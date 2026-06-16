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TIMU Cassa Bluetooth, altoparlante portatile da 25W con bassi profondi, autonomia fino a 24 ore e certificazione IPX7 è in sconto del 65% più coupon 20%.

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Riunioni con amici, serate in terrazzo o semplicemente musica in sottofondo: avere un audio fiacco rovina subito l’atmosfera. Con la TIMU Cassa Bluetooth puoi alzare il volume senza spendere una fortuna, approfittando di uno sconto del 65% sul prezzo di listino a cui si aggiunge un coupon del 20%.

TIMU Cassa Bluetooth

Questa cassa punta tutto su un suono potente e bilanciato, capace di riempire ambienti ampi grazie ai doppi altoparlanti full-range e all’elaborazione digitale DSP. I bassi sono profondi e presenti anche a volume contenuto, mentre l’autonomia generosa, la modalità TWS per l’audio stereo e la certificazione IPX7 la rendono una compagna solida tanto in casa quanto all’aperto.

Timu Cassa Bluetooth in offerta: sconto del 65% e coupon extra

La promo su TIMU Cassa Bluetooth è particolarmente aggressiva: grazie allo sconto del 65% e al coupon aggiuntivo del 20% il prezzo scende a 34,99€, una cifra decisamente bassa rispetto agli speaker che offrono una resa paragonabile a modelli intorno ai 100 euro. Considerando la potenza da 25W e le funzioni avanzate, il rapporto qualità/prezzo è uno dei punti forti di questa offerta.

Se stai valutando un nuovo speaker portatile, oggi la TIMU Cassa Bluetooth è disponibile con uno sconto del 65%, a cui si somma il coupon del 20% da attivare in pagina per massimizzare il risparmio.

L’altoparlante portatile con il suono che riempie la stanza e l’autonomia fino a 24 ore

Se il tuo problema è avere un audio debole quando metti musica in salotto o all’aperto, questo altoparlante punta su potenza e resistenza per accompagnarti durante tutta la giornata.

Suono stereo per ambienti fino a 80 m² : i doppi altoparlanti full-range da 60 mm e il DSP dedicato diffondono un audio ampio, ideale per feste in casa o stanze grandi senza bisogno di altri diffusori.

: i doppi altoparlanti full-range da 60 mm e il DSP dedicato diffondono un audio ampio, ideale per feste in casa o stanze grandi senza bisogno di altri diffusori. Bassi potenziati Bass 3.0 fino a 30 Hz : il sistema di gestione dei bassi permette di percepire il "punch" anche a volume contenuto, con distorsione molto ridotta rispetto alle classiche casse compatte.

: il sistema di gestione dei bassi permette di percepire il "punch" anche a volume contenuto, con distorsione molto ridotta rispetto alle classiche casse compatte. Fino a 24 ore di autonomia : la batteria da 4000 mAh ti permette di ascoltare musica per un’intera giornata con una sola ricarica; disattivando le luci RGB prolunghi ancora di più l’uso continuato.

: la batteria da 4000 mAh ti permette di ascoltare musica per un’intera giornata con una sola ricarica; disattivando le luci RGB prolunghi ancora di più l’uso continuato. Modalità stereo TWS : collegando due casse TIMU crei un set stereo con effetto surround simile a un piccolo home cinema, perfetto per film e gaming.

: collegando due casse TIMU crei un set stereo con effetto surround simile a un piccolo home cinema, perfetto per film e gaming. Impermeabilità IPX7 e scocca rinforzata : il design è pensato per resistere a urti e cadute da diversi metri e può essere immerso in acqua fino a 1,2 metri, una sicurezza in più per uso in piscina, spiaggia o campeggio.

: il design è pensato per resistere a urti e cadute da diversi metri e può essere immerso in acqua fino a 1,2 metri, una sicurezza in più per uso in piscina, spiaggia o campeggio. Bluetooth 5.4 e ampia compatibilità: la connessione stabile fino a 20 metri riduce interferenze e disconnessioni; oltre al Bluetooth sono supportati AUX e schede TF/SD per riprodurre musica anche senza smartphone.

TIMU Cassa Bluetooth

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TIMU Cassa Bluetooth, maxi sconto con coupon e offerta lampo da cogliere fino ad esaurimento scorte.

FAQ Quanta autonomia ha la TIMU Cassa Bluetooth con una singola ricarica? La TIMU Cassa Bluetooth offre fino a 24 ore di riproduzione con una sola carica. La TIMU Cassa Bluetooth è adatta per uso in piscina o in spiaggia? Sì, grazie alla certificazione IPX7 può resistere a immersione in acqua fino a 1,2 metri. Posso collegare due TIMU Cassa Bluetooth per avere l’audio stereo? Sì, tramite la funzione TWS puoi abbinarne due e ottenere un effetto stereo surround. Quali connessioni supporta oltre al Bluetooth? Oltre al Bluetooth 5.4 supporta anche connessione AUX e schede TF/SD per musica offline.