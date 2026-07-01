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Cassa Bluetooth coioc, altoparlante portatile da 25W con bassi potenti, autonomia fino a 25 ore, IPX7 e luci RGB è in sconto del 71%.

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Musica potente e avvolgente anche all’aperto, senza doverti portare dietro impianti ingombranti o restare vicino alla presa di corrente: questa è l’esigenza di chi organizza feste, viaggi o allenamenti all’esterno. Oggi la cassa Bluetooth coioc è proposta con uno sconto del 71% e un ulteriore risparmio del 20% al check-out, e ti offre un altoparlante portatile da 25W pensato proprio per sonorizzare in modo semplice feste, campeggi e qualsiasi attività outdoor.

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Questa cassa punta tutto su un audio a 360° ad alta fedeltà per diffondere un suono bilanciato e chiaro in ogni direzione, con bassi sempre presenti anche alzando il volume. L’uscita da 25W con doppi driver da 55 mm è studiata per dare corposità a musica, film e podcast, mentre la batteria da 4000 mAh garantisce fino a 25 ore di riproduzione continua e un lungo standby, così da accompagnarti per giornate intere tra viaggi, allenamenti e serate tra amici. Il Bluetooth 5.4 di ultima generazione assicura collegamenti stabili fino a circa 30 metri, mentre la certificazione IPX7 ti permette di usarla serenamente sotto la pioggia o vicino a piscina e mare.

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La promo in corso rende la cassa Bluetooth coioc particolarmente interessante per chi cerca un altoparlante portatile economico ma potente. Al momento puoi portarti a casa la cassa Bluetooth coioc a soli 37,99€, un prezzo decisamente aggressivo per un modello da 25W con lunga autonomia, impermeabilità IPX7 e funzione TWS per l’accoppiamento stereo. Il valore dello sconto del 71% (con un ulteriore risparmio del 20% al check-out) la posiziona tra le soluzioni più convenienti della sua fascia, con un rapporto qualità/prezzo che difficilmente si trova su prodotti con la stessa potenza dichiarata.

La cassa Bluetooth portatile con il suono a 360° e la batteria da 25 ore

Se vuoi risolvere il problema della musica "fiacca" durante feste e uscite all’aperto, questo altoparlante portatile punta su potenza, autonomia e resistenza per seguire il ritmo della tua giornata. Ecco come le sue caratteristiche tecniche possono tornarti utili davvero:

Audio stereo a 360° ad alta fedeltà : il suono viene diffuso in tutte le direzioni, così chiunque, intorno al tavolo o in giardino, sente musica chiara e avvolgente senza dover stare davanti alla cassa.

: il suono viene diffuso in tutte le direzioni, così chiunque, intorno al tavolo o in giardino, sente musica chiara e avvolgente senza dover stare davanti alla cassa. Potenza di uscita da 25W con doppi driver da 55 mm : i bassi risultano profondi e gli alti ben definiti, ideale per dare energia alle playlist di festa o rendere più coinvolgenti film e video anche su tablet e laptop.

: i bassi risultano profondi e gli alti ben definiti, ideale per dare energia alle playlist di festa o rendere più coinvolgenti film e video anche su tablet e laptop. Autonomia fino a 25 ore con batteria da 4000 mAh : puoi usarla per un’intera giornata tra spostamenti, lavoro e tempo libero senza ansia da ricarica, perfetta per weekend fuori porta o sessioni di allenamento lunghe.

: puoi usarla per un’intera giornata tra spostamenti, lavoro e tempo libero senza ansia da ricarica, perfetta per weekend fuori porta o sessioni di allenamento lunghe. Bluetooth 5.4 con portata fino a circa 30 metri : mantieni lo smartphone al sicuro in tasca o in borsa mentre ti muovi liberamente, con connessione stabile e latenza ridotta per musica e video.

: mantieni lo smartphone al sicuro in tasca o in borsa mentre ti muovi liberamente, con connessione stabile e latenza ridotta per musica e video. Impermeabilità IPX7 e struttura resistente : non devi preoccuparti di schizzi, pioggia improvvisa o utilizzo vicino all’acqua, un plus importante per campeggio, spiaggia e piscina.

: non devi preoccuparti di schizzi, pioggia improvvisa o utilizzo vicino all’acqua, un plus importante per campeggio, spiaggia e piscina. Luci RGB sincronizzate con la musica : l’illuminazione dinamica crea subito atmosfera da party, trasformando il tuo spazio in una piccola pista da ballo senza bisogno di altre luci sceniche.

: l’illuminazione dinamica crea subito atmosfera da party, trasformando il tuo spazio in una piccola pista da ballo senza bisogno di altre luci sceniche. Funzione TWS e microfono integrato: puoi abbinare due casse per un vero stereo wireless e usare l’altoparlante anche per chiamate in vivavoce durante riunioni o call di gruppo.

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FAQ La cassa Bluetooth coioc è adatta per l’uso all’aperto e vicino all’acqua? Sì, grazie alla certificazione IPX7 resiste a pioggia, schizzi e uso vicino a piscina o mare. Quante ore dura la batteria della cassa Bluetooth coioc con una singola carica? La batteria da 4000 mAh offre fino a circa 25 ore di riproduzione continua. Che tipo di connessione wireless utilizza la cassa Bluetooth coioc? Utilizza Bluetooth 5.4 di ultima generazione con portata fino a circa 30 metri. Posso collegare due casse Bluetooth coioc per avere un vero stereo? Sì, la funzione TWS permette di accoppiare due casse per un’esperienza stereo wireless.