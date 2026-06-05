Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Soprattutto sotto la doccia o in piscina è facile accontentarsi di un audio scadente o rinunciare del tutto alla musica per paura di rovinare lo speaker. Oggi la Cassa Bluetooth Doccia di Ortizan risolve questo problema con uno sconto del 34% che la rende una soluzione accessibile per ascoltare playlist e podcast ovunque, senza pensieri e con un suono potente.

Cassa Bluetooth Doccia

Questa cassa Bluetooth portatile è pensata per chi vuole un audio coinvolgente anche in ambienti umidi: i suoi 15W di potenza offrono un suono tridimensionale con bassi rinforzati, mentre l’impermeabilità IPX7 permette di usarla tranquillamente sotto il getto della doccia o a bordo piscina. Le luci RGB con diverse modalità trasformano il bagno in uno spazio più dinamico e personale, e l’autonomia lunga consente di coprire giornate intere di ascolto senza stare a controllare di continuo la batteria.

Cassa Bluetooth Doccia in offerta: sconto del 34% per lo speaker impermeabile

La promozione attuale rende la Cassa Bluetooth Doccia particolarmente interessante per chi cerca uno speaker da bagno economico ma completo. Oggi la Cassa Bluetooth Doccia è disponibile con uno sconto del 34%, una riduzione consistente sul listino per un altoparlante con audio stereo da 15W, impermeabilità IPX7 e illuminazione RGB integrata. Nella stessa fascia di prezzo è raro trovare un modello che combini questa potenza sonora con una protezione così avanzata contro l’acqua e una batteria progettata per durare tutto il giorno. Se hai un abbonamento Prime puoi beneficiare dei consueti vantaggi su spedizione rapida e resi secondo le politiche del servizio.

Lo speaker da doccia Ortizan con il suono 3D da 15W e l’impermeabilità IPX7

Se vuoi portare musica e podcast in doccia senza rovinare il tuo smartphone o gli altoparlanti tradizionali, questo modello nasce proprio per semplificarti la vita quotidiana.

Audio HD da 15W con esperienza 3D immersiva : la potenza elevata e i bassi rinforzati riempiono il bagno di suono, così puoi sentire chiaramente musica e voce anche con il rumore dell’acqua.

: la potenza elevata e i bassi rinforzati riempiono il bagno di suono, così puoi sentire chiaramente musica e voce anche con il rumore dell’acqua. Accoppiamento TWS per vero stereo : collegando due casse compatibili crei un effetto surround che trasforma il bagno o la piscina in una piccola area cinema o party domestico.

: collegando due casse compatibili crei un effetto surround che trasforma il bagno o la piscina in una piccola area cinema o party domestico. Bluetooth 5.3 con ampia compatibilità : la connessione più stabile e resistente alle interferenze ti permette di ascoltare senza interruzioni da smartphone, tablet o laptop fino a circa 20 metri di distanza.

: la connessione più stabile e resistente alle interferenze ti permette di ascoltare senza interruzioni da smartphone, tablet o laptop fino a circa 20 metri di distanza. Batteria da 2600mAh con oltre 20 ore di autonomia : puoi usarla per più docce, sessioni in piscina o giornate al mare senza doverla ricaricare continuamente.

: puoi usarla per più docce, sessioni in piscina o giornate al mare senza doverla ricaricare continuamente. Impermeabilità IPX7 : resiste all’esposizione all’acqua, così non devi preoccuparti di schizzi, vapore o immersioni brevi vicino alla zona doccia o al bordo piscina.

: resiste all’esposizione all’acqua, così non devi preoccuparti di schizzi, vapore o immersioni brevi vicino alla zona doccia o al bordo piscina. Luci RGB dinamiche con memoria: le 6 modalità di illuminazione si sincronizzano con la musica e creano atmosfera; alla riaccensione ritrovi automaticamente l’ultima impostazione senza doverla regolare ogni volta.

Cassa Bluetooth Doccia

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Cassa Bluetooth Doccia, sconto del 34% in offerta lampo: Approfitta ora prima che le scorte vadano esaurite.

FAQ La Cassa Bluetooth Doccia Ortizan è davvero impermeabile per l’uso sotto la doccia? Sì, la cassa ha certificazione IPX7 e resiste all’esposizione all’acqua durante la doccia o in piscina. Quanto dura la batteria della Cassa Bluetooth Doccia Ortizan con una singola carica? La batteria da 2600mAh offre oltre 20 ore di riproduzione continua al 50% del volume. La Cassa Bluetooth Doccia Ortizan è compatibile con smartphone Android e iPhone? Sì, grazie al Bluetooth 5.3 è compatibile con dispositivi iOS, Android e altri gadget Bluetooth. Posso collegare due Cassa Bluetooth Doccia Ortizan per avere un vero stereo? Sì, tramite funzione TWS puoi accoppiare due casse compatibili e ottenere un effetto surround stereo.