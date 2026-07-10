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Cassa Bluetooth coioc, altoparlante portatile con suono potente a 360°, TWS, IP68 e batteria da 1800mAh è in offerta con sconto del 72%.

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Musica in spiaggia, in campeggio o in salotto: avere l’audio giusto sempre con te è ormai una necessità, ma spesso gli altoparlanti portatili o suonano male o sono troppo delicati per l’uso outdoor. In questo momento la Cassa Bluetooth ultra Portatile coioc è proposta con uno sconto del 72%, così puoi portarti a casa un modello compatto ma potente, pensato proprio per accompagnarti tra feste, viaggi ed esterni senza spendere troppo.

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Questa mini cassa punta su un suono coinvolgente a 360°, potenziato dalla funzione TWS che permette di abbinarne due per creare un vero effetto stereo amplificato. Il driver da 25 W promette bassi più profondi e alti più chiari, con una resa pensata sia per gli ambienti interni che per le uscite all’aperto. La certificazione IP68 la rende adatta a situazioni più "sportive" come piscine e campeggio, mentre la batteria da 1800mAh offre diverse ore di riproduzione continua, così non devi preoccuparti di ricaricarla di continuo. Il tutto è racchiuso in un corpo leggero, facile da appendere a zaini e attrezzature grazie ai ganci integrati.

Cassa Bluetooth ultra Portatile coioc in offerta: sconto del 72% sul prezzo di listino

In questo periodo la Cassa Bluetooth ultra Portatile coioc viene proposta a 16,99€ con uno sconto del 72% rispetto al prezzo di listino, una cifra decisamente aggressiva per un altoparlante portatile con queste caratteristiche. Nella fascia dei piccoli speaker da esterno è una delle soluzioni più economiche con certificazione IP68 e funzione TWS, ideale se vuoi una cassa di riserva da usare senza troppe preoccupazioni. All’interno della pagina prodotto puoi verificare se per la Cassa Bluetooth ultra Portatile coioc è disponibile lo sconto del 72% anche al momento della lettura.

L’altoparlante portatile con il suono surround a 360° e l’impermeabilità IP68

Se cerchi una soluzione compatta per portare musica ovunque, questo altoparlante nasce proprio per risolvere il problema di chi vuole audio più potente di quello dello smartphone senza doversi portare dietro un impianto ingombrante.

Suono surround a 360° con TWS : la diffusione a tutto tondo rende l’ascolto più uniforme in stanza o all’aperto, e con due casse abbinate puoi creare un effetto stereo avvolgente per feste e serate tra amici.

: la diffusione a tutto tondo rende l’ascolto più uniforme in stanza o all’aperto, e con due casse abbinate puoi creare un effetto stereo avvolgente per feste e serate tra amici. Driver da 25 W con suono potente : la potenza dichiarata punta a dare più corpo a bassi e volume generale, così la musica resta godibile anche in ambienti rumorosi o spazi aperti.

: la potenza dichiarata punta a dare più corpo a bassi e volume generale, così la musica resta godibile anche in ambienti rumorosi o spazi aperti. Bluetooth 5.4 e ampia compatibilità : la versione aggiornata del Bluetooth promette connessioni più stabili e rapide con smartphone, tablet, TV e laptop, riducendo interruzioni e ritardi durante lo streaming.

: la versione aggiornata del Bluetooth promette connessioni più stabili e rapide con smartphone, tablet, TV e laptop, riducendo interruzioni e ritardi durante lo streaming. Supporto USB, TF, SD e AUX : poter riprodurre musica anche da scheda o chiavetta, oltre che via cavo, ti offre alternative utili quando non vuoi usare il telefono o non hai connessione.

: poter riprodurre musica anche da scheda o chiavetta, oltre che via cavo, ti offre alternative utili quando non vuoi usare il telefono o non hai connessione. Impermeabilità IP68 : la resistenza ad acqua e schizzi la rende adatta a piscine, spiaggia e campeggio, riducendo il rischio di danni accidentali in contesti outdoor.

: la resistenza ad acqua e schizzi la rende adatta a piscine, spiaggia e campeggio, riducendo il rischio di danni accidentali in contesti outdoor. Batteria da 1800mAh : l’autonomia dichiarata permette diverse ore di ascolto continuativo, sufficiente per un pomeriggio fuori casa o una serata di festa senza doverla ricaricare a metà evento.

: l’autonomia dichiarata permette diverse ore di ascolto continuativo, sufficiente per un pomeriggio fuori casa o una serata di festa senza doverla ricaricare a metà evento. Design leggero e ganci integrati: il formato compatto e la possibilità di agganciarla a zaino o cintura semplificano il trasporto, lasciandoti le mani libere durante escursioni e viaggi.

Cassa Bluetooth ultra Portatile coioc 16,99 € -72% 59,99 € Risparmi 43,00 € Acquista su Amazon

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FAQ La cassa Bluetooth coioc è resistente all’acqua per uso in piscina e spiaggia? Sì, la cassa è certificata IP68, quindi resiste a pioggia, schizzi e brevi immersioni in acqua. È possibile collegare due casse Bluetooth coioc insieme per avere più potenza? Sì, grazie alla funzione TWS puoi abbinare due casse per ottenere un suono surround a 360° più potente. Con quali dispositivi è compatibile la cassa Bluetooth coioc? Supporta Bluetooth 5.4 e funziona con smartphone, tablet, TV, laptop e riproduce anche da USB, scheda TF/SD e ingresso AUX. Quanta autonomia offre la batteria da 1800mAh della cassa coioc? La batteria da 1800mAh garantisce diverse ore di riproduzione continua con una sola carica, sufficienti per pomeriggi o serate di ascolto.