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L’offerta da non perdere riguarda una cassa Bluetooth portatile pensata per musica ovunque, con luci RGB e un design pratico da portare in trekking. In questo momento è proposta con uno sconto del 64%, una cifra che la rende estremamente interessante per chi cerca potenza e versatilità senza complicazioni.

Cassa Bluetooth Portatile Potente

Punta su un suono pieno capace di coprire fino a 80 m², grazie a doppi driver da 60 mm e DSP che bilanciano alti e medi con bassi profondi. Offre 2 modalità EQ per adattare la resa al contenuto, fino a 24 ore di autonomia e pairing TWS per un vero effetto stereo. La scocca è robusta e IPX7, con cinghia da trekking, mentre la connettività Bluetooth 5.4, l’ingresso AUX e il supporto TF ampliano gli utilizzi.

Cassa Bluetooth Portatile Potente in offerta: sconto del 64%

Ora è proposta a 39,99€, con uno sconto del 64% segnalato sulla pagina. È disponibile anche un coupon del 20% da applicare al checkout, così da incrementare la convenienza dell’acquisto.

Se cerchi un modello pratico e resistente, puoi portarti a casa la Cassa Bluetooth Portatile Potente a soli 39,99€ e avere con te un compagno affidabile per musica, podcast e feste all’aperto.

L’altoparlante portatile con i 25W di potenza e l’impermeabilità IPX7

La configurazione da 25W con doppi driver da 60 mm e DSP garantisce alti nitidi, medi bilanciati e bassi importanti. La tecnologia Bass 3.0 estende la risposta fino a 30 Hz, mantenendo la distorsione molto contenuta anche a volumi ridotti per un impatto convincente in ogni occasione.

Per l’uso outdoor, la scocca rinforzata è pensata per resistere agli urti e la certificazione IPX7 permette immersioni temporanee. La cinghia da trekking facilita il trasporto, mentre le 8 modalità RGB aggiungono atmosfera a feste e serate.

La batteria da 4000 mAh offre fino a 24 ore di riproduzione con circa 3 ore di ricarica. Con la funzione TWS puoi abbinare due speaker per un effetto surround coinvolgente, mentre la Bluetooth 5.4 assicura stabilità e portata fino a 20 m. Completano la dotazione l’ingresso AUX e il supporto TF/SD per ascoltare playlist senza smartphone.

Le 2 modalità EQ permettono di scegliere l’impostazione che valorizza al meglio voce, acustica o bassi, rendendo lo speaker adatto a ogni genere e situazione.

Cassa Bluetooth Portatile Potente

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