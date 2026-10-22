Ho amato perdermi nei meandri del castello di Dracula: la recensione breve di Castlevania: Belmont's Curse
40 anni e non sentirli: Castlevania torna con un nuovo capitolo, più fresco e moderno che mai. La recensione di Castlevania: Belmont's Curse
Castlevania: Belmont’s Curse mi ha conquistato. Con un’esplorazione superba, una colonna sonora memorabile e una direzione artistica capace di rinnovare l’immaginario della saga, il nuovo capitolo si impone come uno dei migliori metroidvania degli ultimi anni.
Castlevania: Belmont’s Curse, un ritorno in grande stile
La struttura rimane piuttosto classica, ma alcune intuizioni moderne e la qualità complessiva dell’esperienza riescono a renderlo estremamente appagante. Qualche imperfezione nella reattività dei comandi e nella gestione degli spostamenti non basta a intaccare un giudizio decisamente positivo.
Ho ricevuto un codice gioco su PS5 da Konami e ho spulciato sufficientemente gli angoli del castello di Dracula per un verdetto completo, esaustivo e rispettoso del tempo del lettore. Ecco la mia recensione breve.
- Level design eccellente ed esplorazione appagante
- Direzione artistica splendida e originale
- Colonna sonora memorabile
- Atmosfere affascinanti e immersive
- Storia intrigante, un omaggio all'intera saga
- Comandi non sempre reattivi
- Sistema di viaggio rapido macchinoso
- Checkpoint troppo distanti tra loro
- Backtracking talvolta evitabile
Sul piano del gameplay, Belmont’s Curse si muove all’interno di coordinate familiari, senza cercare a tutti i costi di rivoluzionare la formula del metroidvania. Eppure, riesce a interpretarla con grande personalità, grazie soprattutto a un level design eccellente e a un’esplorazione che rappresenta il vero cuore dell’esperienza.
Il castello di Dracula e i suoi dintorni sono un intricato labirinto di percorsi, segreti e ambienti che invitano continuamente alla scoperta. Esplorarli è un piacere, tanto che mi sono ritrovato più volte a rimandare lo spegnimento della console per il desiderio di raggiungere una nuova area.
Peccato che tornare sui propri passi sia talvolta più laborioso del necessario. I checkpoint sono piuttosto distanti tra loro e il sistema di viaggio rapido, almeno per buona parte dell'avventura, risulta macchinoso e poco intuitivo. Tra passaggi intermedi e caricamenti, gli spostamenti finiscono per richiedere più tempo del dovuto.
Anche Rose mostra qualche incertezza: la protagonista non sempre risponde ai comandi con la prontezza desiderata e, soprattutto per chi è abituato a metroidvania particolarmente dinamici, può risultare un po' lenta. Una rigidità che occasionalmente genera frustrazione, pur senza compromettere il divertimento garantito dal suo elaborato arsenale di mosse e attacchi.
Una scelta particolarmente apprezzata è l’introduzione dei tarocchi: a ogni arcano corrisponde un boss o un personaggio della storia che, una volta sconfitto o soddisfatte alcune condizioni, permette a Rose di utilizzare un incantesimo. Ciascun incantesimo può essere a sua volta potenziato, effettuando alcune azioni specifiche per ogni arcano, conferendo così un senso di progressione tangibile anche per incantesimi ottenuti nelle prime fasi di gioco.
Il comparto visivo è probabilmente la sorpresa più piacevole. Belmont’s Curse prende le distanze dall'immaginario più oscuro e cupo dei precedenti capitoli, abbracciando uno stile che ricorda da vicino le animazioni della serie Netflix.
Una scelta che si rivela particolarmente felice: l'estetica della saga ne esce rinnovata, senza perdere quel fascino gotico che da sempre la contraddistingue. Gli ambienti sono splendidi, curati nella composizione e ricchi di personalità.
Mi sono ritrovato spesso a soffermarmi sugli scenari, ad ammirarne i dettagli e a lasciarmi assorbire dalle atmosfere. Il risultato è un mondo che sa essere affascinante e inquietante, dove il piacere di guardarsi intorno diventa parte integrante dell'esperienza.
Anche sul piano narrativo, Belmont’s Curse ha saputo coinvolgermi. La storia è intrigante e i personaggi riescono a suscitare curiosità, offrendo ulteriori motivazioni per proseguire nell'avventura.
Nel corso delle circa 20 ore necessarie per arrivare ai titoli di coda ed esplorare buona parte dei meandri del castello di Dracula, si incontrano personaggi storici, volti noti per i fan della saga e riferimenti a vecchi capitoli. Si tratta dunque di un ottimo modo per celebrare i 40 anni della saga, e per proiettarla verso un futuro sempre più radioso.
Le musiche di Belmont’s Curse sono semplicemente stupende. La colonna sonora riesce ad accompagnare perfettamente l'esplorazione, contribuendo a definire l'identità dei luoghi e ad amplificarne le atmosfere dark.
I brani hanno quella giusta dose di ripetitività che li rende immediatamente riconoscibili e capaci di imprimersi nella memoria. Melodie che si ascoltano per ore senza mai averne noia e che continuano a girare in testa anche a console spenta.
È una qualità tutt'altro che scontata, soprattutto in un genere che porta a trascorrere molto tempo negli stessi ambienti. Qui la musica riesce a sostenere il piacere dell'esplorazione, senza diventare invadente.
Castlevania: Belmont’s Curse, un ritorno in grande stile
Castlevania: Belmont’s Curse è un ritorno in grande stile per la saga. Tra scenari magnifici, musiche indimenticabili e un'esplorazione di altissimo livello, questo nuovo capitolo rappresenta un'occasione perfetta per immergersi nuovamente nell'eterna lotta contro le forze del male.
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