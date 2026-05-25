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TIMU, la cassa Bluetooth portatile super scontata che stupisce

TIMU Cassa Bluetooth Portatile, altoparlante wireless compatto con bassi potenziati, autonomia fino a 24 ore e certificazione IPX7 ora al 75% di sconto.

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TIMU Cassa Bluetooth Portatile nera con luci RGB Amazon

L’offerta su TIMU Cassa Bluetooth Portatile è una di quelle da tenere d’occhio se cerchi un altoparlante compatto ma capace di riempire una stanza. Su Amazon è in promo con uno sconto del 75%, portando il prezzo a soli 29,99€, una cifra decisamente aggressiva per la fascia di mercato. Un’occasione interessante per chi vuole migliorare l’audio a casa o in mobilità senza investire in modelli ben più costosi.

TIMU Cassa Bluetooth Portatile

TIMU Cassa Bluetooth Portatile

29,99 €119,99 € -90,00 € (75%)

Questa cassa punta tutto su un’esperienza sonora corposa, con un suono stereo pensato per coprire ambienti fino a 80 m², mantenendo un buon equilibrio tra alti nitidi, medi definiti e bassi profondi. L’autonomia fino a 24 ore, la resistenza all’acqua con certificazione IPX7 e il design robusto la rendono adatta sia all’uso domestico sia alle uscite all’aperto, dal trekking al campeggio, senza dimenticare l’uso in spiaggia o in giardino.

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TIMU Cassa Bluetooth Portatile in offerta: sconto del 75% da non perdere

La promozione su TIMU Cassa Bluetooth Portatile la posiziona tra le casse più interessanti nella fascia sotto i 30 euro, grazie allo sconto del 75% che riduce il prezzo a 29,99€. Un valore che la avvicina a prodotti entry-level, pur offrendo specifiche spesso associate a modelli più costosi, come il suono stereo pensato per ambienti fino a 80 m² e un sistema di bassi evoluto.

Con questa offerta puoi portarti a casa la TIMU Cassa Bluetooth Portatile a soli 29,99€, approfittando di un rapporto qualità/prezzo particolarmente aggressivo. Il prezzo competitivo e le caratteristiche tecniche la rendono una soluzione interessante per chi vuole un altoparlante versatile per musica, film e gaming, senza salire nella fascia premium. Se ti interessa un dispositivo compatto ma adatto anche agli spazi medio-grandi, questa promo merita attenzione.

La cassa Bluetooth TIMU con il suono stereo potente e l’autonomia fino a 24 ore

La forza di questa cassa Bluetooth sta nella combinazione tra dimensioni contenute e resa audio importante. Il sistema con doppi altoparlanti full-range da 60 mm e l’elaborazione digitale DSP mirano a offrire un suono più completo rispetto a molte rivali economiche, con alti chiari, medi bilanciati e bassi profondi che ricordano soluzioni di fascia più alta. Il sistema di bassi BASS 3.0 è studiato per spingersi fino a frequenze molto basse, mantenendo una distorsione ridotta anche al crescere del volume, così da conservare impatto e pulizia.

L’autonomia è un altro elemento chiave: la batteria da 4000 mAh promette fino a 24 ore di riproduzione con una ricarica di circa 3 ore, e la possibilità di disattivare le luci RGB aiuta a guadagnare ulteriore durata quando serve. Per chi cerca un effetto più immersivo, la funzione TWS permette di collegare due casse e creare un vero stereo con sensazione surround, ideale per film o sessioni di musica più coinvolgenti.

La robustezza è supportata da un guscio progettato con materiali selezionati e lavorazione multistrato, pensato per resistere anche a cadute da altezze importanti. La certificazione IPX7 conferma la vocazione outdoor: la cassa può essere immersa in acqua fino a 1,2 metri per diversi minuti, risultando adatta a pool party, spiaggia e uso sotto la pioggia. Sul fronte connettività, la presenza del Bluetooth 5.4 garantisce una trasmissione più rapida e stabile fino a 20 metri, con ampia compatibilità verso smartphone, tablet, PC, oltre al supporto per schede TF e ingresso AUX per le sorgenti cablate.

TIMU Cassa Bluetooth Portatile

TIMU Cassa Bluetooth Portatile

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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