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Si chiama Casteddu e porta Cagliari dentro un videogioco gratuito: si esplora dal browser, tra strade, mare e personaggi locali. Ecco chi lo ha creato e come provarlo.

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Casteddu è un videogioco gratuito accessibile dal browser che ricrea alcuni scorci di Cagliari, dal Poetto a Molentargius, con ironia e riferimenti locali.

Creato da due ingegneri cagliaritani dell’azienda Nube, permette di esplorare la città, nuotare e guidare 36 veicoli senza installare programmi.

Una raccolta fondi punta ad ampliare la mappa con nuovi quartieri e modalità multiplayer; raggiunto l’obiettivo minimo, il codice sorgente sarà pubblicato con licenza libera.

Si chiama Casteddu e porta Cagliari dentro un videogioco gratuito: si esplora dal browser, tra strade, mare e personaggi locali. Ecco chi lo ha creato e come provarlo.

Da Vice City al lungomare Poetto

Mentre GTA VI catalizza l’attenzione degli appassionati, dalla Sardegna arriva un’alternativa che non pretende di competere con il colosso di Rockstar Games.

Si chiama Casteddu, come Cagliari in sardo, e prende in prestito l’idea di un mondo aperto da esplorare liberamente per trasformarla in un omaggio ironico alla città.

Il gioco è stato realizzato da Nube, azienda software con sede a Elmas, alle porte del capoluogo, grazie al lavoro di due ingegneri informatici cagliaritani.

È disponibile gratuitamente dal 15 novembre 2026 e funziona direttamente nel browser, sia su computer sia su smartphone. Nessun programma da installare: per accedere occorre soltanto registrarsi, purché si sia maggiorenni.

Non è una riproduzione dell’intera città. Per il momento, la ricostruzione tridimensionale si concentra soprattutto sul Poetto, con le sue palme e i chioschi, e comprende Marina Piccola, la Sella del Diavolo, il Cavalluccio e l’area di Molentargius, fenicotteri inclusi. Luoghi riconoscibili anche per chi Cagliari l’ha vista soltanto attraverso le fotografie.

Cosa si può fare in Casteddu

L’esperienza va oltre una passeggiata virtuale. In Casteddu si può camminare, nuotare e guidare nel traffico, scegliendo fra 36 veicoli.

L’ambiente è costruito a partire da dati reali, ma lascia spazio a un umorismo decisamente cagliaritano: i passanti parlano anche in dialetto, tra battute e riferimenti alla vita quotidiana.

In buona sostanza, più che un clone di GTA vero e proprio si tratta di un gioco con una sua identità, alimentata da luoghi, voci e personaggi della città.

Anche la tecnologia impiegata merita attenzione. Secondo Nube, una parte consistente del codice è stata scritta con il supporto dell’intelligenza artificiale, sotto la supervisione degli sviluppatori.

Non è, dunque, un videogame creato autonomamente dall’AI, ma di un progetto nel quale gli strumenti generativi hanno affiancato il lavoro umano.

Come giocare e come potrebbe crescere

Per provare Casteddu basta visitare games.nubelab.it/gta, effettuare la registrazione gratuita ed entrare nel mondo virtuale.

Non sono previsti acquisti all’interno del gioco. L’accesso è riservato agli utenti maggiorenni e non richiede una console.

La mappa, intanto, potrebbe allargarsi. Gli sviluppatori hanno aperto una raccolta fondi su Kickstarter, attiva fino al 14 dicembre 2026, per aggiungere altre zone di Cagliari.

Il primo obiettivo è di 300 euro e riguarda Piazza Yenne. Tra le ambientazioni proposte figurano anche il Bastione di Saint Remy, la Marina e Castello.

Sono previsti ulteriori traguardi per collegare i quartieri attraverso nuove strade e introdurre una modalità multigiocatore.

Ogni nuova ambientazione richiede, secondo il piano degli sviluppatori, altri 300 euro. Servirebbero invece 600 euro per ampliare i collegamenti stradali e 1.000 euro per il multiplayer.

Anche le attività commerciali possono trovare posto nella ricostruzione: bar, ristoranti e negozi potrebbero comparire nel paesaggio digitale, rendendo l’esperienza ancora più vicina alla Cagliari reale.

Il progetto chiama in causa anche chi vive e lavora in città: attività commerciali e cittadini possono contribuire alla costruzione di negozi, locali e personaggi digitali.

Nube dichiara inoltre che, una volta raggiunto l’obiettivo minimo, renderà pubblico il codice sorgente con licenza libera.

Per ora Casteddu resta una piccola Cagliari giocabile, accessibile anche a chi abita lontano dalla Sardegna.