Libero
OFFERTE

Cassa bluetooth portatile scontata del 66%: impermeabilità e potenza a un prezzo incredibile

Pubblicato:

Foto di Libero Tecnologia

Libero Tecnologia

Redazione

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Cassa bluetooth portatile scontata del 66%: impermeabilità e potenza a un prezzo incredibile Amazon

Se cerchi uno speaker compatto ma grintoso, la cassa bluetooth portatile della Timu è un vero best buy: potenza 30W, IPX7 per l’uso senza pensieri sotto la doccia o al mare, Bluetooth 5.4 stabile, accoppiamento TWS e luci RGB scenografiche che possono creare la giusta atmosfera.

Oggi è disponibile su Amazon a 33,99€ con sconto del 66%: un taglio che equivale a un risparmio di circa 66€ rispetto al prezzo di listino. In più, è presente anche un coupon del 10% da applicare in pagina. Un’occasione ideale per upgrade audio domestico o outdoor.

Cassa Bluetooth Portatile Potente, 30W Altoparlante Bluetooth con 3 EQ Modalità, IPX7 Speaker Bluetooth 5.4 Accoppiamento TWS, 24H di Autonomia con 3 Luci RGB Regolabili, Supporto Micro-Con, AUX, TF

Cassa Bluetooth Portatile Potente, 30W Altoparlante Bluetooth con 3 EQ Modalità, IPX7 Speaker Bluetooth 5.4 Accoppiamento TWS, 24H di Autonomia con 3 Luci RGB Regolabili, Supporto Micro-Con, AUX, TF

Prodotto non disponibile

Scopri le nostre offerte su Telegram

Cassa bluetooth portatile della Timu: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta porta la cassa bluetooth portatile della Timu a meno di 35€, con uno sconto del 66% che si traduce in un risparmio di circa 66€. A rendere la promo ancora più interessante c’è un coupon del 10% disponibile direttamente sulla pagina prodotto.

Un prezzo a dir poco aggressivo per uno speaker da ben 30W con impermeabilità IPX7, connettività Bluetooth 5.4 e modalità TWS per l’effetto stereo. Se stai cercando uno speaker versatile per casa, feste e attività all’aperto, questo deal è tra i più convenienti del momento per dotazione tecnica e funzioni multimediali. Verifica in pagina eventuali dettagli della promozione e disponibilità.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Cassa Bluetooth Portatile Potente, 30W Altoparlante Bluetooth con 3 EQ Modalità, IPX7 Speaker Bluetooth 5.4 Accoppiamento TWS, 24H di Autonomia con 3 Luci RGB Regolabili, Supporto Micro-Con, AUX, TF

Cassa Bluetooth Portatile Potente, 30W Altoparlante Bluetooth con 3 EQ Modalità, IPX7 Speaker Bluetooth 5.4 Accoppiamento TWS, 24H di Autonomia con 3 Luci RGB Regolabili, Supporto Micro-Con, AUX, TF

Prodotto non disponibile

Cassa bluetooth portatile della Timu: le caratteristiche tecniche

Il cuore del suono di questa cassa bluetooth sono due full-range da 55 mm con DSP, capaci di riempire fino a 100 m² con bassi profondi, medi naturali e alti chiari. La resa si affina con 3 modalità EQ, mentre l’accoppiamento TWS consente un vero stereo da due unità.

Le luci RGB hanno tre zone e cinque modalità (Ritmo, Arcobaleno, Respiro, Sfumatura, Spegnimento) per oltre 200 varianti cromatiche, perfette per creare atmosfera. La connettività è di ultima generazione con Bluetooth 5.4 e una portata fino a 20 metri; ampia la compatibilità con dispositivi Bluetooth, oltre al supporto per schede SD e ingresso AUX.

L’autonomia dichiarata dal venditore arriva a 24 ore (puoi disattivare le luci per estenderla) grazie alla batteria 4000 mAh. La struttura è progettata per durare: scocca rinforzata con 9 strati, resistenza a cadute da 5 metri e certificazione IPX7 con immersione fino a 1,2 m per 28 minuti. Controlli a sfioramento, profilo 2.0 e colore Cavaliere Nero completano una dotazione rara in questa fascia.

Cassa Bluetooth Portatile Potente, 30W Altoparlante Bluetooth con 3 EQ Modalità, IPX7 Speaker Bluetooth 5.4 Accoppiamento TWS, 24H di Autonomia con 3 Luci RGB Regolabili, Supporto Micro-Con, AUX, TF

Cassa Bluetooth Portatile Potente, 30W Altoparlante Bluetooth con 3 EQ Modalità, IPX7 Speaker Bluetooth 5.4 Accoppiamento TWS, 24H di Autonomia con 3 Luci RGB Regolabili, Supporto Micro-Con, AUX, TF

Prodotto non disponibile

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ti suggeriamo

Ti potrebbero interessare

I più letti di Libero Tecnologia

Le migliori occasioni scelte per te

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963