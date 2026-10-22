Ho ricevuto un codice gioco su PS5 da Konami e ho spulciato sufficientemente gli angoli del castello di Dracula per un verdetto completo, esaustivo e rispettoso del tempo del lettore. Ecco la mia recensione breve .

La struttura rimane piuttosto classica, ma alcune intuizioni moderne e la qualità complessiva dell’esperienza riescono a renderlo estremamente appagante. Qualche imperfezione nella reattività dei comandi e nella gestione degli spostamenti non basta a intaccare un giudizio decisamente positivo.

Gameplay VOTO: 8.5

Sul piano del gameplay, Belmont’s Curse si muove all’interno di coordinate familiari, senza cercare a tutti i costi di rivoluzionare la formula del metroidvania. Eppure, riesce a interpretarla con grande personalità, grazie soprattutto a un level design eccellente e a un’esplorazione che rappresenta il vero cuore dell’esperienza.

Il castello di Dracula e i suoi dintorni sono un intricato labirinto di percorsi, segreti e ambienti che invitano continuamente alla scoperta. Esplorarli è un piacere, tanto che mi sono ritrovato più volte a rimandare lo spegnimento della console per il desiderio di raggiungere una nuova area.

Peccato che tornare sui propri passi sia talvolta più laborioso del necessario. I checkpoint sono piuttosto distanti tra loro e il sistema di viaggio rapido, almeno per buona parte dell'avventura, risulta macchinoso e poco intuitivo. Tra passaggi intermedi e caricamenti, gli spostamenti finiscono per richiedere più tempo del dovuto.

Anche Rose mostra qualche incertezza: la protagonista non sempre risponde ai comandi con la prontezza desiderata e, soprattutto per chi è abituato a metroidvania particolarmente dinamici, può risultare un po' lenta. Una rigidità che occasionalmente genera frustrazione, pur senza compromettere il divertimento garantito dal suo elaborato arsenale di mosse e attacchi.

Una scelta particolarmente apprezzata è l’introduzione dei tarocchi: a ogni arcano corrisponde un boss o un personaggio della storia che, una volta sconfitto o soddisfatte alcune condizioni, permette a Rose di utilizzare un incantesimo. Ciascun incantesimo può essere a sua volta potenziato, effettuando alcune azioni specifiche per ogni arcano, conferendo così un senso di progressione tangibile anche per incantesimi ottenuti nelle prime fasi di gioco.