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Sconto del 69% più coupon sulla cassa bluetooth da portare ovunque

Cassa impermeabile con durata fino a 24 ore, Bluetooth 5.4 con luci RGB, suono potente e design robusto. Sconto del 69% e coupon extra su Amazon: da non perdere

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Cassa Bluetooth Portatile Potente su Amazon Amazon

Se cerchi uno speaker portatile pratico e dal suono energico, questa è l’occasione giusta: la Cassa Bluetooth Portatile Potente è in offerta con uno sconto del 69%. Colpisce per il volume deciso che riempie gli ambienti, la connessione rapida allo smartphone e un design curato con luci RGB che puoi disattivare quando vuoi concentrazione. La resa sonora è piacevole già a volume medio e l’autonomia permette di usarla a lungo senza pensieri.

La portabilità è un plus: si trasporta con facilità grazie alla cinghia dedicata e non teme schizzi o utilizzi dinamici. Completano il quadro la possibilità di creare un vero effetto stereo collegando due unità in TWS e la solidità costruttiva pensata per accompagnarti in casa e all’aperto.

Cassa Bluetooth Portatile Potente

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Cassa Bluetooth Portatile Potente in offerta su Amazon: sconto del 69%

Su Amazon trovi la Cassa Bluetooth Portatile Potente a un prezzo davvero interessante, con sconto del 69%. È inoltre disponibile un coupon del 20% che rende l’offerta ancora più allettante. Approfitta subito della promo sulla Cassa Bluetooth Portatile Potente con il 69% di sconto.

Il prezzo attuale è di 39,99€, una cifra accessibile per chi cerca uno speaker compatto ma capace di riempire la stanza con un suono convincente, con in più la comodità delle luci RGB e della modalità stereo TWS quando abbini due unità.

Cassa Bluetooth Portatile Potente

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Cassa Bluetooth Portatile Potente: 25W e impermeabilità IPX7

La scheda tecnica punta sull’equilibrio tra potenza e versatilità: i 25W di uscita, i doppi driver full-range e l’elaborazione DSP restituiscono alti nitidi, medi bilanciati e bassi profondi, con tecnologia BASS 3.0 pensata per mantenere impatto anche a volume contenuto. Con due casse in TWS ottieni un effetto stereo avvolgente che valorizza musica e film.

La batteria da 4000 mAh offre fino a 24 ore di ascolto con una ricarica di circa 3 ore, e puoi estenderla disattivando le 8 modalità RGB. Il corpo è robusto e pensato per gli imprevisti: IPX7 lo rende pronto a usi outdoor, con tenuta all’immersione e resistenza alle cadute. La cinghia da trekking facilita il trasporto durante passeggiate o viaggi.

Sul fronte connettività, la Bluetooth 5.4 garantisce collegamenti stabili fino a 20 metri. Ampia anche la compatibilità: oltre ai dispositivi Bluetooth, puoi sfruttare AUX e schede TF/SD, rendendola perfetta come compagna di scrivania, palestra o serate in giardino.

Cassa Bluetooth Portatile Potente

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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