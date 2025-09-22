Cassa bluetooth portatile scontata del 66%: impermeabilità e potenza a un prezzo incredibile

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Se cerchi uno speaker compatto ma grintoso, la cassa bluetooth portatile della Timu è un vero best buy: potenza 30W, IPX7 per l’uso senza pensieri sotto la doccia o al mare, Bluetooth 5.4 stabile, accoppiamento TWS e luci RGB scenografiche che possono creare la giusta atmosfera.

Oggi è disponibile su Amazon a 33,99€ con sconto del 66%: un taglio che equivale a un risparmio di circa 66€ rispetto al prezzo di listino. In più, è presente anche un coupon del 10% da applicare in pagina. Un’occasione ideale per upgrade audio domestico o outdoor.

Cassa Bluetooth Portatile Potente, 30W Altoparlante Bluetooth con 3 EQ Modalità, IPX7 Speaker Bluetooth 5.4 Accoppiamento TWS, 24H di Autonomia con 3 Luci RGB Regolabili, Supporto Micro-Con, AUX, TF

Cassa bluetooth portatile della Timu: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta la cassa bluetooth portatile della Timu a meno di 35€, con uno sconto del 66% che si traduce in un risparmio di circa 66€. A rendere la promo ancora più interessante c’è un coupon del 10% disponibile direttamente sulla pagina prodotto.

Un prezzo a dir poco aggressivo per uno speaker da ben 30W con impermeabilità IPX7, connettività Bluetooth 5.4 e modalità TWS per l’effetto stereo. Se stai cercando uno speaker versatile per casa, feste e attività all’aperto, questo deal è tra i più convenienti del momento per dotazione tecnica e funzioni multimediali. Verifica in pagina eventuali dettagli della promozione e disponibilità.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Cassa Bluetooth Portatile Potente, 30W Altoparlante Bluetooth con 3 EQ Modalità, IPX7 Speaker Bluetooth 5.4 Accoppiamento TWS, 24H di Autonomia con 3 Luci RGB Regolabili, Supporto Micro-Con, AUX, TF

Cassa bluetooth portatile della Timu: le caratteristiche tecniche

Il cuore del suono di questa cassa bluetooth sono due full-range da 55 mm con DSP, capaci di riempire fino a 100 m² con bassi profondi, medi naturali e alti chiari. La resa si affina con 3 modalità EQ, mentre l’accoppiamento TWS consente un vero stereo da due unità.

Le luci RGB hanno tre zone e cinque modalità (Ritmo, Arcobaleno, Respiro, Sfumatura, Spegnimento) per oltre 200 varianti cromatiche, perfette per creare atmosfera. La connettività è di ultima generazione con Bluetooth 5.4 e una portata fino a 20 metri; ampia la compatibilità con dispositivi Bluetooth, oltre al supporto per schede SD e ingresso AUX.

L’autonomia dichiarata dal venditore arriva a 24 ore (puoi disattivare le luci per estenderla) grazie alla batteria 4000 mAh. La struttura è progettata per durare: scocca rinforzata con 9 strati, resistenza a cadute da 5 metri e certificazione IPX7 con immersione fino a 1,2 m per 28 minuti. Controlli a sfioramento, profilo 2.0 e colore Cavaliere Nero completano una dotazione rara in questa fascia.

Cassa Bluetooth Portatile Potente, 30W Altoparlante Bluetooth con 3 EQ Modalità, IPX7 Speaker Bluetooth 5.4 Accoppiamento TWS, 24H di Autonomia con 3 Luci RGB Regolabili, Supporto Micro-Con, AUX, TF