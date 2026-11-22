Cassa Bluetooth lowcost, con il doppio sconto costa pochissimo
Su Amazon trovi questa cassa Bluetooth con un doppio sconto e il prezzo crolla. Bassi profondi e immersivi, si collega con qualsiasi smartphone.
Quando vuoi ascoltare musica all’aperto o animare una festa, il volume dello smartphone può non bastare e una cassa non impermeabile rischia di rovinarsi. La Cassa Bluetooth Portatile 25W è ora scontata del 69%, a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 20%.
Questo altoparlante è pensato per accompagnare la musica in diversi contesti, dai viaggi alle attività all’aperto. La potenza da 25 W e i due driver da 55 mm puntano a un suono ricco, mentre la batteria promette oltre 25 ore di riproduzione. La certificazione IPX7, le luci RGB e la possibilità di associare due casse in modalità TWS aggiungono funzioni utili per ascolti e feste.
Cassa Bluetooth Portatile 25W: doppio sconto e autonomia fino a 25 ore
La Cassa Bluetooth Portatile 25W è proposta a 31,99 euro, con uno sconto indicato del 69%. In pagina è presente anche un coupon del 20%. La scheda non specifica se il coupon sia già conteggiato nel prezzo mostrato, né riporta informazioni su rate, consegna Prime, reso o scadenza della promozione. Per controllare le condizioni aggiornate, puoi verificare la Cassa Bluetooth Portatile 25W con lo sconto del 69%.
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La cassa Bluetooth coioc con audio da 25 W e protezione IPX7
Per ascoltare musica durante un viaggio, una festa o un’uscita all’aperto, può essere utile avere una cassa portatile con funzioni adatte a situazioni diverse. Ecco cosa offre questo modello:
- Potenza da 25 W e due driver da 55 mm: la combinazione è pensata per offrire volume elevato, bassi profondi, medi precisi e alti nitidi, così la musica può accompagnare anche momenti in compagnia.
- Accoppiamento stereo TWS: collegando due casse compatibili tra loro si può ottenere un ascolto stereo wireless, utile per distribuire il suono nello spazio.
- Autonomia dichiarata superiore a 25 ore: la batteria da 4000 mAh permette di ascoltare musica a lungo tra una ricarica e l’altra. L’indicatore LED mostra il livello residuo, per controllare quanta carica resta.
- Bluetooth 5.4: la connessione wireless è compatibile con telefoni, tablet e computer; la portata dichiarata arriva a circa 30 metri.
- Protezione IPX7 e luci RGB: la resistenza all’acqua è utile quando si usa la cassa all’aperto, mentre l’illuminazione sincronizzata con la musica aggiunge un effetto scenico durante una festa.
- Ingressi AUX e TF, USB e microfono: oltre alla connessione Bluetooth, sono indicate opzioni di collegamento e la possibilità di gestire chiamate in vivavoce.
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FAQ
La scheda dichiara oltre 25 ore di riproduzione e indica una batteria da 4000 mAh.
È indicata una protezione IPX7 contro l’acqua, pensata per l’utilizzo in ambienti esterni.
Sì, la scheda indica l’accoppiamento stereo TWS per associare due casse.
La scheda segnala la compatibilità con telefoni, tablet, computer e altri dispositivi Bluetooth.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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