Come funziona Cat Collector

Ma andiamo al sodo, come funziona questa caccia al gatto? Il sistema di gioco è stato progettato per essere facilissimo e immediato, anche per chi non ha proprio familiarità con i videogiochi o questo tipo di app. Che si tratti di un randagio che passeggia sul marciapiede o del micio dei vicini che sonnecchia alla finestra, quando durante i propri spostamenti si incrocia un gatto è sufficiente avviare l’applicazione e scattare una fotografia.

A questo punto l’algoritmo integrato scansiona rapidamente l’immagine per verificare che si tratti di un felino reale, un filtro automatico necessario per impedire l’inserimento di disegni o di illustrazioni finte create con l’intelligenza artificiale. Quando l’autenticità del soggetto felino in questione viene confermata, la foto si trasforma in una card virtuale da collezione e il giocatore può assegnare un nome all’esemplare, inserendolo nel proprio catalogo personale.

Geolocalizzazione e tutela della privacy

L’esperienza felina interattiva si avvale di un sistema di geolocalizzazione satellitare (GPS): ogni volta che un gatto viene immortalato, l’app registra il punto geografico del ritrovamento e lo posiziona su una mappa privata, consultabile quindi solo ed esclusivamente dal proprietario dell’account. Così si crea un vero e proprio diario dei percorsi e delle "catture".

L’app stila, inoltre, le classifiche dei felini più popolari e collezionati della zona, permettendo al gatto di casa o a quello del quartiere di competere per il simpatico titolo di "Top Cat".

Il sistema di geolocalizzazione è stato sviluppato tenendo conto della privacy delle persone, oltre che della tranquillità degli animali coinvolti nel gioco. Via e punto esatto del ritrovamento sono visibili soltanto alla persona che ha scattato la foto, mentre agli altri utenti della community viene mostrata un’indicazione generica del quartiere o della città. In questo modo si evita di violare la privacy dei "collezionisti" e di arrecare alcun disturbo ai piccoli felini domestici.

La community

Tra una classifica e l’altra, Cat Collector consente agli utenti di sbirciare nel cuore di una community distribuita a livello globale. Tramite una schermata apposita, possiamo visualizzare e aggiungere alla propria collezione virtuale gli scatti condivisi da altri utenti in oltre 170 Paesi. Ci sono i gatti che presidiano i minimarket di New York, quelli che popolano le strade di città asiatiche o sudamericane. Insomma, un vero paradiso per gattari e gattare di tutto il mondo.

La app è in grado di dialogare inoltre coi social network e le piattaforme di messagistica, in un modo decisamente particolare. Ad esempio, sui sistemi iOS (iPhone e iPad) tutti i gatti immortalati con Cat Collector vengono inseriti nel menù degli sticker di iMessage, pronti per essere inviati nelle conversazioni con amici e parenti. È anche possibile pubblicare le schede dei propri gatti nelle storie di Instagram: basta toccare l’adesivo e i propri contatti possono aggiungere quel micio nella raccolta personale, lasciando sempre visibile il nome dell’autore.

Dove si può scaricare Cat Collector

Cat Collector è una app gratuita e si può scaricare sia dal Google Play Store per dispositivi Android sia dall’App Store per iPhone, iPad e Mac. Non occorre registrarsi con un indirizzo email né impostare password o verificare codici: basta scegliere un nome utente per iniziare subito a giocare.

L’esperienza base non impone annunci pubblicitari invasivi o blocchi a pagamento per catalogare i gatti incontrati. Chi desidera funzionalità più avanzate può ricorrere a microtransazioni facoltative o sottoscrivere l’abbonamento premium "Cat Collector Plus".

La nascita di Cat Collector si deve a uno sviluppatore indipendente canadese di nome Nicholas S. (non è stato reso noto il cognome) ed è gestita dalla nftstory ltd., società indipendente con sede in Québec. Sullo stesso filone è stata lanciata un’applicazione concorrente dal concept molto simile, denominata CatchCat!, sviluppata dal tedesco Sebastian Seidel.