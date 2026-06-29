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Incredibile 69% di sconto sulla cassa Bluetooth portatile impermeabile

Cassa Bluetooth TIMU, altoparlante portatile wireless da 15W con schermo digitale, radio, TWS, autonomia fino a 20 ore e certificazione IPX7 al 69% di sconto.

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Redazione

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Cassa Bluetooth TIMU portatile nera Amazon

Quando organizzi una festa tra amici, una grigliata in giardino o vuoi semplicemente ascoltare musica in casa senza impianti complicati, avere una cassa portatile potente e resistente fa davvero la differenza. In questo momento la cassa Bluetooth TIMU è disponibile con uno sconto del 69%, offrendo un suono da 15W e tante funzioni extra pensate per l’uso quotidiano e all’aperto.

Questa cassa portatile unisce praticità e versatilità: lo schermo digitale permette di controllare al volo batteria, volume e parametri audio, mentre la funzione radio integrata aggiunge un’alternativa immediata alle playlist. Il Bluetooth 5.4 assicura una connessione stabile con smartphone, tablet e altri dispositivi, e la modalità TWS consente di abbinare due speaker per ottenere un effetto stereo avvolgente a 360°. L’impermeabilità IPX7 e le 20 ore di autonomia la rendono adatta a piscine, campeggio e doccia, con un design leggero e un anello metallico per agganciarla facilmente allo zaino o all’attrezzatura outdoor.

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Cassa Bluetooth TIMU in offerta su Amazon con il 69% di sconto

Con la promo attiva su Amazon puoi portarti a casa la cassa Bluetooth TIMU a soli 24,69€, grazie a uno sconto del 69% che la rende particolarmente competitiva rispetto a molti altri altoparlanti portatili della stessa fascia. A questa cifra hai uno speaker da 15W con modalità TWS, funzione radio e certificazione IPX7, ideale per chi cerca un dispositivo tuttofare per casa e per l’esterno. L’acquisto avviene tramite Amazon, con i consueti vantaggi in termini di consegna rapida e gestione del reso, rendendo l’offerta interessante per chi vuole aggiornare l’audio delle proprie serate senza spendere troppo.

L’altoparlante portatile con lo schermo digitale, il Bluetooth 5.4 e l’impermeabilità IPX7

Se ti serve una soluzione semplice per avere musica ovunque, dall’appartamento al campeggio, questo altoparlante portatile è pensato proprio per accompagnarti in ogni situazione.

  • Schermo digitale intelligente con funzione radio: vedere a colpo d’occhio livello batteria, volume e parametri audio ti evita sorprese a metà serata, mentre la radio integrata ti permette di ascoltare notizie, musica e talk show anche senza smartphone.
  • Bluetooth 5.4 con ampia compatibilità: il chip di ultima generazione garantisce connessione veloce e stabile con dispositivi Bluetooth come smartphone, tablet, TV e laptop, riducendo le interferenze e mantenendo lo streaming audio fluido.
  • Suono da 15W potente e coinvolgente: il driver integrato offre bassi profondi e alti chiari, così le playlist per le feste o i podcast risultano pieni e piacevoli sia in ambienti chiusi sia all’aperto.
  • Modalità TWS per effetto stereo a 360°: abbinando due casse puoi creare un campo sonoro più ampio, con volume raddoppiato e maggiore immersione, ideale per feste in giardino o salotti più grandi.
  • Impermeabilità IPX7 e autonomia fino a 20 ore: resiste a pioggia, schizzi e brevi immersioni, quindi puoi usarla in piscina, in doccia o al campeggio, mentre la batteria ad alta capacità copre interi pomeriggi e serate senza bisogno di ricarica.
  • Design leggero con anello metallico: il peso contenuto e l’anello resistente permettono di agganciarla facilmente allo zaino o alla cintura, così hai sempre la musica con te durante passeggiate, viaggi o uscite outdoor.

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Cassa Bluetooth TIMU, approfitta ora dell’offerta lampo al 69% di sconto prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ

La cassa Bluetooth TIMU è adatta per l’uso in piscina o in doccia?

Sì, la cassa TIMU ha certificazione IPX7, quindi resiste a pioggia, schizzi e brevi immersioni in acqua.

Quanto dura la batteria della cassa Bluetooth TIMU con una singola carica?

La cassa Bluetooth TIMU offre fino a 20 ore di riproduzione continua con una sola ricarica.

Posso collegare due casse Bluetooth TIMU per avere un suono stereo?

Sì, grazie alla modalità TWS puoi abbinare due casse TIMU e ottenere un suono surround a 360° più potente e immersivo.

Con quali dispositivi è compatibile la cassa Bluetooth TIMU?

La cassa TIMU usa Bluetooth 5.4 ed è compatibile con smartphone, tablet, TV, laptop e supporta anche la riproduzione da scheda TF/SD.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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